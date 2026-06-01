Val de concedieri în România. Directorul Poștei Române: Dăm afară vreo 2.000 angajați dacă vrem rapid mai mult profit

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a explicat pentru „profit.ro” că restructurarea companiilor de stat nu ar trebui făcută la fel pentru toate, ci adaptată în funcție de fiecare companie în parte.

El afirmă că Guvernul a cerut Poștei Române un plan de reorganizare și redresare financiară pentru a reduce pierderile din anii trecuți, iar compania a realizat acest plan, chiar dacă nu crede că este cea mai bună soluție. În opinia sa, nu este corect ca toate companiile de stat să fie tratate identic, deoarece au situații și condiții diferite, inclusiv la nivel de salarii și performanță. El dă ca exemplu diferențele dintre Poșta Română și alte companii mari de stat, unde salariile sunt mult mai mari, și spune că aceste particularități nu au fost luate în calcul suficient.

Totodată, el consideră că nu este o abordare bună să se ceară companiilor să se concentreze pe plata unor datorii vechi din urmă cu mulți ani, în loc să investească în dezvoltare, extindere sau câștigarea de noi piețe, inclusiv în afara țării. În opinia lui, ar fi mai util ca resursele să fie folosite pentru creștere, nu pentru acoperirea unor datorii contabile istorice.

„Guvernul a solicitat conducerii Poștei Române întocmirea unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru reducerea pierderilor contabile din anii precedenți. Este un plan în care noi nu credem, dar l-am făcut pentru că am fost forțați să-l facem. Companiile de stat nu se modernizează și nu se pun pe picioare paușal, adică nu le iei pe toate și le pui în aceeași barcă și aplici aceleași reguli pentru toate. Este nevoie de o personalizare. Spre exemplu, nivelul salariilor. Nu poți să ai pretenții la performanță din partea unei companii cum este Poșta Română, companie în care contabilii trebuie să fie la fel de buni ca omologii de la Hidroelectrica sau Metrorex, unde salariul mediu este 12.000 lei sau la CFR, unde salariul mediu este 14.000 lei. Toate aceste particularități nu au fost luate în calcul de Guvern și au fost lăsate uniform pentru toată lumea. Înțeleg că este o perioadă de corecție în care trebuie așezate toate companiile. Noi, la Poșta Română, respectăm și sprijinim lucrul acesta, dar este antibusiness să-i ceri unei companii o redresare pe niște datorii contabile din anii 2009 – 2011, când obiectivele ar trebui să fie cu totul altele, spre exemplu extinderea portofoliul de investiții, în loc s-o pui să stoarcă ca în anii ’80 și ultimul leu pentru plata datoriilor contabile din urmă cu 15 ani. Sau poate este o mai bună abordare ca Poșta Română sau altele să câștige cotă de piață pentru că este o perioadă propice pentru astfel de acțiuni sau să se extindă în afara țării. Practic, mai bine pui resurse în extindere decât să-și plătească niște datorii contabile istorice, nu sunt datorii curente”, a declarat Ștefan.

Reprezentanții Poștei Române au spus că acționarii companiei, Ministerul Economiei și Fondul Proprietatea, au fost chemați să aprobe bugetul pentru anul 2026. Tot atunci urmează să discute și planul de reorganizare și restructurare al companiei, dar și situația activelor necesare pentru funcționarea și dezvoltarea acesteia.

Șeful companiei a declarat că problema profitabilității Poștei ar putea fi rezolvată, în opinia sa, relativ rapid dacă s-ar face o reducere a personalului cu aproximativ 2.000 de angajați. El a explicat că cea mai mare parte a cheltuielilor companiei (aproximativ 80%) este reprezentată de salarii. Din acest motiv, el consideră că reducerea personalului ar duce rapid la îmbunătățirea situației financiare.

El a mai spus că, dacă statul ar accepta un astfel de plan de restructurare, compania ar putea deveni profitabilă în câteva luni. Totuși, a precizat că acest lucru nu s-a făcut până acum, deoarece politica acționarului principal a fost să se păstreze locurile de muncă. În loc de concedieri, numărul angajaților a scăzut treptat, prin plecări voluntare și pensionări. Ca exemplu, el a comparat situația cu cea de la TAROM, unde cheltuielile cu personalul sunt mult mai mici din totalul costurilor, astfel încât concedierile nu ar avea același efect ca la Poșta Română.

În plus, el a afirmat că problema companiei este cunoscută și că soluțiile sunt clare din punct de vedere financiar, dar că unele instituții evită să abordeze direct problema principală, adică nivelul ridicat al cheltuielilor cu personalul.

„La Poșta Română, cheltuielile de personal reprezintă 80% din totalul cheltuielilor companiei. Dacă un minister este hotărât să pună pe picioare Poșta Română, atunci trebuie să aprobe un plan de restructurare care prevede concedierea a aproximativ 2.000 de persoane și problema profitabilității companiei va fi rezolvată în câteva luni. Acest număr de aproximativ 2.000 de persoane este excedentar în clipa de față, dar fiind politica acționarului principal al Poștei, respectiv menținerea numărului de salariați, am respectat-o și nu am făcut concedieri, ci i-am lăsat să iasă natural din sistem, prin plecări voluntare sau pensionare. La TAROM, cheltuiala cu personalul depășește cu puțin 10% din totalul cheltuielilor. Acolo nu poți să readuci firma pe plus prin concedieri, genul acesta de strategie la Tarom nu ar da roade. La Poștă, da, poate să dea roade. Lucrurile sunt simple, știm ce putem să facem și unde să mergem ca să rezolvăm această problemă contabilă a Poștei Române, dar aceleași entități care ar putea să rezolve problema aceasta ne cer să facem planul de restructurare și, în realitate, evită cu adevărat problema principală, și anume cheltuiala cu personalul, pentru că acolo avem 80% din total cheltuieli”, a explicat Ștefan.

Între 2010 și 2024, numărul angajaților Poștei Române a scăzut semnificativ, de la aproximativ 34.700 la aproximativ 20.100 de persoane. În ultimii ani, reducerea a fost de peste 1.000 de angajați pe an. Compania are venituri anuale de peste 1,7 miliarde de lei. Statul român, prin Ministerul Economiei, deține 93,75% din acțiuni, iar Fondul Proprietatea deține 6,25%. Poșta Română este cel mai mare operator de profil din țară, cu peste 21.000 de angajați și o rețea de peste 5.000 de puncte de lucru.