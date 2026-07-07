Victor Ponta dezvăluie motivul pentru care USR ar vrea să rămână la guvernare

Victor Ponta susține că USR urmărește menținerea unor poziții importante în guvern pentru a continua anumite obiective legate de activele statului. Fostul premier a făcut aceste declarații la emisiunea „Punctul culminant”, unde a vorbit despre motivele pentru care formațiunea nu ar renunța la funcțiile ocupate.

Ponta a făcut referire la perioada în care tensiunile dintre PSD și alianța formată din PNL și USR au ajuns la un nivel ridicat. În luna martie, o declarație a deputatului USR Iulian Lorincz a atras atenția publică, după ce acesta afirma: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieșim de la guvernare”.

Ulterior, reprezentanții USR au continuat să facă parte din cabinetul condus de Ilie Bolojan, chiar și după demiterea acestuia prin moțiune de cenzură. Potrivit lui Victor Ponta, motivul pentru care USR ar insista să rămână la guvernare ar fi legat de anumite decizii privind companii și active importante ale statului. Fostul prim-ministru a afirmat că formațiunea nu ar fi demonstrat, în perioada petrecută la Palatul Victoria, o preocupare pentru „patriotism economic”.

„Scopul principal este, după mine, acela că vor să rezolve „vacile grase” ale poporului român. De-aia stau acolo. Moțiunea i-a oprit la jumătate din acest plan”, a explicat Victor Ponta.

În acest context, Victor Ponta a menționat compania Hidroelectrica, fără a oferi alte detalii despre eventualele decizii pe care le-ar viza afirmațiile sale. Declarațiile fostului premier reprezintă poziția sa cu privire la rolul USR în actuala configurație politică.

Ponta a vorbit și despre politica de înzestrare militară a României, exprimându-și rezervele față de achizițiile din domeniul apărării, raportate la problemele existente în sistemele publice de educație și sănătate.

„Să cumperi avioane, tunuri, tancuri, când nu ai bani de spitale și școli, asta nu e politică. Școlile cad peste elevi, dar mi-am cumpărat încă 300 de transportoare?!”, a punctat Victor Ponta.

Fostul premier a susținut că România are nevoie de desemnarea și învestirea rapidă a unui prim-ministru, pentru ca executivul să poată funcționa cu atribuții complete.

Victor Ponta a afirmat că un guvern interimar nu ar avea capacitatea de a lua măsuri suficiente pentru gestionarea situației economice și sociale.

„Un guvern interimar nu poate să facă absolut nimic să ne scoată din criza economică și socială”, a explicat fostul șef al Guvernului.

Declarațiile fostului premier au fost făcute în contextul disputelor politice privind stabilitatea executivului și direcția viitoare a guvernării.