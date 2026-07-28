Poșta Română intră pe piața tipografiilor. Compania a investit peste 2 milioane de euro într-o nouă divizie pentru tipărirea cărților

Compania Națională Poșta Română își extinde activitatea dincolo de serviciile poștale și intră pe piața producției editoriale. Compania a inaugurat o nouă linie de producție pentru tipărirea cărților și a lansat oficial Poșta Tipografie, o divizie dedicată serviciilor moderne de tipar, în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro.

Noua linie de producție a fost inaugurată marți, 28 iulie, și este dotată cu echipamente digitale de ultimă generație, care permit realizarea întregului proces de producție, de la fișierul digital până la cartea finisată.

Potrivit companiei, investiția marchează intrarea într-un nou domeniu de activitate și face parte din strategia de modernizare și diversificare a serviciilor oferite.

Noua infrastructură este destinată editurilor, instituțiilor publice și companiilor private, oferind soluții de producție editorială adaptate cerințelor actuale ale pieței.

Prin lansarea noii divizii, Poșta Română își extinde portofoliul de servicii și intră pe piața tiparului și producției editoriale.

Compania anunță că Poșta Tipografie va furniza servicii complete de tipărire și producție editorială, atât pentru tiraje mici și medii, cât și pentru comenzi personalizate.

Tehnologiile digitale utilizate permit reducerea timpilor de execuție și asigurarea unor standarde ridicate de calitate.

Potrivit Poștei Române, noul proiect urmărește dezvoltarea unui segment de activitate care să deservească atât instituțiile publice, cât și mediul privat.

Compania consideră că investiția valorifică infrastructura existentă și experiența acumulată în domeniul serviciilor logistice și operaționale, contribuind în același timp la consolidarea poziției sale pe piața serviciilor integrate.

Directorul general al Companiei Naționale Poșta Română, Valentin Ștefan, a declarat că lansarea Poșta Tipografie reprezintă mai mult decât o investiție în tehnologie.

Potrivit acestuia, investiția de peste 2 milioane de euro permite companiei să își diversifice portofoliul de servicii și să ofere editurilor, instituțiilor publice și companiilor private o infrastructură modernă pentru producția editorială.

Valentin Ștefan a afirmat că această investiție contribuie la consolidarea rolului Poștei Române ca o companie orientată spre inovație, dezvoltare și servicii adaptate economiei moderne.

„Lansarea Poșta Tipografie și inaugurarea acestei noi linii de producție reprezintă mai mult decât o investiție în tehnologie – reprezintă o investiție în viitorul Poștei Române. Ne diversificăm portofoliul de servicii și demonstrăm că o companie cu tradiție poate deveni un actor competitiv în domenii noi, cu valoare adăugată. Prin această investiție de peste 2 milioane de euro, punem la dispoziția editurilor, instituțiilor publice și mediului privat o infrastructură modernă de producție editorială, capabilă să răspundă celor mai înalte standarde de calitate și eficiență. Poșta Română își consolidează astfel rolul de companie națională orientată spre inovație, dezvoltare și servicii adaptate economiei moderne.” – Valentin Ștefan, Director General al Companiei Naționale „Poșta Română”.

Compania precizează că lansarea noii divizii face parte dintr-un proces mai amplu de transformare structurală.

În prezent, Poșta Română oferă, pe lângă serviciile poștale tradiționale, și servicii în domeniile imobiliar, logistic, financiar și tipografic.