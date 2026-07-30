George și Amal Clooney, nevoiți să plece din vila din Franța. Ce se întâmplă cu proprietatea lor din Brignoles

George și Amal Clooney au fost nevoiți să își evacueze locuința din Brignoles, sudul Franței, pe fondul incendiilor de vegetație care afectează mai multe zone din sudul Europei. Cuplul de actori și avocata internațională a transmis că nu știe dacă proprietatea lor franceză va rămâne intactă după extinderea focarelor din regiune.

Soții Clooney locuiesc permanent în orașul Brignoles, aflat în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur, alături de cei doi copii ai lor. Familia a cumpărat proprietatea în anul 2021 și a primit cetățenia franceză anul trecut.

Potrivit publicației People, George și Amal Clooney au transmis într-o scrisoare adresată primarului din Brignoles, Didier Brémond, că nu cunosc situația exactă a casei lor în urma incendiilor. În mesaj, cei doi au precizat că „nu au nicio idee dacă frumoasa noastră casă va trece prin acest moment teribil”.

În aceeași scrisoare, familia a vorbit despre evacuarea din localitate și despre sprijinul acordat comunității din care face parte. George și Amal Clooney au transmis că sunt preocupați de siguranța locuitorilor și au subliniat legătura creată cu orașul francez în ultimii ani.

„În timp ce evacuăm Brignoles, dorim să subliniem două lucruri. În primul rând, sperăm că dumneavoastră și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță și, în al doilea rând, că eu și Amal ne angajăm să ne asigurăm că, indiferent ce se întâmplă cu satul nostru, facem parte din această comunitate și vom contribui la întregirea ei”, au transmis cei doi.

Familia Clooney a adăugat în mesajul său: „Iubim Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc acolo”.

Incendiile de vegetație au afectat mai multe regiuni din Franța și din alte zone ale sudului Europei, provocând evacuări și intervenții extinse ale echipelor de pompieri. Situația din sudul Franței a determinat autoritățile să ia măsuri pentru protejarea populației din zonele amenințate de flăcări.

Regiunea Gironde din Franța a fost una dintre zonele afectate de incendiile de vegetație, unde aproximativ 224.000 de persoane au fost evacuate. Unul dintre cele mai mari incendii, produs în apropiere de Bordeaux, a distrus peste 42.000 de hectare de teren, o suprafață de aproximativ patru ori mai mare decât Parisul.

În contextul extinderii incendiilor, mai multe comunități din sudul Franței au fost obligate să își părăsească temporar locuințele, în timp ce autoritățile și serviciile de intervenție au continuat operațiunile pentru limitarea efectelor focarelor.