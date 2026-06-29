Avertisment pentru firme de la Amazon. Înlocuirea tinerilor cu AI este dezastruoasă din punct de vedere economic: Una dintre cele mai stupide idei

Directorul general al Amazon Web Services (AWS), Matt Garman, respinge ferm ideea că inteligența artificială ar trebui să înlocuiască angajații aflați la început de carieră, calificând această strategie drept una dintre cele mai neinspirate decizii pe care le-ar putea lua o companie. Declarațiile sale contrastează puternic cu avertismentele formulate de alți lideri din industria tehnologică și auto, care susțin că AI-ul va elimina un număr semnificativ de locuri de muncă.

În timp ce directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a avertizat că inteligența artificială ar putea înlocui angajații entry-level, iar CEO-ul Ford, Jim Farley, a afirmat că tehnologia ar putea elimina jumătate dintre locurile de muncă de birou, Matt Garman susține că o astfel de abordare este greșită atât din punct de vedere economic, cât și strategic.

Garman a reiterat, într-un interviu acordat publicației Wired, o poziție pe care o exprimase încă de anul trecut, când afirma că înlocuirea dezvoltatorilor software juniori cu inteligență artificială reprezintă „una dintre cele mai stupide idei” pe care le-a auzit vreodată, conform Fortune.

Potrivit șefului AWS, eliminarea angajaților aflați la început de carieră în favoarea personalului cu experiență nu reprezintă o strategie eficientă de reducere a costurilor, deoarece juniorii sunt, în general, cei mai slab remunerați. În plus, acești angajați tineri, proaspăt absolvenți, vin cu entuziasm, energie și o familiaritate ridicată cu noile instrumente bazate pe inteligență artificială.

Matt Garman consideră că renunțarea la această categorie de angajați reprezintă o abordare pe termen scurt, care poate afecta grav dezvoltarea unei companii. El avertizează că organizațiile care nu își construiesc o bază de talente și nu investesc în formarea noilor generații riscă să își compromită viitorul și să piardă surse importante de inovație.

Potrivit acestuia, companiile care urmăresc să se dezvolte pe termen lung nu își pot permite să renunțe complet la recrutarea de personal junior.

În cadrul podcastului Platformer, publicat în această săptămână, Garman a anunțat că Amazon intenționează să angajeze în 2026 aproximativ 11.000 de stagiari și absolvenți recenți. De asemenea, el a precizat că gigantul tehnologic are în prezent mai mulți dezvoltatori software decât avea în urmă cu doi ani, în ciuda progreselor rapide ale instrumentelor de programare bazate pe inteligență artificială.

Studiile realizate până în prezent oferă o imagine mixtă privind efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii. O cercetare realizată de Universitatea Stanford și publicată în august anul trecut sugerează că AI-ul începe deja să afecteze în mod disproporționat angajații aflați la început de carieră.

Potrivit studiului, „revoluția AI” produce efecte semnificative asupra tinerilor lucrători din Statele Unite, în special asupra inginerilor software cu vârste între 22 și 25 de ani și asupra angajaților din serviciile de relații cu clienții.

Cu toate acestea, rata șomajului în rândul absolvenților recenți de facultate, situată la aproximativ 5,6%, rămâne peste rata generală a șomajului, de 4,2%, însă această diferență exista deja cu șase luni înainte de lansarea ChatGPT, în noiembrie 2022. Mai mult, decalajul nu s-a accentuat semnificativ de atunci.

Din acest motiv, economiști precum Torsten Slok, de la Apollo, consideră că dificultățile întâmpinate de tineri pe piața muncii sunt determinate în principal de factori economici generali și nu de impactul direct al inteligenței artificiale.

Deși Matt Garman susține că Amazon continuă să investească în recrutarea de tineri, compania a implementat în ultimii ani și ample programe de restructurare și automatizare.

În octombrie anul trecut, Amazon a anunțat eliminarea a aproximativ 14.000 de locuri de muncă, majoritatea din zona managementului intermediar. Tot anul trecut, compania a efectuat concedieri și în alte divizii, inclusiv în cadrul AWS, al diviziei de podcasturi Wondery și al segmentului dedicat dispozitivelor pentru consumatori.

Conducerea Amazon a precizat că aceste reduceri de personal nu au fost determinate direct de inteligența artificială, ci au făcut parte dintr-un proces de eficientizare a activității după o perioadă de expansiune, precum și din necesitatea rezolvării unor probleme de cultură organizațională.

Directorul general al Amazon, Andy Jassy, a declarat la momentul respectiv că deciziile de restructurare nu au avut o motivație financiară și nici una legată de inteligența artificială, ci au fost influențate în principal de aspecte culturale.

Cu toate acestea, documentele interne ale companiei indică faptul că dezvoltarea tehnologiilor bazate pe AI va avea un impact semnificativ asupra structurii forței de muncă. Memorandumul care a însoțit concedierile din toamna trecută menționa că evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale permit optimizarea fluxurilor de lucru cu echipe mai restrânse.

Totodată, într-un memorandum intern din iunie 2025, Amazon a precizat că eficiența generată de AI va conduce la reducerea numărului total de angajați din zona corporativă. O investigație publicată de The New York Times în octombrie a arătat că Amazon urmărește automatizarea a aproximativ 75% din activitățile sale, ceea ce ar putea însemna că gigantul tehnologic nu va mai avea nevoie să angajeze aproximativ 600.000 de persoane în viitor.

În opinia șefului AWS, inteligența artificială va produce schimbări majore în piața muncii, însă nu va elimina necesitatea existenței locurilor de muncă. El consideră că apariția noilor tehnologii va genera noi profesii și va transforma activitățile existente, fără a provoca dispariția economiei bazate pe muncă.

Garman argumentează că scenariile care prevăd eliminarea a jumătate dintre locurile de muncă sunt greu de susținut din punct de vedere economic, deoarece o astfel de evoluție ar provoca un colaps general al economiei.

Pentru a ilustra modul în care AI-ul ar putea remodela piața muncii, acesta face o paralelă cu apariția programului Microsoft Excel, care a redus necesitatea efectuării manuale a calculelor, dar a determinat în același timp apariția unor noi competențe și adaptarea forței de muncă la noile instrumente.

În viziunea lui Matt Garman, este posibil ca aproximativ jumătate dintre locurile de muncă de birou să se transforme profund în următorii ani, însă transformarea și dispariția completă a acestor locuri de muncă reprezintă două fenomene distincte.