96 de bilete de tratament, repartizate pentru seria din luna august. Când și cum pot fi ridicate

Casa Județeană de Pensii Sălaj a început repartizarea biletelor de tratament pentru seria a VII-a din acest an, care debutează la începutul lunii august. Aproape o sută de bilete sunt disponibile pentru pensionarii și asigurații eligibili.

Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat, miercuri, repartizarea a 96 de bilete de tratament pentru seria a VII-a, care începe în perioada 1–4 august 2026. Potrivit instituției, pentru această serie sunt disponibile locuri în stațiunile 1 Mai, Bizușa, Covasna, Geoagiu, Mangalia, Moneasa, Neptun, Ocna Șugatag, Sângeorz, Saturn și Sovata.

Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj în perioada 16 iulie–23 iulie, de luni până joi, între orele 08:00 și 14:00, iar vinerea între orele 08:00 și 13:00. Reprezentanții instituției precizează că biletele neridicate vor fi redistribuite în intervalul 24–30 iulie 2026, în funcție de punctajul fiecărui solicitant.

Ridicarea biletelor se face personal de către titular sau printr-o persoană împuternicită cu procură autentificată. La ghișeu trebuie prezentate actul de identitate în original, cuponul de pensie aferent lunii iunie 2026, în original și copie, precum și biletul de trimitere de la medic, în original și copie, în care să fie menționată stațiunea recomandată. În cazul salariaților, este necesară și o adeverință care să ateste venitul brut din luna anterioară.

Casa Județeană de Pensii Sălaj mai informează că un sejur are o durată de 16 zile și include cazarea, trei mese pe zi și 12 zile de tratament balnear. De asemenea, instituția arată că, până în prezent, pentru anul 2026 au fost depuse 2.290 de cereri pentru bilete de tratament.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Bilete de Tratament, la numerele de telefon 0260/622.990 și 0799/902.699.