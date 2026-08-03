ANRE anunță un nou pas important în plata deconturilor pentru energie. Aproape 413 milioane de lei au fost validați între 18 mai și 31 iulie

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a validat, în perioada 18 mai – 31 iulie, suma totală de 412,94 milioane de lei pentru deconturile aferente schemelor de plafonare-compensare derulate în România în ultimii ani.

Potrivit unui comunicat transmis luni, în ultima săptămână a lunii iulie au fost validate deconturi în valoare de aproximativ 55 milioane de lei.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că în spațiul public au existat numeroase discuții privind ritmul de validare a acestor sume, fiind avansate chiar estimări potrivit cărora procesul ar putea dura zeci de ani. El a precizat că în aproximativ două luni au fost validate peste 410 milioane de lei, bani care pot ajunge la furnizorii de energie electrică și gaze naturale.

George Niculescu a arătat că instituția urmărește accelerarea ritmului de validare, dar în același timp consideră necesar ca validarea unor sume foarte mari provenite din bugetul statului să fie realizată în mod responsabil. Acesta a mulțumit angajaților ANRE pentru efortul depus în procesul de verificare și validare a deconturilor.

„Ştiu că au fost nenumărate discuţii în spaţiul public despre viteza cu care se validează aceste sume. Ba chiar au fost avansate şi termene-sperietoare de ordinul deceniilor. Iată că în aproximativ două luni s-au validat peste 410 milioane de lei, bani care pot ajunge la furnizorii de energie electrică şi gaze naturale. Ştiu că aşteptările furnizorilor sunt ca viteza să crească. Acest lucru se întâmplă şi vreau să mulţumesc pe această cale, în mod public, colegilor mei, pentru efortul făcut şi pentru munca pe care o depun. Totodată, aşteptarea publicului este ca validarea unor sume foarte mari de bani din bugetul statului să se facă responsabil, iar colegii mei răspund acestui tocmai deziderat social”, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu.

Sumele validate au fost transmise pentru decont către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Energiei.

Din totalul de 412,94 milioane de lei, suma de 288,28 milioane de lei, reprezentând 69,8% din total, a fost transmisă Ministerului Energiei. Restul de 124,66 milioane de lei, echivalentul a 30,2% din total, a fost trimis către ANPIS.

Din totalul deconturilor validate, 261,92 milioane de lei sunt aferente consumului de gaze naturale, iar 151,03 milioane de lei sunt aferente energiei electrice.

Cele mai mari volume de deconturi au fost validate în trei intervale distincte: între 18 și 22 mai, când au fost validate 248,38 milioane de lei, între 29 iunie și 3 iulie, când au fost validate 82,57 milioane de lei, și între 27 și 31 iulie, când au fost validate 55,29 milioane de lei.

Potrivit comunicatului ANRE, aceste trei săptămâni concentrează împreună 93,5% din totalul deconturilor validate în perioada analizată.