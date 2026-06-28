Avertismentul BNS după noua strategie a UE. România trebuie să schimbe legislația muncii și protecției sociale

Blocul Național Sindical (BNS) salută publicarea proiectului primei Strategii a Uniunii Europene pentru combaterea și prevenirea sărăciei și consideră că documentul confirmă problemele semnalate de organizațiile sindicale în ultimii ani. Confederația apreciază că noua strategie recunoaște cauzele structurale ale sărăciei și propune măsuri concrete pentru reducerea vulnerabilităților sociale și economice care afectează milioane de cetățeni europeni.

Potrivit BNS, România trebuie să accelereze reformele din domeniul legislației muncii, protecției sociale și locuirii pentru a răspunde obiectivelor stabilite la nivel european și pentru a reduce una dintre cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie și excluziune socială din Uniunea Europeană.

Blocul Național Sindical arată că strategia europeană confirmă o realitate resimțită de tot mai mulți angajați. În numeroase state membre, inclusiv în România, salariile nu mai acoperă creșterea costului vieții, iar inflația persistentă, extinderea formelor atipice de muncă, contractele pe perioadă determinată și munca part-time involuntară au diminuat puterea de cumpărare și au accentuat fenomenul sărăciei în muncă.

Confederația subliniază că documentul european evidențiază importanța negocierilor colective, arătând că statele în care contractele colective de muncă au o acoperire ridicată înregistrează niveluri mai reduse ale sărăciei în rândul persoanelor ocupate. În acest context, BNS consideră că România trebuie să consolideze dialogul social și să ofere partenerilor sociali un rol real în definirea politicilor salariale și sociale.

Noua strategie acordă o atenție deosebită accesului la locuințe decente, reducerii sărăciei în rândul copiilor, integrării serviciilor sociale și medicale și sprijinirii persoanelor vârstnice pentru a putea trăi independent cât mai mult timp.

Documentul reafirmă, totodată, rolul sindicatelor și al organizațiilor societății civile în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice, aspect pe care BNS îl consideră esențial pentru succesul viitoarelor reforme.

Confederația sindicală consideră că implementarea obiectivelor europene va necesita modificări importante ale legislației și ale instituțiilor publice din România.

Printre măsurile considerate prioritare se numără aplicarea efectivă a principiului salariului minim adecvat, astfel încât acesta să acopere costurile reale ale unui trai decent, modificarea legislației privind dialogul social pentru extinderea negocierilor colective, reformarea sistemului de asistență socială prin digitalizarea și automatizarea acordării beneficiilor, extinderea fondului de locuințe sociale și dezvoltarea unor programe dedicate familiilor vulnerabile, precum și transformarea Garanției pentru Copii într-o prioritate bugetară care să asigure accesul fiecărui copil la hrană, educație și servicii medicale de calitate.

În același timp, BNS anunță că va transmite o serie de amendamente la proiectul strategiei europene. Confederația solicită recunoașterea explicită a sindicatelor ca furnizori de servicii sociale, introducerea unor criterii de calitate pentru locurile de muncă create prin programele finanțate din fonduri europene, evaluarea participării efective a sindicatelor la elaborarea strategiilor naționale de combatere a sărăciei, eliminarea stagiilor și internshipurilor neplătite și implicarea obligatorie a partenerilor sociali în dezvoltarea viitoarelor sisteme de pensii multipilon.

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, afirmă că reducerea sărăciei presupune politici economice și sociale complexe, nu doar acordarea de ajutoare.

„Combaterea sărăciei nu poate fi redusă la acordarea unor beneficii sociale. Este nevoie de salarii decente, locuri de muncă de calitate, locuinţe accesibile şi servicii publice eficiente. Noua strategie europeană oferă un cadru important de acţiune, însă succesul său va depinde de capacitatea statelor membre de a transforma aceste principii în reforme concrete. România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”, a declarat președintele BNS, Dumitru Costin.

Potrivit confederației, organizația va continua să susțină atât la nivel național, cât și european măsuri care să reducă sărăcia, să combată excluziunea socială și să garanteze lucrătorilor și familiilor acestora condiții de viață decente.