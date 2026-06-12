Alexandru Nazare anunță noi finanțări europene de la BEI. România pregătește finanțări în energie și transport

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, la Luxemburg, că România pregătește noi finanțări de la Banca Europeană de Investiții pentru proiecte majore de infrastructură și energie. Printre investițiile vizate se numără proiecte feroviare finanțate prin PNRR, Autostrada Sibiu–Pitești, Centura de Nord a Bucureștiului și retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă. Declarațiile au fost făcute în cadrul Reuniunii Consiliului Guvernatorilor BEI, care a reunit miniștrii de finanțe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit oficialului, finanțările europene rămân esențiale în contextul consolidării fiscale și al limitărilor bugetare.

Participarea României la reuniunea anuală a Băncii Europene de Investiții a avut ca principal obiectiv susținerea continuării finanțării proiectelor care contribuie la dezvoltarea infrastructurii, securității economice și competitivității europene.

În intervenția sa, ministrul interimar al Finanțelor a subliniat rolul tot mai important al BEI în susținerea investițiilor strategice la nivelul Uniunii Europene și a evidențiat necesitatea menținerii unor mecanisme eficiente de atragere a capitalului privat.

„BEI devine tot mai importantă pentru competitivitatea Europei, securitate economică, energie, tehnologie, infrastructură critică și apărare. În 2025, BEI a semnat finanțări noi de aproximativ 100 de miliarde de euro. Este un semnal clar că Europa are nevoie de investiții mari și de instrumente care pot atrage capital privat. În cadrul reuniunii, am susținut că BEI trebuie să continue finanțarea proiectelor care întăresc competitivitatea și securitatea europeană, dar cu păstrarea standardelor de prudență financiară și transparență. Pentru România, acest lucru contează direct. Nu putem susține toate proiectele importante doar din bugetul național, mai ales într-o perioadă de consolidare fiscală. Avem nevoie de finanțări BEI, garanții europene, instrumente financiare și parteneriate care pot aduce mai mult capital în economie”, a transmis Nazare, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a arătat că accesul la instrumentele financiare oferite de BEI reprezintă o componentă importantă a strategiei prin care România încearcă să mențină ritmul investițiilor publice, fără a pune presiune suplimentară asupra bugetului de stat.

În perioada următoare, autoritățile române au în pregătire mai multe operațiuni de finanțare realizate împreună cu Banca Europeană de Investiții, unele dintre acestea fiind deja într-un stadiu avansat.

Potrivit informațiilor prezentate de ministrul interimar al Finanțelor, în cursul lunii iunie urmează să fie atrasă o primă tranșă de 100 de milioane de euro. Suma reprezintă un avans destinat cofinanțării, prin PNRR, a două proiecte feroviare de importanță strategică.

În paralel, România are în vedere accesarea unei noi tranșe de finanțare pentru Autostrada Sibiu–Pitești în a doua parte a anului. Atragerea fondurilor va depinde de aprobările legislative necesare și de evoluția implementării proiectului.

Pe lista investițiilor aflate în pregătire pentru finanțare se regăsesc, de asemenea, Centura de Nord a Bucureștiului și proiectul de retehnologizare a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, două obiective considerate esențiale pentru infrastructura de transport și securitatea energetică a României.

Autoritățile de la București consideră că dezvoltarea unor parteneriate solide cu instituțiile financiare europene și internaționale este necesară pentru susținerea investițiilor de mare anvergură.

În acest context, Alexandru Nazare a evidențiat importanța consolidării colaborării cu partenerii financiari externi, în condițiile în care numeroase proiecte strategice necesită resurse care depășesc posibilitățile de finanțare exclusiv din bugetul național.