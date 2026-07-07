Vacanță de 72 de ore, noul trend. Care sunt cele mai bune destinații pentru românii cu timp liber limitat

Vacanțele lungi nu mai sunt singura opțiune pentru românii care vor să evadeze din rutina zilnică. Tot mai mulți aleg escapade de doar câteva zile, iar conceptul de „vacanță de 72 de ore” câștigă popularitate. Iată care sunt cele mai bune destinații pentru românii cu timp liber limitat.

Vacanță de 72 de ore: noul trend din România! Pe măsură ce temperaturile de vară cresc, iar zilele de concediu rămân limitate, tot mai mulți români își schimbă modul în care aleg să călătorească. În locul vacanțelor de o săptămână sau mai mult, aceștia optează din ce în ce mai des pentru escapade scurte, atent planificate, care le permit să profite la maximum de timpul disponibil. Accesibilitatea, experiențele autentice și posibilitatea de a explora o destinație în doar câteva zile devin criterii esențiale în alegerea unei vacanțe.

Datele de booking ale Kiwi.com pentru perioada iunie–august 2026 reflectă această schimbare de comportament. Rezervările confirmate dus-întors realizate de clienți români au crescut cu 41,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce durata medie a călătoriilor s-a redus cu 6,6%. Tendința arată că românii nu călătoresc mai puțin, ci diferit, preferând vacanțe mai scurte, dar mai bine valorificate, în destinații ușor accesibile și capabile să ofere experiențe memorabile încă din prima zi.

În acest context, marcat de temperaturi ridicate, programe tot mai încărcate și concedii limitate, conceptul de „vacanță de 72 de ore” câștigă tot mai mult teren. Pentru mulți călători, această variantă reprezintă o soluție practică pentru o schimbare de peisaj, fără a fi nevoie de un concediu îndelungat. Accentul nu mai cade pe vizitarea unui număr cât mai mare de obiective, ci pe alegerea unor destinații care îmbină armonios atmosfera, gastronomia, cultura, relaxarea și accesibilitatea.

Pentru români, acest tip de vacanță înseamnă destinații bine conectate prin zboruri, ușor de explorat și suficient de ofertante încât să ofere senzația unei vacanțe complete chiar și într-un weekend prelungit. Fie că este vorba despre un city break, o escapadă la mare sau câteva zile petrecute pe o insulă, aceste călătorii scurte răspund nevoii de relaxare și reconectare, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate, când un ritm mai lent și un stil de călătorie mai atent devin tot mai atractive.

Italia își consolidează poziția printre destinațiile preferate ale românilor care dispun de puțin timp liber și caută escapade de vară de câteva zile. Pentru călătoriile cu o durată de până la patru zile, rezervările către această destinație au crescut cu 47,2% față de anul anterior, confirmând atractivitatea Italiei pentru vacanțele scurte. Orașele italiene continuă să fie alegerea ideală pentru astfel de călătorii, datorită concentrării ridicate de atracții și experiențe care pot fi descoperite într-un interval de timp redus.

Milano rămâne principala destinație pentru călătoriile scurte ale românilor, înregistrând o creștere de 46,0% comparativ cu anul precedent, în timp ce Roma își menține, la rândul său, tendința ascendentă. Pentru cei care își doresc o combinație de cultură, gastronomie și atmosferă estivală, aceste orașe oferă avantajul unei conectivități foarte bune, al familiarității și al unei oferte turistice variate, suficiente pentru o vacanță scurtă, dar completă.

În același timp, interesul românilor se extinde și către alte destinații italiene. Bari se remarcă prin una dintre cele mai spectaculoase evoluții, numărul călătoriilor scurte crescând cu 192,1% față de anul trecut. Popularitatea sa reflectă preferința tot mai mare pentru orașele care îmbină atmosfera de litoral, gastronomia locală și un ritm de vacanță relaxat, caracteristici apreciate în special în sezonul estival. Și Napoli a înregistrat o creștere semnificativă a interesului din partea turiștilor români, iar Alghero se evidențiază prin cea mai mare dinamică, cu un avans de 246,2%, semnalând interesul tot mai mare pentru destinațiile de coastă care oferă atât oportunități de relaxare, cât și experiența descoperirii unor locuri mai puțin explorate.

Destinațiile de plajă și insulele devin tot mai populare în rândul românilor care doresc să profite la maximum de câteva zile libere. Datele arată creșteri semnificative ale interesului pentru astfel de escapade, Malta înregistrând un avans de 91,4%, Skiathos de 270,0%, iar Ibiza una dintre cele mai spectaculoase evoluții, cu o creștere de 294,1%. Aceste destinații răspund preferinței tot mai accentuate pentru vacanțe scurte care combină relaxarea, peisajele de litoral și experiențele autentice.

În același timp, tot mai mulți români aleg city break-uri în Europa Centrală, atrași de orașe care pot fi explorate cu ușurință la pas și care oferă, în plin sezon estival, temperaturi ceva mai blânde decât destinațiile tradiționale de vară. Polonia se evidențiază prin cea mai mare creștere în rândul principalelor țări alese pentru călătoriile scurte, cu un avans de 391,7% față de anul precedent. La nivel de destinații, Cracovia a înregistrat o creștere de 375,0%, iar Varșovia de 314,1%, semn că românii sunt din ce în ce mai deschiși să exploreze orașe din afara circuitelor estivale clasice. Aceste destinații oferă un mix atractiv de cultură, gastronomie, viață de noapte și un raport bun între calitate și preț, putând fi descoperite în doar câteva zile.

Per ansamblu, datele indică o schimbare a modului în care românii își planifică vacanțele de vară în 2026. Deși cererea pentru călătorii este în creștere, durata medie a acestora este ușor mai redusă, ceea ce sugerează că valoarea unei vacanțe este evaluată tot mai mult prin calitatea experiențelor oferite, și nu neapărat prin numărul de zile petrecute la destinație.

Pentru cei care dispun de un timp liber limitat, vacanța ideală este una ușor de organizat, accesibilă și capabilă să ofere experiențe memorabile încă din prima zi. Într-o vară caracterizată de temperaturi ridicate și programe tot mai aglomerate, conceptul de „vacanță de 72 de ore” se conturează ca o soluție flexibilă și eficientă pentru cei care vor să călătorească mai des, fără a avea nevoie de concedii îndelungate.