80% dintre cei care au reclamat probleme la CFR nu recomandă călătoria cu trenul. Peste 600 de sesizări au vizat lipsa aerului condiționat

Peste 1.700 de sesizări au fost înregistrate prin formularul online lansat de Ministerul Transporturilor pentru raportarea problemelor întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că cele mai multe reclamații vizează lipsa aerului condiționat, iar patru din cinci persoane care au completat formularul spun că nu ar recomanda altora să călătorească cu CFR.

Potrivit ministrului, de la lansarea formularului online, pe 6 iulie, au fost înregistrate 1.725 de sesizări. Dintre acestea, 1.181 au fost analizate individual, iar concluziile arată un nivel ridicat de nemulțumire în rândul călătorilor.

Radu Miruță a precizat că aproximativ 80% dintre persoanele care au completat formularul au declarat că nu ar recomanda călătoria cu trenul altor persoane.

„Au fost 1.725 de sesizări. Au fost analizate punctual 1.181 de cazuri. Cifra tristă pentru CFR este că 80% dintre cei care au completat acest formular au specificat că nu recomandă călătoria nimănui”, a declarat, marţi, ministrul Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Cele mai multe reclamații au vizat funcționarea instalațiilor de climatizare. Din cele 1.181 de cazuri analizate, peste 600 au semnalat că aerul condiționat nu funcționa, deși acesta este obligatoriu în trenurile InterRegio.

Potrivit ministrului, restul sesizărilor au vizat probleme de curățenie, starea toaletelor, supraaglomerarea garniturilor și întârzierile trenurilor.

„Istoric, pentru aerul condiţionat trebuie să existe soluţii. E de menţionat faptul că, în conformitate cu obligaţiile CFR pentru trenurile interregio, nivelul de aer condiţionat este unul obligatoriu. Pentru trenurile regio nu este obligatoriu să fie aer condiţionat. Din cele 1.181 de cazuri verificate, peste 600 au menţionat că nu funcţionează aerul condiţionat. Deci, în aproape 60% din situaţiile în care aerul condiţionat era obligatoriu, oamenii au menţionat că nu funcţionează. Am intrat în detaliu acestor 600 de situaţii. Restul sunt probleme cu curăţenia în general, cu toaletele, cu supraaglomerarea, cu întârzierile”, a afirmat ministrul Transporturilor.

Radu Miruță a explicat că o parte dintre probleme sunt cauzate de vechimea locomotivelor diesel.

În prezent, CFR Călători operează zilnic 1.265 de trenuri, iar 35% dintre acestea sunt tractate de locomotive diesel. Dintre acestea, aproximativ 15% din totalul trenurilor sunt remorcate de locomotive vechi, unele aflate în exploatare de aproximativ 40 de ani, care nu mai au capacitatea tehnică necesară pentru a susține funcționarea eficientă a instalațiilor de aer condiționat.

Ministrul a precizat că nu a fost luată încă o decizie privind retragerea acestor locomotive din circulație.

O altă cauză identificată este trecerea locomotivelor electrice prin zonele fără alimentare cu energie electrică, unde pot apărea erori la reconectare, ceea ce afectează temporar funcționarea sistemelor de climatizare.

Totodată, aproximativ 40% dintre probleme sunt provocate de suprasolicitarea instalațiilor în zilele cu temperaturi ridicate și în trenurile foarte aglomerate.

„În România circulă zilnic, din partea CFR Călători, 1.265 de trenuri. 35% din aceste trenuri sunt tractate de locomotive diesel. 15% din total, adică aproape jumătate din cazul locomotivelor diesel nu au capacitate tehnică suficientă pentru a întreţine un nivel decent de aer condiţionat. Sunt locomotive diesel şi de 40 de ani care nu au capacitate suficientă să răcească. N-a fost luată o decizie, dacă le vom scoate sau nu, pentru că sunt probleme şi cu scoaterea lor şi cu nepunerea a altceva în loc”, a spus Miruţă.

În urma verificărilor, au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară pentru angajați ai CFR Călători, inclusiv șefi de tură și revizori mecanici.

Potrivit ministrului, 39 dintre aceștia au fost sancționați prin diminuarea salariului, iar alte 17 persoane au primit avertisment scris.

Curățenia din trenuri a generat 188 de sesizări. Radu Miruță a declarat că au fost verificate firmele care asigură aceste servicii, iar aproximativ jumătate dintre ele au fost depunctate în urma controalelor.

În plus, ministrul a anunțat că a dispus desemnarea unui responsabil cu funcție de director pentru fiecare dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic, după ce verificările au arătat că, în cazul problemelor semnalate de călători, responsabilitatea era pasată de la o structură la alta.