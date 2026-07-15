Investiție majoră în energia din România. Un nou sistem de stocare de 80 MWh va fi construit în Dobrogea

PPC Renewables România își extinde investițiile în capacități de stocare a energiei și pregătește un nou proiect în județul Tulcea. Compania va instala un sistem de baterii de 40,08 MW și 80,16 MWh în cadrul parcului eolian Corugea, investiția totală fiind evaluată la peste 87 de milioane de lei.

PPC Renewables România continuă dezvoltarea capacităților hibride de producție și stocare a energiei. Noul sistem de stocare a energiei în baterii, cunoscut sub denumirea BESS, va fi amplasat în cadrul parcului eolian Corugea.

Capacitatea prevăzută pentru noua instalație este de 40,08 MW și 80,16 MWh. Valoarea totală a proiectului ajunge la 87,4 milioane de lei, o parte a investiției fiind susținută din fonduri europene, prin Fondul pentru Modernizare.

Prin integrarea bateriilor în proiectele de producție din surse regenerabile, compania urmărește dezvoltarea unui profil de producție mai predictibil. Energia electrică poate fi stocată în anumite perioade și utilizată ulterior, iar astfel de capacități pot avea un rol în susținerea stabilității sistemului energetic.

PPC Renewables România intenționează să adauge noi capacități de stocare pe parcursul acestui an, în paralel cu extinderea producției de energie regenerabilă. Compania se apropie de pragul de 2 GW de capacități instalate în România.

Noul sistem BESS va fi implementat în localitatea Casimcea, în regiunea de sud-est a României, în cadrul parcului eolian Corugea.

Parcul dispune de 35 de turbine și are o putere totală instalată de 70 MW. Producția anuală este de aproximativ 190.000 MWh de energie electrică, volum suficient, potrivit datelor companiei, pentru acoperirea consumului a peste 70.000 de gospodării.

Totodată, producția de energie regenerabilă din cadrul parcului contribuie la evitarea a peste 130.000 de tone de emisii de dioxid de carbon în fiecare an.

Proiectul nu presupune doar instalarea sistemului de stocare. Sunt prevăzute și lucrări pentru realizarea infrastructurii necesare funcționării noii capacități.

Vor fi amenajate drumuri de exploatare și căi de acces, precum și împrejmuirea obiectivului. Investiția include sisteme de iluminat de siguranță și monitorizare, dar și o zonă destinată activităților de operare, mentenanță și pază.

De asemenea, proiectul prevede amenajările necesare pentru organizarea șantierului.

Investiția are o valoare exactă de 87.416.046,16 lei și beneficiază de sprijin prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului destinat dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice în baterii conectate la instalații existente de producție a energiei regenerabile.

Valoarea maximă asigurată prin Fondul pentru Modernizare reprezintă 11,41% din costul total al proiectului și ajunge la 9.972.705,60 lei.

Restul investiției, respectiv 77.443.340,56 lei, este asigurat de PPC Renewables România.

Proiectul de la Corugea face parte din strategia mai amplă de dezvoltare a capacităților regenerabile ale Grupului PPC în Grecia, România, Italia și Bulgaria.

La nivel de grup, obiectivul este creșterea capacității totale instalate din surse regenerabile de la 7,2 GW, nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2025, la 18,8 GW până în 2030.

În România, PPC Renewables are în prezent o capacitate instalată de 1,6 GW. Compania urmărește atingerea unei capacități de 3,6 GW până la finalul anului 2028 și creșterea acesteia la 4,7 GW până în 2030.