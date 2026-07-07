Prețul petrolului încearcă să își revină, dar piața rămâne în alertă. Atacurile din Strâmtoarea Ormuz și decizia OPEC+ schimbă calculele investitorilor

Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat o ușoară creștere marți dimineață, însă evoluția pozitivă este temperată de incertitudinile privind echilibrul dintre cerere și ofertă. După ce tensiunile din Orientul Mijlociu s-au mai redus, investitorii și-au mutat atenția asupra majorării producției anunțate de OPEC+ și asupra ritmului în care exporturile de țiței revin la normal prin Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, incidentele recente din zona Golfului Persic și noile declarații ale președintelui american Donald Trump mențin un nivel ridicat de prudență în rândul participanților la piață.

În primele ore ale zilei de marți, contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 38 de cenți, echivalentul unui avans de 0,5%, până la 72,37 dolari pe baril.

Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o apreciere de 30 de cenți, respectiv 0,4%, ajungând la 68,85 dolari pe baril.

Creșterile vin după ședința de luni, când piața a revenit la niveluri apropiate de cele înregistrate înainte de escaladarea conflictului dintre Iran și Israel, semn că o parte importantă din prima de risc geopolitic a fost deja eliminată din prețuri.

Totuși, investitorii evită să adopte un optimism excesiv.

„Pașii făcuți în direcția refacerii ofertei au redus prima de risc imediată, însă piața rămâne precaută și evită să își pună prea multă încredere în stabilitatea actualului armistițiu, având în vedere natura fluctuantă a relațiilor dintre SUA și Iran”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade.

Acesta a subliniat că următoarea direcție a pieței va depinde în mare măsură de revenirea consumului.

„Vom urmări primele semne privind revenirea cererii, în special din China. Piața a inclus deja în preț o mare parte din veștile pozitive privind oferta, astfel că următoarea direcție a prețului petrolului va depinde de măsura în care realitatea din piața fizică va confirma titlurile optimiste.”

Unul dintre cele mai importante elemente urmărite de investitori este situația din Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care tranzitează aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol.

Potrivit informațiilor publicate de Axios, care citează doi oficiali americani, Gardienii Revoluției din Iran au lansat luni seară cel puțin două rachete asupra unor nave comerciale aflate în tranzit prin strâmtoare. Navele au suferit avarii importante, însă nu au fost raportate victime.

În paralel, datele privind traficul maritim arată că mai multe superpetroliere japoneze încărcate cu petrol saudit au început să părăsească Golful Persic, alăturându-se altor nave care își reluaseră deplasarea în ziua precedentă.

Cu toate acestea, reluarea fluxurilor de transport este mai lentă decât estimau analiștii.

Specialiștii ANZ arată că numărul traversărilor prin Strâmtoarea Ormuz rămâne redus, iar operatorii maritimi continuă să manifeste prudență, chiar dacă acordul temporar dintre Statele Unite și Iran a diminuat riscul unui conflict militar imediat.

În opinia acestora, această rezervă întârzie revenirea exporturilor de petrol la nivelurile normale.

Pe lângă situația geopolitică, piața este influențată și de deciziile producătorilor de petrol.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și aliații săi, reuniți în formatul OPEC+, au decis în weekend o nouă majorare a producției cu 188.000 de barili pe zi, începând din luna august. Măsura vine după creșteri similare aplicate deja în lunile iunie și iulie și urmărește acoperirea unei cereri globale care rămâne rezilientă.

În același timp, Emiratele Arabe Unite au depășit pragul de 3,8 milioane de barili produși zilnic în luna iunie, atingând cel mai ridicat nivel din aprilie 2020, potrivit estimărilor Reuters.

Și Arabia Saudită transmite un semnal clar către piață. Compania Saudi Aramco a redus prețul oficial de vânzare pentru petrolul Arab Light destinat clienților din Asia la 1,50 dolari pe baril sub media cotațiilor Oman/Dubai. Ajustarea reprezintă cea mai mare reducere operată în mai bine de două decenii și reflectă competiția tot mai intensă pentru cota de piață pe fondul majorării ofertei globale.

În perioada următoare, evoluția prețului petrolului va depinde atât de stabilitatea situației din Orientul Mijlociu, cât și de nivelul cererii, în special din partea Chinei, cel mai mare importator mondial de țiței. Investitorii vor urmări, de asemenea, dacă exporturile prin Strâmtoarea Hormuz revin la normal și în ce măsură producția suplimentară anunțată de OPEC+ va fi absorbită de piață.