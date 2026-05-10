Două zile libere pentru elevi la început de iunie 2026. Luna iunie 2026 vine cu un program mai lejer pentru elevii și profesorii din România, dar și cu emoțiile specifice finalului de an școlar. În prima parte a lunii, calendarul educațional este fragmentat de două zile libere importante, ceea ce reduce considerabil numărul efectiv de zile de cursuri.

Pentru elevi, acest lucru înseamnă o tranziție mai ușoară către vacanța de vară, dar și mai puțin timp pentru finalizarea materiei și evaluărilor.

În anul școlar 2025–2026, elevii beneficiază de două întreruperi ale programului:

1 iunie 2026 – zi liberă legală, marcată de Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii. Aceasta generează un weekend prelungit pentru întreaga țară, inclusiv pentru elevi și cadre didactice.

5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului, zi nelucrătoare în sistemul de învățământ, conform contractului colectiv de muncă.

În consecință, prima săptămână completă din iunie este una scurtă, elevii participând efectiv la cursuri doar trei zile, între 2 și 4 iunie.

Pentru majoritatea elevilor din România, anul școlar se încheie pe 19 iunie 2026, iar vacanța de vară începe pe 20 iunie 2026.

După vacanța de primăvară, elevii intră în ultimul modul de cursuri, desfășurat între mijlocul lunii aprilie și jumătatea lunii iunie. Această perioadă este dedicată în special:

recapitulărilor finale

evaluărilor și testărilor sumative

încheierii mediilor

pregătirii pentru examenele naționale

Deși mai sunt doar câteva săptămâni de școală efectivă, ritmul este intens și orientat spre finalizarea anului educațional.

Nivel de învățământ Data finalizării cursurilor Motiv / context Clasa a VIII-a ~12 iunie 2026 Pregătire pentru Evaluarea Națională Clasele a XII-a și a XIII-a 5 iunie 2026 Pregătire pentru examenul de Bacalaureat Învățământ profesional și tehnologic Până la sfârșitul lunii iunie 2026 În funcție de practica și modulele aplicate

Conform calendarului educațional stabilit, anul școlar 2026–2027 va începe pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027.

Începutul lunii iunie 2026 aduce o scurtă perioadă de respiro pentru elevi, dar și apropierea evidentă de vacanța mare. Cu doar câteva săptămâni de cursuri rămase și un program fragmentat de zile libere, finalul de an școlar se transformă într-o etapă de tranziție între evaluări, examene și mult așteptata pauză de vară.