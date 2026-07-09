Tot mai multe familii își schimbă planurile pentru noul an școlar. Care este motivul

Familiile cu copii de vârstă școlară sunt așteptate să aloce mai puțini bani pentru cumpărăturile dedicate noului an școlar, pe fondul unei percepții tot mai prudente asupra evoluției economiei. Potrivit unui sondaj publicat de Deloitte, cheltuielile destinate întoarcerii la școală vor înregistra o reducere de aproximativ 6% în acest an, după ajustarea la inflație.

Estimarea companiei de consultanță indică un nivel total al cheltuielilor de 30,4 miliarde de dolari. În medie, fiecare elev va genera cheltuieli de aproximativ 557 de dolari, față de 570 de dolari înregistrate anul trecut.

Datele sondajului arată și o deteriorare a încrederii consumatorilor. Astfel, 57% dintre persoanele chestionate se așteaptă ca situația economică să se înrăutățească în următoarele șase luni, acesta fiind cel mai ridicat nivel consemnat după anul 2020.

Potrivit Deloitte, părinții vor direcționa bugetele în special către produsele considerate indispensabile, precum articolele de îmbrăcăminte, în timp ce achizițiile de tehnologie vor fi limitate. Tendința reflectă o abordare mai atentă a cheltuielilor, determinată de contextul economic actual.

Aproximativ jumătate dintre gospodăriile participante la sondaj au declarat că intenționează să reducă sumele alocate meselor luate în oraș și activităților de divertisment, pentru a putea acoperi costurile legate de începutul anului școlar.

Studiul mai arată că numeroase familii aleg să amâne cumpărăturile până în apropierea începerii cursurilor. Această tendință diferă de alte estimări din piață, care indică faptul că mulți consumatori și-au început achizițiile încă din prima parte a verii.

Rezultatele cercetării evidențiază faptul că orientarea către promoții și prețuri avantajoase nu conduce neapărat la reducerea valorii totale a cumpărăturilor pentru noul an școlar.

Potrivit Deloitte, această categorie de consumatori este estimată să cheltuiască, în medie, cu 14% mai mult decât ceilalți cumpărători, deși acordă o atenție sporită identificării celor mai bune oferte disponibile.

„Observăm că părinții abordează cumpărăturile pentru întoarcerea la școală cu intenție. Aceștia tind să fie mai atenți la cheltuielile lor și să adopte strategii mai eficiente pentru a-și maximiza portofelele”, a declarat Brian McCarthy, director de strategie de retail la Deloitte Consulting.

O analiză realizată de PwC estimează că familiile americane vor cheltui, în medie, aproximativ 922 de dolari pentru cumpărăturile dedicate întoarcerii la școală în acest an. Valoarea reprezintă o creștere de aproximativ 47% comparativ cu nivelul estimat pentru 2025.

Sezonul cumpărăturilor pentru începutul anului școlar continuă să aibă o contribuție importantă la comerțul cu amănuntul din Statele Unite. Potrivit Federației Naționale a Comerțului cu Amănuntul, acest segment generează, în mod obișnuit, aproximativ 2,3% din totalul vânzărilor anuale de retail, iar în 2025 consumatorii au cheltuit 128,2 miliarde de dolari pentru achiziții asociate noului an școlar.

Sondajul Deloitte a fost realizat online, cu ajutorul unui panel independent de cercetare, în perioada 22–29 mai. La studiu au participat 1.207 părinți care au cel puțin un copil înscris în clasele K-12.