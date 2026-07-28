ANRE a aprobat licențe pentru peste 325 MW de noi capacități energetice. Aproape 177 MW sunt instalații de stocare

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat licențe pentru peste 325 MW de noi capacități energetice, dintre care aproape 177 MW sunt destinați stocării energiei electrice. Instituția anunță că alte proiecte de aproximativ 1.600 MW se află în analiză.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marți, 28 iulie, licențe de exploatare comercială pentru noi capacități energetice cu o putere totală de peste 325 MW. Din această capacitate, aproximativ 177 MW sunt destinați stocării energiei electrice, iar circa 149 MW provin din instalații de producere a energiei din surse regenerabile.

Președintele ANRE, George Niculescu, a transmis, prin intermediul Facebook-ului, că aprobarea acestor licențe are loc într-un context important pentru Sistemul Energetic Național. El a precizat că noile capacități includ atât proiecte de stocare, cât și unități de producție din surse regenerabile, iar instituția analizează în prezent alte proiecte care însumează aproximativ 1.600 MW.

Potrivit oficialului român, aceste investiții au în comun faptul că nu dețin încă certificatul de racordare, document necesar pentru emiterea licenței de exploatare. Niculescu a subliniat că operatorii de distribuție și Operatorul de Transport și de Sistem trebuie să accelereze procesele aflate în responsabilitatea lor, astfel încât noile investiții să poată intra cât mai rapid în funcțiune.

ANRE a anunțat că organizează în această perioadă două ședințe săptămânale ale Comitetului de Reglementare, cu scopul de a reduce timpul de acordare a licențelor pentru proiectele care au finalizat testele tehnice și sunt pregătite să furnizeze energie în Sistemul Energetic Național.

„Într-un moment delicat pentru Sistemul Energetic Naţional, ANRE a aprobat astăzi licenţe de exploatare comercială pentru peste 325 MW de noi capacităţi energetice. Din acestea: aproximativ 177 MW reprezintă capacităţi de stocare a energiei electrice; aproximativ 149 MW reprezintă capacităţi de producere din surse regenerabile. În acelaşi timp, în cadrul ANRE se află în diferite etape de analiză şi finalizare a documentaţiei proiecte care însumează aproximativ 1.600 MW. Toate au însă un element comun: nu deţin încă certificatul de racordare, document fără de care nu poate fi emisă licenţa de exploatare. De aceea, îmi exprim aşteptarea ca operatorii de distribuţie şi Operatorul de Transport şi de Sistem, după caz, să accelereze procesele care ţin de responsabilitatea lor. România are nevoie ca aceste investiţii să intre în exploatare cât mai rapid”, a anunţat Niculescu.

Următoarea ședință a Comitetului de Reglementare al ANRE este programată pentru joi, 30 iulie.

Niculescu a subliniat că investițiile din sectorul energetic nu generează energie atât timp cât rămân doar în faza de documentație. Oficialul român a arătat că acestea pot contribui la Sistemul Energetic Național doar după ce toate instituțiile implicate își îndeplinesc responsabilitățile, iar proiectele sunt finalizate și puse în funcțiune.