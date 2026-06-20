Nici nu s-a terminat anul școlar, dar un nou trend prinde contur: ce se întâmplă cu cumpărăturile pentru școală

Potrivit unui sondaj recent realizat de TeacherLists, 20% dintre familii intenționează să înceapă cumpărăturile pentru întoarcerea la școală în luna iunie, ceea ce marchează o creștere de 9% față de nivelurile din 2024 și se aliniază rezultatelor înregistrate în 2025.

Mai exact, se observă o creștere a interesului familiilor pentru cumpărăturile destinate întoarcerii la școală, multe gospodării începând achizițiile încă din luna iunie. Tendința apare într-un context în care planificarea devine tot mai timpurie în rândul părinților.

În paralel, datele indică faptul că această etapă este percepută de mulți părinți ca fiind dificilă. Aproape șase din zece respondenți (59%) spun că asociază cumpărăturile pentru școală cu stres, presiune financiară sau cu o activitate pe care o privesc cu îngrijorare. Totodată, 36% dintre familii afirmă că sunt necesare trei sau mai multe drumuri pentru a finaliza achiziția tuturor rechizitelor solicitate.

Datele sondajului arată și dificultăți recurente legate de accesul la listele de rechizite. 36% dintre familii spun că au întâmpinat probleme în găsirea listei de rechizite a copilului, iar 19% afirmă că această dificultate se repetă an de an. În același timp, 85% dintre părinți declară că ar utiliza o listă centralizată și verificată, dacă aceasta ar fi disponibilă prin intermediul comercianților.

„Luate împreună, concluziile sugerează că provocarea pentru multe familii nu constă doar în momentul în care fac cumpărături, ci în cât de ușor pot accesa și coordona informațiile necesare pentru a face cumpărături eficiente”, a declarat TeachersLists. „Planificarea timpurie este în creștere, dar fragmentarea accesului la listele de provizii continuă să creeze o complexitate inutilă.”

Sondajul pre-sezon realizat de TeacherLists a fost efectuat în luna mai 2026 și a inclus 2.500 de respondenți care s-au identificat ca părinți sau tutori ai elevilor din învățământul preuniversitar.

TeacherLists colaborează cu unități de învățământ și districte școlare din Statele Unite pentru digitalizarea și distribuirea anuală a milioane de liste de rechizite școlare. Platforma este utilizată ca instrument de gestionare a acestor informații la nivel educațional.

Sistemul este prezentat ca fiind gratuit pentru familii, școli și districte școlare, cu scopul de a facilita accesul la listele necesare pentru începutul de an școlar.

Datele indică faptul că procesul de achiziție implică în continuare mai multe etape pentru multe familii, inclusiv deplasări repetate în magazine pentru completarea listelor de cumpărături.

În același timp, accesul la informațiile necesare pentru pregătirea rechizitelor rămâne neuniform, în funcție de modul în care sunt distribuite listele la nivelul fiecărei unități de învățământ.