Undă verde de la Guvern pentru angajări și salarii mai mari. Măsura vizează 36 de companii

Guvernul a aprobat un memorandum care permite creșterea cheltuielilor salariale și ocuparea a peste 1.000 de posturi în cadrul unor operatori economici aflați în subordinea autorităților administrației publice locale. Măsura vizează 36 de companii din 22 de județe și presupune un impact financiar de peste 85,5 milioane de lei, bani care vor fi suportați din bugetele proprii ale operatorilor. Autoritățile susțin că decizia este necesară pentru menținerea funcționării unor servicii publice esențiale și pentru susținerea activităților care s-au extins în ultimii ani.

Executivul a aprobat un memorandum privind majorarea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante existente la finalul anului 2025 și, acolo unde dezvoltarea activității o impune, creșterea numărului de angajați și a fondului de salarii aferent.

Măsura se aplică unui număr de 36 de operatori economici care funcționează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea administrațiilor publice locale din 22 de județe ale țării.

Potrivit documentului, companiile și societățile vizate nu au înregistrat pierderi și nu au acumulat datorii restante, condiții care au permis aprobarea solicitărilor privind creșterea cheltuielilor salariale și ocuparea posturilor necesare desfășurării activității.

Autoritățile precizează că toate costurile vor fi suportate din bugetele proprii ale operatorilor economici și nu presupun alocări suplimentare directe de la bugetul de stat.

Una dintre cele mai importante prevederi ale memorandumului vizează completarea deficitului de personal existent în cadrul unor operatori economici care furnizează servicii publice.

Documentul permite ocuparea a 699 de posturi vacante existente la sfârșitul anului 2025, în cazul a 25 de operatori economici. Costurile estimate pentru această măsură sunt de aproximativ 34,5 milioane de lei.

În același timp, alți 15 operatori economici vor putea ocupa 384 de posturi nou-înființate, ca urmare a dezvoltării activității și a extinderii serviciilor oferite. Impactul financiar aferent este estimat la aproximativ 19,6 milioane de lei.

În total, măsura aprobată de Guvern permite ocuparea a 1.083 de posturi, ceea ce reprezintă una dintre cele mai ample aprobări privind suplimentarea personalului în cadrul operatorilor economici locali din ultimii ani.

Potrivit autorităților, lipsa personalului a devenit o problemă tot mai dificilă pentru multe dintre companiile care asigură servicii publice esențiale, iar menținerea restricțiilor privind angajările risca să afecteze capacitatea acestora de a funcționa în condiții normale.

Pe lângă ocuparea posturilor, Executivul a aprobat și majorarea cheltuielilor salariale pentru 29 dintre operatorii economici incluși în memorandum.

Valoarea totală a acestor creșteri este estimată la aproximativ 31,3 milioane de lei și are la bază actualizarea salariilor cu indicele mediu de creștere a prețurilor.

Guvernul argumentează că această măsură este necesară în contextul creșterii costului vieții și al dificultăților întâmpinate de companiile publice în păstrarea personalului calificat.

În ultimii ani, numeroase societăți aflate în subordinea administrațiilor locale s-au confruntat cu plecări de personal către sectorul privat, unde nivelul de salarizare este adesea mai atractiv.

Autoritățile susțin că actualizarea cheltuielilor salariale este necesară pentru menținerea competitivității și pentru evitarea blocajelor în activitățile desfășurate.

Operatorii economici incluși în memorandum activează în domenii care au un impact direct asupra vieții de zi cu zi a populației.

Printre acestea se numără serviciile de alimentare cu apă și canalizare, transportul public local, administrarea domeniului public, administrarea piețelor, gospodărirea urbană, serviciile comunale, sistemele de termoficare, administrarea zonelor libere și administrarea aeroporturilor.

De asemenea, măsura vizează și alte activități de interes public local care sunt desfășurate în baza atribuțiilor delegate de autoritățile administrației publice.

Potrivit Guvernului, continuitatea acestor servicii depinde în mod direct de existența personalului necesar și de capacitatea operatorilor de a respecta obligațiile contractuale asumate.

În lipsa unor măsuri care să permită ocuparea posturilor și adaptarea cheltuielilor salariale la realitățile economice actuale, există riscul apariției unor dificultăți în furnizarea serviciilor către populație.

Valoarea totală a măsurilor aprobate prin memorandum depășește 85,5 milioane de lei.

Din această sumă:

31,3 milioane de lei reprezintă cheltuieli aferente majorării salariale pentru 29 de operatori economici;

34,5 milioane de lei reprezintă cheltuieli aferente ocupării celor 699 de posturi vacante;

19,6 milioane de lei reprezintă cheltuieli aferente ocupării celor 384 de posturi nou-create.

Guvernul subliniază că toate aceste cheltuieli vor fi reflectate în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, cu respectarea legislației privind disciplina financiară și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În nota de fundamentare se arată că operatorii economici vizați desfășoară activități cu caracter esențial pentru funcționarea comunităților locale și pentru asigurarea unor servicii publice de bază.

Autoritățile consideră că dezvoltarea activității, extinderea obligațiilor asumate și deficitul de personal acumulat în ultimii ani justifică atât ocuparea posturilor vacante, cât și creșterea numărului de angajați acolo unde este necesar.

Prin aprobarea memorandumului, Guvernul încearcă să asigure continuitatea unor servicii care deservesc milioane de cetățeni și să ofere operatorilor economici instrumentele necesare pentru a răspunde cerințelor tot mai mari ale comunităților locale.