UE pregătește schimbări majore pentru piața certificatelor de carbon. Industria ar putea primi mai multe permise gratuite și un termen mai lung pentru reducerea emisiilor

Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai importante modificări ale Sistemului de Comercializare a Certificatelor de Emisii (EU ETS), principalul instrument prin care blocul comunitar încearcă să reducă emisiile de dioxid de carbon și să combată schimbările climatice.

Potrivit unor informații obținute de Reuters din surse europene, Comisia Europeană ia în calcul relaxarea unor reguli pentru industrie, astfel încât companiile să beneficieze de mai mult timp pentru reducerea emisiilor și de un număr mai mare de certificate gratuite de CO2. Măsurile urmăresc atât atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii, cât și menținerea competitivității industriei europene în contextul provocărilor economice actuale.

Propunerile urmează să fie prezentate oficial pe 17 iulie, însă vor trebui ulterior negociate și aprobate de Parlamentul European și de statele membre.

Sistemul ETS reprezintă principalul mecanism prin care Uniunea Europeană taxează emisiile de carbon.

În prezent, centralele electrice, fabricile, companiile aeriene și operatorii din transportul maritim trebuie să cumpere certificate pentru fiecare tonă de dioxid de carbon emisă în atmosferă. Cu cât o companie poluează mai mult, cu atât costurile sunt mai ridicate, ceea ce stimulează investițiile în tehnologii mai puțin poluante.

Acest mecanism este considerat unul dintre pilonii politicii climatice europene și are rolul de a contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit oficialului Comisiei Europene citat de Reuters, una dintre principalele modificări analizate este extinderea perioadei în care companiile vor putea continua să emită CO2 în cadrul sistemului ETS.

În forma actuală, mecanismul ar conduce la eliminarea aproape completă a emisiilor acoperite de sistem până în 2039. Noua propunere ar urma să prelungească acest calendar până în anii 2040.

Scopul este armonizarea sistemului ETS cu noul obiectiv climatic adoptat de Uniunea Europeană, care prevede reducerea emisiilor totale cu 90% până în anul 2040.

O altă modificare importantă analizată de Comisia Europeană vizează acordarea unui număr mai mare de certificate gratuite pentru industriile mari consumatoare de energie.

Potrivit sursei citate de Reuters, aceste facilități ar urma să fie condiționate de investițiile realizate de companii în proiecte de decarbonizare și modernizare tehnologică.

De asemenea, Bruxelles-ul intenționează să prelungească perioada în care industriile vizate de mecanismul european de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) vor continua să primească certificate gratuite.

În forma actuală a legislației, aceste alocări gratuite urmau să fie eliminate treptat până în 2034, odată cu aplicarea completă a taxei pe carbon la frontieră.

Conform informațiilor citate de Reuters, modificările analizate ar putea aduce companiilor europene un sprijin suplimentar estimat la aproximativ 6 miliarde de euro sub forma certificatelor gratuite de emisii.

În paralel, Comisia Europeană pregătește și modificarea regulilor privind calculul numărului de certificate gratuite acordate în funcție de consumul energetic și de utilizarea combustibililor.

Printre modificările analizate se află și reducerea așa-numitului „factor de reducere liniară”, indicatorul care stabilește cu cât trebuie să scadă anual emisiile companiilor incluse în sistemul ETS.

În prezent, regulile prevăd o reducere anuală de 4,3% a emisiilor. Comisia Europeană analizează diminuarea acestui ritm pentru a oferi industriei mai mult timp de adaptare.

Executivul european intenționează și să modifice modul în care statele membre utilizează veniturile obținute din vânzarea certificatelor de carbon.

Astfel, guvernele ar urma să fie obligate să direcționeze o parte mai mare din aceste sume către investiții în industriile afectate de costurile generate de emisiile de CO2.

În același timp, Bruxelles-ul analizează extinderea fondului european destinat sprijinirii statelor membre cu venituri mai reduse în procesul de tranziție către energie curată. Printre țările care au solicitat consolidarea acestui mecanism se numără și Polonia.

Comisia Europeană subliniază că modificările se află încă în faza de elaborare și pot suferi schimbări înainte de publicarea oficială.

După prezentarea pachetului legislativ, propunerile vor intra în procesul de negociere cu Parlamentul European și cu statele membre, procedură care poate dura mai multe luni.

Printre subiectele asupra cărora încă nu s-a ajuns la un consens se numără integrarea creditelor internaționale de compensare a emisiilor de carbon în sistemul ETS și calendarul aplicării acestor măsuri.

Prin aceste schimbări, Comisia Europeană încearcă să găsească un echilibru între obiectivele climatice asumate de Uniunea Europeană și necesitatea de a proteja competitivitatea industriei europene într-un context economic și geopolitic tot mai complicat.