Seceta severă reduce debitul Dunării la niveluri istorice. Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit temporar

Debitul Dunării va coborî la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă pe 4 august, aproape de recordul negativ înregistrat în 1985. Scăderea nivelului apei a dus deja la menținerea restricțiilor pentru irigații și la oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă.

Debitul Dunării a ajuns marți la 1.650 de metri cubi pe secundă și va continua să scadă, urmând să coboare la aproximativ 1.600 mc/s la începutul lunii august, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

Conform prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), pe 4 august debitul fluviului va ajunge la aproximativ 1.500 mc/s la intrarea în țară, apropiindu-se de nivelul minim istoric înregistrat în 1985, când Dunărea avea un debit de 1.400 mc/s.

ANAR precizează că debitul actual este de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, de 4.750 mc/s, și este comparabil cu situația din anul 2005, când Dunărea a înregistrat același debit de 1.650 mc/s.

Din cauza nivelului redus al apei, reprezentanții ANAR anunță că se mențin restricțiile privind utilizarea apei pentru irigații pe sectorul Călărași – Cernavodă. În această zonă este în vigoare treapta a III-a de restricții, care presupune fie furnizarea apei pentru irigații la debite reduse, fie alimentarea doar în anumite intervale orare.

Reactorul 1 al Centralei Nuclear-Electrice Cernavodă a fost oprit, măsura fiind luată pentru a asigura menținerea în funcțiune a Reactorului 2, în contextul scăderii accentuate a debitului Dunării.

Potrivit ANAR, întregul bazin hidrografic al Dunării se confruntă cu o secetă severă, iar prognozele nu indică o îmbunătățire a situației în perioada următoare. Instituția precizează că, deși în Austria sunt așteptate precipitații de aproximativ 40-50 l/mp până la 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării pe sectorul românesc.

ANAR arată că monitorizează permanent fenomenul de înflorire algală, favorizat de temperaturile ridicate și de nivelul scăzut al Dunării. Deocamdată, fenomenul se menține în limite considerate normale.

Reprezentanții instituției subliniază că seceta accentuată persistă în zone vulnerabile din Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În aceste regiuni, mai multe sectoare de râuri înregistrează fenomene de secare, iar debitele au scăzut sub nivelul minim necesar pentru asigurarea apei destinate irigațiilor.

Cu toate acestea, specialiștii precizează că, în prezent, nu există restricții privind alimentarea cu apă a populației. Ei explică faptul că gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este suficient pentru a asigura, fără restricții, alimentarea cu apă în sistem centralizat.