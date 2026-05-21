Președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești (ACAR), Marius Popescu, afirmă că declarațiile ministrului Radu Miruță privind efectele contextului geopolitic asupra TAROM nu reprezintă o noutate.

Potrivit acestuia, managementul companiei ar fi informat încă de la început Ministerul Transporturilor și Comisia Europeană despre efectele negative generate de situația din Orientul Mijlociu și despre impactul asupra indicatorilor financiari.

Marius Popescu a transmis că actuala situație era deja asumată și discutată la nivel instituțional, inclusiv prin Consiliul de Administrație al companiei și prin intermediul Consiliului Concurenței.

„În ceea ce privește declarațiile și „surprizele” exprimate de ministrul Miruță privind impactul contextului geopolitic asupra bugetului TAROM, considerăm că asistăm la o veritabilă „descoperire a apei calde”. Ceea ce se constată public acum, la câteva luni după escaladarea situației dificile din Orientul Mijlociu, era un fapt bine cunoscut și asumat. Din ce informații am, încă de la debut, managementul TAROM a notificat oficial atât MTI-ul (prin intermediul CA-ului), cât și Comisia Europeană (prin intermediul Consiliului Concurenței), cu privire la această conjunctură negativă și la modul în care ea va influența indicatorii de performanță”, a spus Marius Popescu.

Reacția vine după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că a amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului TAROM pentru 2026, motivând că estimările de venituri nu sunt credibile și că există riscul unor pierderi suplimentare de peste 100 de milioane de lei.

Marius Popescu susține că întreaga industrie aviatică este afectată de conflictul din Orientul Mijlociu și că TAROM nu reprezintă un caz izolat.

Potrivit acestuia, compania națională a fost nevoită inițial să renunțe la patru zboruri considerate strategice în regiune. Ulterior, cursele au fost reluate din motive de conectivitate, însă cererea pentru destinații precum Cairo, Beirut, Amman sau Tel Aviv ar fi scăzut puternic.

Președintele ACAR afirmă că gradul de încărcare pentru aceste curse s-a redus considerabil și că operatorii nu mai pot menține frecvențele anterioare ale zborurilor în condițiile actuale de piață.

„​Industria aviatică globală traversează turbulențe majore din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar TAROM nu este o excepție. Cu toții suferim! Compania națională a fost nevoită, într-o primă instanță, să renunțe la patru zboruri strategice pe care le opera în acea regiune. Ulterior, din rațiuni de conectivitate, s-a reluat operarea, însă realitatea comercială este dură: coeficientul de încărcare ( load factor ) pentru destinații precum Cairo, Beirut, Amman sau Tel Aviv a scăzut dramatic, nemaiexistând nici cererea de dinaintea crizei și nici posibilitatea de a menține aceeași frecvență a zborurilor”, a mai transmis Marius Popescu.

Pe lângă problemele generate de conflictul regional, companiile aeriene se confruntă și cu majorarea accelerată a costurilor cu combustibilul.

Marius Popescu afirmă că înaintea crizei geopolitice tona de kerosen era achiziționată cu aproximativ 850 de euro, iar în prezent costul a ajuns aproape de 2.000 de euro pe tonă.

Potrivit acestuia, dublarea costurilor pentru combustibil afectează direct operatorii aerieni, în condițiile în care kerosenul reprezintă unul dintre cele mai importante costuri din aviație.

Președintele ACAR consideră că această presiune financiară este resimțită la nivelul întregii piețe și influențează inclusiv capacitatea companiilor de a-și menține estimările bugetare inițiale pentru anul 2026.