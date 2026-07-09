Tot mai multe familii își schimbă planurile pentru noul an școlar. Care este motivul
Sursă: Dreamstime
Familiile cu copii de vârstă școlară sunt așteptate să aloce mai puțini bani pentru cumpărăturile dedicate noului an școlar, pe fondul unei percepții tot mai prudente asupra evoluției economiei. Potrivit unui sondaj publicat de Deloitte, cheltuielile destinate întoarcerii la școală vor înregistra o reducere de aproximativ 6% în acest an, după ajustarea la inflație.
Un nou raport arată cum se schimbă cumpărăturile pentru școală în acest an
Estimarea companiei de consultanță indică un nivel total al cheltuielilor de 30,4 miliarde de dolari. În medie, fiecare elev va genera cheltuieli de aproximativ 557 de dolari, față de 570 de dolari înregistrate anul trecut.
Datele sondajului arată și o deteriorare a încrederii consumatorilor. Astfel, 57% dintre persoanele chestionate se așteaptă ca situația economică să se înrăutățească în următoarele șase luni, acesta fiind cel mai ridicat nivel consemnat după anul 2020.
Potrivit Deloitte, părinții vor direcționa bugetele în special către produsele considerate indispensabile, precum articolele de îmbrăcăminte, în timp ce achizițiile de tehnologie vor fi limitate. Tendința reflectă o abordare mai atentă a cheltuielilor, determinată de contextul economic actual.
Aproximativ jumătate dintre gospodăriile participante la sondaj au declarat că intenționează să reducă sumele alocate meselor luate în oraș și activităților de divertisment, pentru a putea acoperi costurile legate de începutul anului școlar.
Studiul mai arată că numeroase familii aleg să amâne cumpărăturile până în apropierea începerii cursurilor. Această tendință diferă de alte estimări din piață, care indică faptul că mulți consumatori și-au început achizițiile încă din prima parte a verii.
Interesul pentru oferte nu înseamnă automat cheltuieli mai mici
Rezultatele cercetării evidențiază faptul că orientarea către promoții și prețuri avantajoase nu conduce neapărat la reducerea valorii totale a cumpărăturilor pentru noul an școlar.
Potrivit Deloitte, această categorie de consumatori este estimată să cheltuiască, în medie, cu 14% mai mult decât ceilalți cumpărători, deși acordă o atenție sporită identificării celor mai bune oferte disponibile.
„Observăm că părinții abordează cumpărăturile pentru întoarcerea la școală cu intenție. Aceștia tind să fie mai atenți la cheltuielile lor și să adopte strategii mai eficiente pentru a-și maximiza portofelele”, a declarat Brian McCarthy, director de strategie de retail la Deloitte Consulting.
Estimări diferite privind bugetele pentru noul an școlar
O analiză realizată de PwC estimează că familiile americane vor cheltui, în medie, aproximativ 922 de dolari pentru cumpărăturile dedicate întoarcerii la școală în acest an. Valoarea reprezintă o creștere de aproximativ 47% comparativ cu nivelul estimat pentru 2025.
Sezonul cumpărăturilor pentru începutul anului școlar continuă să aibă o contribuție importantă la comerțul cu amănuntul din Statele Unite. Potrivit Federației Naționale a Comerțului cu Amănuntul, acest segment generează, în mod obișnuit, aproximativ 2,3% din totalul vânzărilor anuale de retail, iar în 2025 consumatorii au cheltuit 128,2 miliarde de dolari pentru achiziții asociate noului an școlar.
Sondajul Deloitte a fost realizat online, cu ajutorul unui panel independent de cercetare, în perioada 22–29 mai. La studiu au participat 1.207 părinți care au cel puțin un copil înscris în clasele K-12.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.