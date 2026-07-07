Prețuri carburanți, 7 iulie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină. Cât costă alimentarea în București și alte orașe

Șoferii care alimentează marți, 7 iulie 2026, plătesc prețuri diferite la benzină și motorină în funcție de rețeaua de distribuție și de localitatea în care se află. În București, benzina standard pornește de la 8,62 lei/litru, iar motorina standard poate fi cumpărată începând de la 9,43 lei/litru, potrivit datelor centralizate de platforma Peco Online.

Diferențele dintre benzinării rămân de câțiva bani pe litru, însă pentru un plin acestea pot însemna economii importante, mai ales pentru șoferii care alimentează frecvent.

Cel mai mic preț al benzinei standard din Capitală este de 8,62 lei/litru, tarif practicat de stațiile Petrom, la același nivel ca în ziua precedentă, potrivit plaftormei Peco Online

Față de luni, au existat însă câteva modificări de preț:

Rompetrol a redus benzina standard cu 4 bani/litru, de la 8,68 lei la 8,64 lei;

Socar a majorat prețul cu 2 bani/litru, de la 8,62 lei la 8,64 lei;

Lukoil păstrează prețul de 8,63 lei/litru;

MOL și OMV mențin benzina standard la 8,68 lei/litru.

În ansamblu, șoferii din București plătesc între 8,62 și 8,68 lei/litru pentru benzina standard.

Conform datelor Peco Online, Cluj-Napoca continuă să ofere cel mai mic preț pentru benzina standard dintre marile orașe din România, unde litrul costă 8,59 lei.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai redus tarif este de 8,62 lei/litru.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din Capitală este de 9,43 lei/litru, după ce Rompetrol a redus tariful cu 4 bani comparativ cu ziua precedentă.

Și Petrom a ieftinit motorina cu un ban pe litru, ajungând la 9,44 lei, în timp ce Socar a păstrat același nivel de 9,44 lei/litru.

Celelalte mari rețele afișează următoarele prețuri:

Lukoil – 9,49 lei/litru;

MOL – 9,50 lei/litru;

OMV – 9,50 lei/litru.

Astfel, în București motorina standard se vinde între 9,43 și 9,50 lei/litru.

Cluj-Napoca ocupă primul loc și în ceea ce privește motorina standard, unde litrul poate fi cumpărat cu 9,39 lei.

În București și Timișoara, cel mai redus preț este de 9,43 lei/litru, iar în Iași și Constanța motorina standard pornește de la 9,44 lei/litru.

La nivel național, cele mai mici prețuri sunt înregistrate în județul Dâmbovița.

Pentru benzina standard, cel mai mic tarif este de 8,49 lei/litru, la o stație RST din Târgoviște, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11.

În cazul motorinei standard, cel mai redus preț este de 8,98 lei/litru, la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe DN7.

În paralel cu evoluția prețurilor din benzinării, Guvernul urmărește atent piața carburanților.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Executivul ar putea introduce o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină, dacă ieftinirile așteptate nu se vor materializa.

Șeful Guvernului a precizat că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții companiilor petroliere, există așteptarea ca tarifele să înceapă să scadă treptat în perioada următoare, pe măsură ce vor fi epuizate stocurile cumpărate anterior la prețuri mai ridicate.

Datele publicate de Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost, în luna mai 2026, cu 20,7% mai mari în Uniunea Europeană comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În plus, România este singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai comparativ cu aprilie.

Totodată, statisticile europene arată că România s-a situat recent pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul anual de creștere a prețurilor la carburanți.

Specialiștii atrag atenția că prețurile afișate în benzinării sunt orientative și pot fi modificate în orice moment, în funcție de politica fiecărui operator, de actualizarea sistemelor informatice sau de zona în care se află stația de alimentare. Pentru a evita costuri suplimentare, șoferii sunt sfătuiți să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care piața carburanților este volatilă.