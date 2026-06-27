Test poligraf la interviul de angajare! Este legal sau nu ca un angajator să facă așa ceva? Explicația specialiștilor

În România, utilizarea testului poligraf în procesele de recrutare devine un subiect tot mai controversat, pe fondul extinderii sale către domenii care nu implică responsabilități de securitate. Practica ridică întrebări legate de etică, legalitate și respectarea vieții private a candidaților, atrăgând critici din partea organizațiilor sindicale.

Testul poligraf începe să fie utilizat în unele procese de recrutare din România, inclusiv pentru posturi care nu au legătură cu domenii sensibile precum securitatea sau gestionarea de valori.

Deși angajatorii susțin că participarea la test este opțională, refuzul candidaților poate duce, în practică, la eliminarea din procesul de selecție. Reprezentanții sindicali afirmă că această practică este abuzivă și solicită interzicerea folosirii poligrafului în recrutare.

În situațiile în care candidaților li se adresează întrebări despre aspecte precum afilierea politică, orientarea sexuală sau convingerile religioase, aceste informații sunt considerate intruzive în viața privată, irelevante profesional și protejate de legislația privind protecția datelor, inclusiv GDPR. În acest context, este ridicată problema limitelor până la care pot merge angajatorii în verificarea viitorilor angajați.

Testele poligraf sunt utilizate de mai mulți ani în anumite domenii, precum transportul de valori, casele de amanet sau sectorul financiar, unde angajatorii invocă necesitatea verificării onestității candidaților. Un psiholog examinator poligraf a explicat la Antena 3 CNN că unele companii folosesc acest tip de test atât la angajare, cât și periodic, inclusiv anual, pentru a verifica respectarea regulilor interne.

„Sunt firme care utilizează poligraf atât la recrutare cât și periodic. Angajații sunt testați o dată pe an, de exemplu, tocmai pentru a se asigura că sunt respectate regulile, regulamentele de funcționare ale companiilor respective și totodată foarte important cu scop de prevenție”, a explicat specialistul.

Un poligraf este un dispozitiv specializat, prevăzut cu mai mulți senzori, care înregistrează reacțiile psihofiziologice ale unei persoane în timpul unui interogatoriu. Aparatul monitorizează indicatori precum ritmul cardiac, tensiunea arterială, respirația și transpirația, scopul fiind identificarea unor modificări ale organismului care ar putea sugera existența unui comportament înșelător. Totuși, poligraful nu detectează în mod direct minciuna, ci reacțiile fiziologice asociate răspunsurilor oferite de persoana testată.

Testarea cu poligraful urmează o procedură bine stabilită și se desfășoară, de regulă, într-un spațiu special amenajat, care asigură confidențialitatea și confortul persoanei examinate. Înainte de începerea testului propriu-zis, examinatorul poartă o discuție preliminară cu subiectul, în cadrul căreia îi prezintă întrebările ce vor fi adresate și îi explică scopul examinării. Această etapă este esențială pentru ca persoana testată să înțeleagă procedura și să își exprime acordul în cunoștință de cauză.

Ulterior, examinatorul explică modul de desfășurare a testului și regulile pe care trebuie să le respecte persoana examinată. Aceasta este încurajată să răspundă sincer la toate întrebările, deoarece orice încercare de a induce în eroare poate influența rezultatele înregistrate.

Testarea începe cu o serie de întrebări de control, simple și fără legătură cu subiectul investigat. Acestea au rolul de a stabili nivelul normal al reacțiilor psihofiziologice ale persoanei în condiții de sinceritate. Urmează apoi întrebările relevante, care vizează direct aspectele investigate. Reacțiile organismului la aceste întrebări sunt comparate cu cele înregistrate în timpul întrebărilor de control, pentru a identifica eventuale diferențe semnificative.

După încheierea testului, examinatorul analizează datele obținute și le interpretează în funcție de criteriile și metodologia specifică domeniului. Pe baza acestei evaluări este întocmit un raport în care sunt prezentate concluziile privind consistența reacțiilor înregistrate și eventualele indicii care pot sugera lipsa de sinceritate.

Interpretarea rezultatelor necesită experiență și pregătire de specialitate, motiv pentru care concluziile unui test poligraf nu pot fi formulate exclusiv pe baza datelor furnizate de aparat. De asemenea, utilizarea acestei metode trebuie să respecte cadrul legal și principiile etice privind protecția drepturilor persoanei testate. Deși are limite recunoscute și nu reprezintă o probă infailibilă, poligraful continuă să fie folosit în anchete, în soluționarea unor litigii și în recrutarea pentru anumite domenii în care integritatea și încrederea sunt considerate criterii esențiale.