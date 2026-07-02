Investitorii continuă să parieze pe energia din România. ANRE: 60 de proiecte noi, de peste 4.200 MW, depuse după introducerea garanției de 30 euro/kW

Noile reguli introduse de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru dezvoltarea proiectelor energetice nu au descurajat investițiile, susține instituția. La o lună după intrarea în vigoare a obligației de constituire a unei garanții financiare de 30 de euro/kW pentru obținerea autorizațiilor de înființare, ANRE anunță că a primit 60 de cereri noi, care însumează o capacitate totală de 4.222 MW.

Potrivit președintelui ANRE, George Niculescu, datele arată că investitorii care au proiecte solide și finanțare nu au fost afectați de noile condiții impuse de autoritate.

George Niculescu a prezentat bilanțul primei luni de la modificarea regulamentului privind autorizarea proiectelor din sectorul energiei electrice.

Potrivit acestuia, cele 60 de cereri pentru eliberarea sau modificarea Autorizației de Înființare au fost depuse după introducerea noii garanții financiare, iar capacitatea totală a proiectelor depășește 4.200 MW.

„Numărul este relevant pentru că aceste 60 de cereri au fost depuse ulterior modificării Regulamentului prin care a fost introdusă garanţia de 30 Eur/kW. 4.222 de megawaţi însumează cele 60 de cereri. În perioada de consultare publică am auzit foarte des că: se sperie investitorii, vor fi descurajaţi, nu va mai investi nimeni, o să rămânem cu aceleaşi capacităţi de producere şamd. Iată că lucrurile nu au stat aşa. În schimb, a fost aşa cum am zis: investitorii serioşi nu s-au speriat, au depus garanţiile, vor găsi finanţările (sau le au deja) şi vor construi proiectele. Şi vor livra energie în sistem. Pentru că investitorii serioşi ştiu că energia e un maraton, nu un sprint, şi mai ştiu că nu există scheme de îmbogăţire rapidă”, a scris George Niculescu pe pagina sa de Facebook.

Noile reguli au fost aprobate în 21 mai, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului de Reglementare al ANRE, prin modificarea Regulamentului privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, precum și a regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Potrivit autorității, modificările urmăresc eliminarea proiectelor speculative, care rezervau capacitate în rețele fără intenția reală de a construi centralele.

Noua filosofie promovată de ANRE are la bază principiul „toleranță zero” față de proiectele care blochează dezvoltarea rețelelor fără să fie implementate.

Instituția arată că noile garanții financiare au rolul de a responsabiliza investitorii, de a reduce rezervările speculative de capacitate și de a permite utilizarea mai eficientă a infrastructurii energetice.

ANRE explică faptul că experiența ultimului an a arătat că vechea garanție financiară, reprezentând 5% din tariful de racordare, nu a fost suficientă pentru a filtra proiectele fără șanse reale de implementare.

Conform autorității, multe dintre proiectele pentru care fusese constituită această garanție nu au ajuns nici măcar în faza obținerii autorizației de construire.

„Din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanţia financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire. Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanţia de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenţia clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creşterea garanţiei financiare la 20% din tariful de racordare. În acelaşi timp, Comitetul de Reglementare a aprobat astăzi modificări substanţiale ale Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice. Miezul acestor modificări este acelaşi: proiectele care intră în etapa de autorizare trebuie să fie proiecte reale, cu finanţare asigurată şi cu angajament ferm faţă de execuţie. Concret, solicitanţii de autorizaţii de înfiinţare vor constitui o garanţie financiară de 30 EUR/kW la puterea instalată, valabilă până la recepţia lucrărilor. Garanţia se execută dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul autorizaţiei sau renunţă la implementare indiferent de motiv. Nu sunt măsuri punitive, sunt un instrumente de selecţie. Vrem ca reţeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”, declara președintele ANRE la momentul adoptării modificărilor.

Prin introducerea noilor garanții financiare, ANRE urmărește ca accesul la rețelele electrice să fie rezervat investitorilor care dispun de finanțare și intenționează să finalizeze proiectele asumate.

Autoritatea consideră că măsurile vor reduce blocajele din sistem, vor limita abandonarea investițiilor și vor contribui la dezvoltarea unor noi capacități de producere a energiei electrice, necesare pentru consolidarea securității energetice a României.