96 de bilete de tratament, repartizate pentru seria din luna august. Când și cum pot fi ridicate

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Casa Județeană de Pensii Sălaj a început repartizarea biletelor de tratament pentru seria a VII-a din acest an, care debutează la începutul lunii august. Aproape o sută de bilete sunt disponibile pentru pensionarii și asigurații eligibili.
Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat, miercuri, repartizarea a 96 de bilete de tratament pentru seria a VII-a, care începe în perioada 1–4 august 2026. Potrivit instituției, pentru această serie sunt disponibile locuri în stațiunile 1 Mai, Bizușa, Covasna, Geoagiu, Mangalia, Moneasa, Neptun, Ocna Șugatag, Sângeorz, Saturn și Sovata.
Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj în perioada 16 iulie–23 iulie, de luni până joi, între orele 08:00 și 14:00, iar vinerea între orele 08:00 și 13:00. Reprezentanții instituției precizează că biletele neridicate vor fi redistribuite în intervalul 24–30 iulie 2026, în funcție de punctajul fiecărui solicitant.
Ridicarea biletelor se face personal de către titular sau printr-o persoană împuternicită cu procură autentificată. La ghișeu trebuie prezentate actul de identitate în original, cuponul de pensie aferent lunii iunie 2026, în original și copie, precum și biletul de trimitere de la medic, în original și copie, în care să fie menționată stațiunea recomandată. În cazul salariaților, este necesară și o adeverință care să ateste venitul brut din luna anterioară.
Casa Județeană de Pensii Sălaj mai informează că un sejur are o durată de 16 zile și include cazarea, trei mese pe zi și 12 zile de tratament balnear. De asemenea, instituția arată că, până în prezent, pentru anul 2026 au fost depuse 2.290 de cereri pentru bilete de tratament.
Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Bilete de Tratament, la numerele de telefon 0260/622.990 și 0799/902.699.
Beneficiază de tratament balnear gratuit următoarele categorii de persoane:
- pensionarii de invaliditate, în cadrul programelor de recuperare întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
- persoanele care beneficiază de drepturi acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, inclusiv cele persecutate din motive politice, deportate sau deținute în prizonierat, precum și persoanele cu statut de luptător în rezistența anticomunistă, stabilit potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 214/1999;
- persoanele care beneficiază de drepturi conform Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, privind persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945;
- veteranii de război, invalizii și văduvele de război, ale căror drepturi sunt reglementate prin Legea nr. 44/1994, republicată;
- beneficiarii de drepturi stabilite prin Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.;
- persoanele cu handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- persoanele care beneficiază de bilete de tratament balnear sau cure balneoclimaterice în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cărora medicul expert al asigurărilor sociale sau medicul curant le-a recomandat un program individual de recuperare;
- salariații care lucrează în medii radioactive (zonele I și II de expunere), conform Hotărârii Guvernului nr. 757/2008, în activități legate de exploatarea și prelucrarea minereului de uraniu sau în activități conexe.
Biletele de tratament balnear se acordă în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitare. Cererile sunt ierarhizate în ordine descrescătoare, în funcție de punctajul rezultat din însumarea criteriilor stabilite pentru fiecare categorie. În situația în care mai multe cereri au același punctaj, departajarea se face astfel: se ia în considerare întâi numărul de bilete primite în ultimii doi ani, apoi venitul (în ordine crescătoare), iar dacă egalitatea persistă, se aplică ordonarea în funcție de numărul cererii, având prioritate cererile cu număr mai mic. Durata unui sejur de tratament balnear este de 16 zile, din care perioada efectivă de tratament este de 12 zile.
Pentru înscrierea în vederea obținerii unui bilet de tratament, solicitantul trebuie să depună la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip. Celelalte documente necesare vor fi prezentate ulterior, la momentul eliberării biletului.
Documentele necesare pentru ridicarea biletului sunt detaliate în capitolul D din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), aprobate prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 141/16.03.2021, document publicat pe site-ul instituției pentru fiecare categorie de beneficiar.
În cazul pensionarilor, actele solicitate includ:
- cererea tip pentru acordarea biletului de tratament;
- documentul de plată, după caz (talonul de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie, care se prezintă la eliberarea biletului);
- declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu realizează alte venituri din pensii provenite din sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepția situației în care este prezentat talonul de plată;
- biletul de trimitere – formular cu regim special pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare, eliberat de medicul de familie sau medicul specialist aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prezentat în copie, împreună cu originalul la momentul eliberării biletului.
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