Armata a oprit operațiunea după două explozii controlate. Intervenția pe Dunăre va fi reluată luni: Mâine vom reuşi să rupem această stâncă

Prima intervenție desfășurată duminică pentru devierea unei părți din debitul Dunării nu a produs rezultatul urmărit de autorități. În cadrul operațiunii au fost folosite explozii controlate pentru dislocarea unei formațiuni stâncoase de pe brațul Bala, însă obiectivul nu a fost atins. Militarii vor relua misiunea luni, cu încărcături explozive mai puternice, în încercarea de a crește nivelul apei necesar alimentării Centralei Nucleare Cernavodă.

După cele două explozii controlate executate duminică pe brațul Bala, evaluarea preliminară a arătat că stânca Pârjoaia nu a fost dislocată, astfel că operațiunea va continua luni. Militarii vor analiza efectele intervenției și vor crește gradual încărcătura explozivă pentru a putea trece la următoarea etapă a lucrărilor.

Scafandrii Forțelor Navale vor coborî în zona intervenției pentru a verifica efectele detonărilor subacvatice și pentru a stabili modul în care va fi continuată misiunea. Potrivit conducerii operațiunii, după ruperea formațiunii stâncoase va începe fărâmițarea controlată a malului, necesară pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche.

„Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul doi. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaia. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii Forțelor Navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea obiectivului pe Dunărea Veche”, a declarat Marcel Neculae.

În paralel cu reluarea intervenției, autoritățile pregătesc etapa următoare a planului aprobat pentru creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche. Mai multe barje vor transporta piatră și vor utiliza materialul rezultat în urma detonărilor pentru construirea unui prag submers pe brațul Bala.

Măsura a fost stabilită în cadrul Consiliului Național pentru Situații de Urgență și al Grupului Operativ pentru Alertă Energetică, după analiza specialiștilor implicați în gestionarea situației create de scăderea debitelor Dunării.

„Sunt mai multe cursuri de acțiune stabilite în cadrul Consiliului Național pentru Situații de Urgență și ulterior în cadrul grupurilor de lucru ale Grupului Operativ pentru Alertă Energetică. Specialiști în domeniu au analizat și au luat decizia de a realiza un prag submers pe brațul Bala cu scopul devierii unui procent considerabil din debitul Dunării către Dunărea Veche. Așteptăm ca în cursul zilei de mâine, aceste mijloace și vorbim aici de barje încărcate cu piatră, respectiv barje goale care urmează să fie încărcate cu material rezultat în urma exploziilor care au avut loc astăzi și pe care le vom planifica și executa mâine, aceste forțe mobilizate vor lucra umăr la umăr pentru a realiza acest prag submers pe brațul Bala, cu speranța că până marți îl vom avea realizat și să avem efectul așteptat, creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche și mai departe la Centrala de la Cernavodă”, a precizat Marcel Neculae.

Autoritățile au instituit măsuri de securitate în zona intervenției pentru protejarea populației și a bunurilor aflate în apropiere. Cu toate acestea, traficul naval pe brațul Bala nu a fost afectat de desfășurarea operațiunilor.

„La acest moment, navigația pe brațul Bala se desfășoară în condiții normale. Ca măsuri de siguranță, în vederea protecției populației și securizarea bunurilor, am dispus securizarea acestui perimetru”, a spus Marcel Neculae.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că peste 100 de militari participă la intervenția desfășurată pe brațul Bala, cu scopul de a devia o parte din debitul Dunării către Dunărea Veche și de a asigura alimentarea cu apă a Centralei Nucleare Cernavodă. Înaintea detonărilor principale, scafandrii de luptă au efectuat teste cu încărcături explozive de mici dimensiuni, urmate de trei detonări controlate cu încărcături de mare putere.

Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a explicat că situația rămâne dificilă din cauza secetei și a caniculei care afectează mai multe state europene. Potrivit acestuia, doar în Austria s-au înregistrat precipitații importante, însă debitul suplimentar va ajunge în România abia peste aproximativ două săptămâni, în timp ce prognozele indică o continuare a scăderii nivelului Dunării până în 7 august.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de față la intrarea în țară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la ora asta se înregistrează 1.590 m3 pe secundă, cu tendința de scădere până în data de 7 august când se vor înregistra în jur de 1.450 m3. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat, sâmbătă, Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”.

În această săptămână, Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavodă a fost oprită, ceea ce a redus producția internă de energie cu aproximativ 10%, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza temperaturilor extreme.

Scăderea continuă a debitului Dunării aduce și riscul opririi Unității 2 a centralei, situație care ar avea un impact semnificativ asupra producției naționale de energie.