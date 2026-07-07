Comisia Europeană prezintă prognoza pentru 2026: ce se întâmplă cu cerealele, laptele și producția de carne

Piețele agricole din Uniunea Europeană sunt așteptate să își mențină stabilitatea pe parcursul anului, potrivit Raportului prospectiv pe termen scurt privind piețele agricole, publicat luni de Comisia Europeană. Documentul prezintă estimări referitoare la principalele sectoare agricole și la evoluția producției în următorul an agricol.

Raportul precizează însă că nu reflectă efectele valurilor de căldură care afectează în prezent numeroase regiuni ale Europei. Datele folosite pentru elaborarea analizei au fost colectate înainte de instalarea acestor fenomene meteorologice extreme, care pun presiune asupra activității fermierilor.

Potrivit Executivului, agricultura europeană continuă să fie influențată de mai multe surse de incertitudine. Printre acestea se numără consecințele conflictului din Orientul Mijlociu, riscurile generate de condițiile meteorologice, apariția bolilor la animale și tensiunile comerciale care persistă la nivel internațional.

În același timp, majorarea costurilor de producție continuă să reducă marjele fermierilor. Estimările Comisiei Europene indică o creștere a PIB-ului real de 1,1%, în timp ce inflația este prognozată să ajungă la 3,1%, pe fondul costurilor mai ridicate la energie. Totodată, sunt anticipate noi creșteri ale prețurilor alimentelor.

Estimările mai arată că, în prezent, culturile agricole beneficiază de condiții favorabile, iar randamentele culturilor de iarnă sunt așteptate să depășească media istorică în Uniunea Europeană.

În schimb, culturile de primăvară și de vară ar putea fi afectate de temperaturile ridicate și de deficitul de apă, în special în regiunile expuse frecvent secetei. Evoluția vremii din următoarele luni va avea un rol important asupra rezultatelor finale ale sezonului agricol.

Pentru culturile arabile și cele specializate, Comisia Europeană estimează că producția de cereale a Uniunii Europene din sezonul 2026-2027 va reveni la un nivel mediu de 273,7 milioane de tone, după rezultatele foarte bune înregistrate în sezonul precedent, caracterizat de randamente excepțional de ridicate.

În același timp, producția de semințe oleaginoase este prognozată să înregistreze un avans de 3,1%, ceea ce indică o evoluție pozitivă pentru acest segment agricol.

Raportul arată că producția de culturi proteice ar putea înregistra o ușoară diminuare. Chiar și în aceste condiții, nivelul estimat va rămâne peste media obișnuită.

Pentru sectorul zahărului, prognozele indică o reducere a producției la nivelul Uniunii Europene. Motivul principal îl reprezintă diminuarea suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr, ceea ce va influența volumele obținute în următoarea perioadă.

Și producția de ulei de măsline este estimată în scădere comparativ cu revenirea consemnată în sezonul 2024-2025. Chiar și așa, nivelul producției din sezonul 2025-2026 este așteptat să rămână peste media ultimilor ani.

Aceste evoluții reflectă diferențele dintre sectoarele agricole, unele culturi beneficiind de perspective favorabile, în timp ce altele sunt influențate de reducerea suprafețelor cultivate sau de condițiile climatice.

În sectorul produselor de origine animală, Comisia Europeană estimează că oferta de lapte va crește în 2026, ca urmare a randamentelor mai bune. O cantitate mai mare de lapte crud ar putea susține majorarea producției de unt, brânzeturi, zer și lapte praf degresat.

Raportul mai arată că exporturile acestor produse sunt așteptate să rămână reziliente, chiar dacă cererea din Orientul Mijlociu este în scădere, iar schimburile comerciale continuă să fie afectate de diverse perturbări.

În ceea ce privește carnea de vită, estimările indică o diminuare a producției în 2026 și 2027, pe fondul reducerii efectivelor de bovine. În aceste condiții, prețurile sunt așteptate să se mențină la un nivel ridicat, chiar dacă la începutul anului s-a observat o ușoară temperare.

Situația este similară și în sectorul cărnii de oaie și capră, unde reducerea efectivelor și problemele generate de bolile specifice continuă să pună presiune asupra producției.

Comisia Europeană estimează că producția și consumul de carne de porc vor rămâne stabile pe parcursul perioadei analizate. Totodată, exporturile sunt prognozate să își păstreze reziliența, pe fondul unei tendințe de scădere a prețurilor.

În schimb, producția de carne de pasăre este așteptată să continue să crească, susținută de cererea ridicată și de nivelul prețurilor. Totuși, Executivul comunitar apreciază că exporturile ar putea înregistra un recul, în timp ce importurile sunt estimate în creștere.