UE pregătește o nouă taxă pe carbon din 2028. Zece state avertizează că măsura va majora costurile pentru populație și companii

Zece state membre ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită Comisiei Europene să reconsidere introducerea unei noi taxe pe carbon aplicate carburanților, în cadrul revizuirii sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Opoziția acestor țări ar putea afecta planurile Bruxelles-ului de reformare a principalei politici climatice a Uniunii Europene și ar putea genera un conflict cu state precum Germania și Suedia, care susțin introducerea noii taxe.

Comisia Europeană urmează să prezinte vineri o propunere de revizuire a sistemului ETS, mecanism prin care centralele electrice, fabricile, companiile aeriene și firmele de transport maritim sunt obligate să plătească pentru emisiile de dioxid de carbon generate.

În declarația transmisă Comisiei Europene marți, cele zece state solicită ca revizuirea să includă și o reanalizare a noului mecanism de stabilire a prețului pentru emisiile de CO2, cunoscut sub denumirea ETS2. Acesta este programat să intre în vigoare din 2028 și va viza combustibilii utilizați pentru încălzire și transport, conform Reuters.

Semnatarii documentului consideră că, în actualul context economic și geopolitic, cetățenii europeni nu ar trebui să suporte noi taxe climatice. Din acest motiv, ei cer ca ETS2 să fie analizat direct în cadrul procesului de revizuire și reconsiderat.

Declarația este semnată de Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia. Pe lângă solicitarea privind ETS2, cele zece state cer și modificări ale actualei piețe europene a certificatelor de emisii.

Printre propunerile formulate se numără acordarea unui număr mai mare de certificate gratuite de emisii pentru industrie, fără condiții extinse. În prezent, Comisia Europeană și-a exprimat intenția de a acorda mai multe certificate gratuite doar companiilor care acceptă să investească în proiecte de decarbonizare în Europa.

Noua taxă pe carbon pentru carburanți a întâmpinat deja opoziția unor guverne care avertizează că aceasta ar putea conduce la majorarea costurilor suportate de consumatori. În acest context, Bruxelles-ul a decis deja să amâne aplicarea măsurii cu un an.

Susținătorii ETS2 afirmă însă că noul mecanism este esențial pentru accelerarea tranziției către autoturisme și sisteme de încălzire mai puțin poluante. Totuși, criticii măsurii avertizează însă că introducerea unei noi taxe pe carburanți și combustibili pentru încălzire riscă să majoreze costurile suportate de populație și de companii, într-o perioadă marcată deja de dificultăți economice și incertitudini geopolitice. Tocmai aceste preocupări au determinat Bruxelles-ul să amâne aplicarea ETS2 cu un an, iar zece state membre solicită acum o reconsiderare a întregului mecanism.

Comisia Europeană a transmis că nu dorește modificarea suplimentară a ETS2 înainte de intrarea în vigoare a mecanismului, pentru a oferi companiilor timpul necesar pregătirii.

Totuși, în etapa negocierilor dintre guvernele statelor membre și Parlamentul European privind aprobarea modificărilor aduse pieței carbonului, pot fi introduse amendamente suplimentare, inclusiv în ceea ce privește ETS2. Cele zece state semnatare ale declarației dețin suficiente voturi în sistemul decizional al Uniunii Europene pentru a bloca amendamentele pe care le consideră inacceptabile.