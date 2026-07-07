ANPC verifică influencerii din România. Reclamele nemarcate și conținutul AI, principalele probleme

Influencerii au fost verificați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de ICPEN. Controlul a analizat modul în care creatorii de conținut marchează reclamele și informează publicul atunci când folosesc materiale generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Verificările au vizat 10 influenceri din România și au evidențiat probleme legate de transparența conținutului comercial și a utilizării tehnologiilor AI.

Influencerii au fost analizați de ANPC în cadrul unei acțiuni desfășurate sub coordonarea Rețelei Internaționale pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor (ICPEN), care a urmărit respectarea regulilor privind publicitatea online și informarea consumatorilor.

Potrivit autorității, toți cei 10 influenceri verificați în România publicau conținut cu caracter comercial. În urma controalelor, ANPC a constatat însă că, în mai multe situații, postările care reprezentau reclame, colaborări plătite sau alte forme de promovare comercială nu erau marcate în mod constant sau suficient de vizibil pentru public.

Autoritatea subliniază că utilizatorii trebuie să poată identifica fără echivoc momentul în care un mesaj are scop publicitar. Mențiuni precum „parteneriat plătit”, „publicitate”, „reclamă” sau „colaborare comercială” trebuie afișate clar și într-o poziție ușor de observat, astfel încât să nu poată fi trecute cu vederea.

Acțiunea coordonată de ICPEN a inclus verificarea a 228 de influenceri la nivel internațional. Datele centralizate arată că 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din cinci semnaliza în mod consecvent caracterul publicitar al postărilor. De asemenea, chiar și în cazurile în care existau mențiuni privind publicitatea, acestea nu erau întotdeauna suficient de vizibile pentru consumatori.

Verificările au vizat și modul în care este utilizată inteligența artificială în conținutul publicat pe rețelele sociale, un domeniu care capătă o importanță tot mai mare în protecția consumatorilor.

În România, ANPC a constatat că 70% dintre influencerii care au utilizat conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu au informat publicul despre folosirea acestor tehnologii.

Autoritatea atrage atenția că lipsa unei astfel de informări poate influența percepția consumatorilor, mai ales atunci când imagini, înregistrări audio, recenzii sau prezentări de produse par autentice, deși au fost generate ori modificate digital. În aceste situații, deciziile de cumpărare pot fi luate pe baza unui conținut care nu reflectă o experiență reală.

La nivel internațional, raportul ICPEN arată că 69% dintre influencerii care utilizau conținut generat sau modificat cu inteligență artificială nu etichetau și nu dezvăluiau acest aspect. Documentul evidențiază și apariția influencerilor virtuali, personaje create digital, care promovează produse și servicii și pot transmite mesaje prezentate drept experiențe personale.

ANPC precizează că responsabilitatea respectării regulilor nu revine exclusiv creatorilor de conținut, ci și companiilor care finanțează campaniile de promovare în mediul online.

În cazul în care un influencer primește bani, produse gratuite, reduceri, servicii sau orice alt beneficiu în schimbul promovării unui produs ori serviciu, consumatorul trebuie informat în mod clar că mesajul are caracter comercial. Publicitatea nu poate fi prezentată ca o simplă recomandare personală atunci când există o relație contractuală sau un avantaj material.

Autoritatea avertizează că o campanie în care reclamele nu sunt marcate corespunzător poate atrage atenția instituțiilor de control. Totodată, lipsa transparenței poate afecta credibilitatea companiilor, într-un mediu digital în care publicul reacționează rapid la conținutul perceput drept înșelător.

Acțiunea desfășurată de ANPC indică faptul că regulile privind protecția consumatorilor sunt aplicate din ce în ce mai strict și în spațiul online, pe măsură ce marketingul prin influenceri câștigă o pondere tot mai mare în economia digitală.

Pentru creatorii de conținut, autoritatea transmite că orice material publicitar trebuie identificat vizibil, iar utilizarea inteligenței artificiale trebuie comunicată atunci când aceasta poate influența modul în care publicul percepe informațiile prezentate.

În același timp, companiile sunt încurajate să includă cerințele privind transparența în contracte, briefuri și campanii de promovare, astfel încât obligațiile de informare să fie respectate încă din etapa de planificare a colaborărilor comerciale.