Spania a declarat stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din apropierea Madridului

Guvernul Spaniei a declarat, în noaptea de joi, stare de urgență națională din cauza unei serii de incendii de vegetație care amenință comunități din apropierea Madridului și din provincia învecinată Ávila. Situația a determinat evacuarea a peste 10.000 de persoane, în timp ce pompierii continuă intervențiile pentru limitarea și stingerea incendiilor.

Ministerul de Interne al Spaniei a precizat că decizia a fost luată în contextul izbucnirii simultane a mai multor incendii, al condițiilor meteorologice nefavorabile și al necesității mobilizării unor resurse importante din partea mai multor administrații publice. Potrivit autorităților, aceste elemente au crescut gradul de complexitate al operațiunilor de stingere a incendiilor și al măsurilor de protecție civilă, conform Reuters.

Guvernul regional al Madridului a solicitat sprijin suplimentar, descriind situația drept una de gravitate extremă. Autoritățile au avertizat că incendiile active din Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias și Almorox, din regiunea învecinată Castilia-La Mancha, riscă să depășească capacitatea actuală de intervenție a echipelor de stingere.

În același timp, autoritățile regionale au avertizat că incendiul izbucnit în Burgohondo, provincia Ávila, ar putea ajunge în regiunea Madrid în următoarele ore, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Potrivit guvernului regional, peste 10.000 de persoane au fost evacuate din localitățile Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa și Aldea del Fresno.

Conform legislației privind Sistemul Național de Protecție Civilă din Spania, declararea stării de urgență plasează gestionarea situației sub autoritatea directă a ministrului de Interne, responsabil cu coordonarea intervenției. Autoritățile au precizat că este pentru prima dată când o astfel de măsură este adoptată în legătură cu un incendiu de vegetație.

În zonele afectate au fost mobilizați peste 270 de membri ai serviciilor de urgență și 40 de unități de intervenție la sol. La operațiuni participă și mai multe contingente ale Unității Militare pentru Situații de Urgență (UME).

De la începutul acestui an, incendiile de vegetație au afectat peste 100.000 de hectare în Spania, o suprafață apropiată de media anuală a ultimului deceniu. Bilanțul victimelor a ajuns la 13 persoane decedate, ceea ce face ca sezonul incendiilor din 2026 să fie unul dintre cele mai grave din ultimele decenii.

Potrivit specialiștilor, Spania și o mare parte din sudul Europei se confruntă cu sezoane de incendii din ce în ce mai severe. Experții explică faptul că vegetația abundentă, favorizată de ploile neobișnuit de consistente din primăvară, s-a uscat în timpul verii, pe fondul temperaturilor extreme, devenind un combustibil care favorizează propagarea rapidă a incendiilor.

Autoritățile franceze au dispus evacuarea completă a peninsulei Cap Ferret (Lège-Cap Ferret), situată pe coasta de sud-vest a țării, în timp ce sute de persoane au părăsit zona cu ajutorul ambarcațiunilor. Măsura a fost luată pe fondul incendiilor de vegetație care continuă să afecteze regiunea Gironde de mai multe zile, conform BBC.

Peninsula Cap Ferret, una dintre cele mai populare destinații turistice din Franța, este evacuată în timp ce pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.

Incendiul a izbucnit marți în localitatea Saumos și a continuat să ardă pe parcursul nopții. Până în prezent, flăcările au distrus aproximativ 8.700 de hectare, echivalentul a circa 21.500 de acri.

În același timp, autoritățile din Spania au declarat stare de urgență națională, după ce mai multe incendii de vegetație au scăpat de sub control în zone aflate în apropierea capitalei Madrid.

În sud-vestul Franței nu au fost raportate noi victime peste noapte. Totuși, doi pompieri și-au pierdut viața marți în timp ce interveneau la un incendiu izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux.

Un alt incendiu de amploare, izbucnit joi după-amiază în apropierea orașului Biscarrosse, din regiunea Landes, a determinat evacuarea a peste 23.000 de persoane.

Potrivit autorităților, aproximativ 18.000 de persoane din Biscarrosse și alte 5.000 din Parentis-en-Born au fost nevoite să își părăsească locuințele, campingurile, un cămin de bătrâni și o tabără de vară.

În actualizarea transmisă vineri dimineață, autoritățile regionale au anunțat că evacuarea centrului orașului Biscarrosse era în desfășurare.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi seară că situația incendiilor de vegetație din țară este foarte tensionată, în special în regiunea Gironde.

Șeful statului francez a anunțat că a solicitat sprijin din partea Uniunii Europene, iar ajutorul urmează să fie asigurat prin aeronave trimise de Croația, Portugalia, Cehia și Slovacia.

Prefectul regiunii Gironde, Sophie Brocas, a ordonat în dimineața zilei de vineri declanșarea fazei finale a evacuării peninsulei Cap Ferret.

Locuitorii și turiștii au fost îndrumați să părăsească zona pe drumul principal D106 către Bordeaux. În același timp, între orele 07:00 și 10:00, autoritățile au pus la dispoziție ambarcațiuni care au plecat din patru pontoane pentru evacuarea persoanelor aflate în zonă.

Joi, aproximativ 20.000 de persoane din regiunea Gironde, multe dintre ele turiști cazați în campingurile de pe peninsulă, au fost evacuate. În cursul nopții de joi au avut loc și evacuări suplimentare din localitatea La Porge, operațiunile desfășurându-se fără incidente.

Autoritățile au anunțat că locuințele din zonele evacuate vor fi monitorizate pentru a preveni eventuale acte de vandalism.

La fața locului sunt mobilizate în continuare resurse importante pentru stingerea incendiului, iar în următoarele ore sunt așteptate întăriri suplimentare atât la sol, cât și din aer. Autoritățile le-au cerut cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate de incendii.