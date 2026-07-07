O companie de stat caută specialiști. Oferta include salariu de 5.000 de lei și zile libere în plus

O companie de stat recrutează tehnicieni pentru sisteme de securitate și instalații electrice, oferind un salariu de aproximativ 5.000 de lei, alături de un pachet extins de beneficii. Posturile sunt disponibile în cadrul RASIROM, societate specializată în soluții de securitate pentru infrastructuri critice. Angajatorul caută candidați cu pregătire tehnică și experiență în domeniul sistemelor de securitate.

Compania de stat RASIROM a lansat o campanie de recrutare pentru ocuparea unor posturi de tehnician în sisteme de securitate, viitorii angajați urmând să fie implicați în instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța echipamentelor destinate protejării infrastructurilor critice. Potrivit anunțului de angajare, activitatea are un rol important în asigurarea securității unor obiective de interes strategic.

Persoanele selectate vor instala și întreține sisteme de detecție și stingere a incendiilor, sisteme de alarmare la efracție, supraveghere video (CCTV), control acces și instalațiile electrice aferente. Compania subliniază că aceste activități contribuie direct la securizarea infrastructurilor critice și, implicit, la siguranța națională.

Pentru ocuparea postului, candidații trebuie să aibă studii medii cu profil tehnic și experiență în lucrul cu sisteme de detecție și stingere incendiu, efracție, CCTV, control acces sau instalații de curenți tari. De asemenea, este necesar permisul de conducere categoria B și disponibilitatea pentru deplasări în interes de serviciu.

Constituie avantaje deținerea autorizației ANRE, experiența în cablare structurată și rețelistică, precum și abilitățile de coordonare a lucrărilor, potrivit anunțului de angajare citat de Economica.net.

Pe lângă salariul de aproximativ 5.000 de lei, RASIROM pune la dispoziția angajaților un pachet de beneficii extrasalariale care include abonament medical, tichete de masă în valoare de 40 de lei pentru fiecare zi lucrată și zile libere acordate cu ocazia unor evenimente speciale.

Astfel, angajații beneficiază de o zi liberă cu ocazia zilei de naștere, de zi liberă pe 8 martie, dedicată femeilor, și de 19 noiembrie, cu ocazia Zilei Bărbatului. Totodată, compania decontează transportul lunar până la locul de muncă, fie prin abonament STB, fie prin acordarea unui card de carburant Petrom/OMV în valoare de 150 de lei pe lună.

În plus, angajații pot solicita decontarea transportului efectuat în concediul de odihnă, în limita a 400 de lei pe an, pentru un concediu de minimum cinci zile consecutive.

Referitor la politica salarială și la alte facilități oferite personalului, în anunțul de recrutare este precizat că:

„Salariul tău rămâne aliniat contextului economic – ajustare în funcţie de inflație, conform legislației în vigoare. Împărţim reuşitele – participarea la profit conform CCM, în funcţie de perioada lucrată şi condiţiile aplicabile. Flexibilitate când ai nevoie – până la 24 de ore de învoire pe an (maximum 4 ore pe zi)”, scrie în anunțul consultat de Economica.net.

Pe lângă aceste beneficii, RASIROM oferă și sprijin financiar pentru angajații care au copii mici, decontând cheltuieli de până la 1.000 de lei pe lună pentru creșa sau grădinița copiilor cu vârsta de până la șase ani.