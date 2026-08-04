Începe goana după rechizite. Cât costă să trimiți un copil la școală în 2026

Cu aproximativ o lună înainte de începerea noului an școlar, părinții au început cumpărăturile pentru rechizite, ghiozdane și îmbrăcămintea necesară copiilor. În 2026, prețurile sunt mai ridicate față de anii precedenți, iar un coș complet pentru un elev poate depăși cu ușurință 1.500 de lei. Diferențele apar în funcție de calitatea produselor și de magazinele alese, însă aproape toate categoriile de articole școlare s-au scumpit.

Rechizitele în 2026 reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli ale familiilor înainte de primul clopoțel. Pe lângă manualele auxiliare sau materialele cerute de școli, părinții trebuie să cumpere ghiozdane, penare, caiete, instrumente de scris și, în multe cazuri, uniforme sau haine noi.

Potrivit ofertelor comerciale disponibile în această perioadă și analizelor privind piața produselor școlare, bugetul necesar pentru un singur copil este semnificativ mai mare decât în urmă cu câțiva ani, pe fondul inflației și al majorării costurilor de producție.

Produs Interval de preț în 2026 Ghiozdan simplu 50 – 150 lei Ghiozdan ergonomic 200 – 450 lei Ghiozdan premium / troller peste 500 lei Stilou școlar 33 – 45 lei Caiet premium 7 – 15 lei/bucată Caiet standard 2 – 4 lei/bucată Penar complet echipat 80 – 120 lei Buget total pentru începutul școlii* peste 1.500 lei

*Include rechizite, ghiozdan, uniforme sau haine pentru festivitate și încălțăminte nouă.

Potrivit organizației Salvați Copiii România, 58% dintre familiile ai căror copii sunt integrați în programele educaționale ale organizației nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație în lipsa unui sprijin extern.

„Aproape trei din cinci (58%) dintre familiile ai căror copii sunt integrați în programele educaționale ale organizației nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație, în absența unui sprijin extern”, spun cei de la Salvați Copiii România.

Una dintre cele mai importante achiziții înainte de începerea școlii rămâne ghiozdanul. Oferta din magazine este variată, iar diferențele de preț sunt considerabile.

Modelele simple, fără licențe și fără sisteme speciale de susținere a spatelui, se găsesc în această perioadă la prețuri cuprinse între 50 și 150 de lei în marile lanțuri comerciale și pe platformele online.

Pentru elevii din ciclul primar, mulți părinți aleg însă ghiozdane ergonomice, prevăzute cu suport lombar și bretele adaptate pentru distribuirea greutății. Aceste modele costă între 200 și 450 de lei.

La polul opus se află ghiozdanele premium, inclusiv modelele tip troller sau seturile complete care includ penar și sac pentru echipamentul sportiv. În aceste cazuri, prețurile depășesc frecvent 500 de lei.

„Anul acesta, cumpărăturile pentru școală au devenit un adevărat test de rezistență pentru bugetul familiei. Am încercat să fim prevăzători și am mers cu o listă strictă în hypermarket, dar prețurile din 2026 pur și simplu te demoralizează complet. Doar pe ghiozdanul ergonomic, cel recomandat pentru spatele celor mici ca să nu aibă probleme cu coloana, am dat aproape 350 de lei. Când am trecut la rechizite, am realizat că un penar echipat cum trebuie și câteva caiete mai calitative, care să nu se rupă la prima ștergere cu radiera, te duc instant la alte 200-300 de lei. Dacă tragi linie, fără 700 de lei nu ai cum să cumperi doar strictul necesar de papetărie. Și asta în condițiile în care nu am pus la socoteală uniforma obligatorie a școlii și pantofii pentru festivitate, care ne-au mai scos din buzunar încă 800 de lei. Ca părinte, în 2026, dacă nu pui un salariu întreg deoparte special pentru începutul de septembrie, este imposibil să îți trimiți copilul la școală cu toate cele necesare”, a declarat Elena M. pentru Capital.

Pe lângă ghiozdan, lista rechizitelor reprezintă un alt capitol important de cheltuieli.

Un stilou destinat elevilor costă în prezent între 33 și 45 de lei, în timp ce caietele premium, realizate din hârtie mai groasă și cu coperți rezistente, sunt comercializate la prețuri între 7 și 15 lei bucata. Variantele standard rămân mai accesibile, fiind disponibile între 2 și 4 lei.

Penarele complet echipate, care includ creioane colorate, carioci, riglă, radieră și alte accesorii necesare elevilor, ajung la valori cuprinse între 80 și 120 de lei.

La toate acestea se adaugă blocuri de desen, acuarele, pensule, lipici, foarfeci, hârtie colorată, mape și alte materiale solicitate de unitățile de învățământ, ceea ce poate majora rapid valoarea cumpărăturilor.

Cheltuielile nu se opresc însă la rechizite. În multe cazuri, părinții cumpără și uniforme școlare, echipament sportiv, încălțăminte și haine noi pentru festivitatea de deschidere a anului școlar.

Analizele economice publicate în această perioadă arată că un coș complet destinat unui elev poate depăși pragul de 1.500 de lei, în funcție de cerințele școlii și de produsele alese.

Creșterea costurilor este pusă pe seama inflației, a scumpirii materiilor prime și a cheltuielilor mai mari cu transportul și distribuția produselor de papetărie și birotică.

Intervalele de preț practicate în această perioadă sunt în linie cu ofertele afișate de marile lanțuri comerciale, librării și magazine specializate în rechizite școlare.

Modelele de ghiozdane sunt disponibile în toate categoriile de preț, de la variante economice până la produse premium, iar articole precum stilourile, caietele sau penarele înregistrează diferențe semnificative în funcție de producător și de caracteristicile acestora.

Datele sunt susținute de cataloagele comerciale pentru sezonul de început de an școlar, precum și de evoluția prețurilor produselor de papetărie monitorizată de Institutul Național de Statistică.