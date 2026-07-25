Viktor Orbán face o predicție despre Uniunea Europeană. Ce spune că se va întâmpla în următorii 25 de ani

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a susținut sâmbătă un discurs la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, în care a lansat un nou atac la adresa instituțiilor europene și a actualului guvern de la Budapesta. Liderul Fidesz a afirmat că Uniunea Europeană, în forma actuală, nu va mai exista peste 25 de ani, a pledat pentru o reformare profundă a proiectului european și a susținut că echilibrul de putere la nivel mondial se va muta din spațiul occidental către Asia.

În intervenția sa de la Băile Tușnad, Viktor Orbán a susținut că lumea traversează o schimbare geopolitică majoră, iar actuala arhitectură a Uniunii Europene nu va putea rezista fără transformări profunde.

Potrivit fostului premier ungar, în următoarele decenii influența statelor occidentale va scădea, iar Asia va deveni principalul centru de putere economică și politică.

Orbán a precizat că nu dorește dispariția proiectului european, însă consideră că instituțiile comunitare trebuie reorganizate pentru a răspunde noii realități internaționale.

În discursul său, Viktor Orbán a criticat din nou actuala conducere a Uniunii Europene și a afirmat că nu și-ar dori să ocupe funcția de președinte al Comisiei Europene, deoarece consideră că aceasta și-a pierdut utilitatea.

„Nu trebuie să preluăm Comisia, trebuie să ocupăm Bruxelles-ul”, a declarat Orbán.

Fostul premier le-a cerut politicienilor din grupul Patrioții pentru Europa să contribuie la schimbarea instituțiilor europene din interior și a susținut că problemele actuale ale Uniunii Europene își au originea în mandatul Comisiei Europene conduse de Jean-Claude Juncker, început în anul 2014.

În cadrul discursului, liderul Fidesz a vorbit și despre decizia de a nu-și exercita mandatul în Parlamentul Ungariei.

Acesta a spus că a avut rezerve cu privire la eficiența unui „discurs rațional” în actuala configurație politică și că a preferat să lase confruntarea parlamentară unei generații mai tinere.

În schimb, Orbán a anunțat că își va concentra activitatea asupra construirii unei „mișcări de rezistență națională”, prin care Fidesz să își recapete influența politică și să atragă noi susținători.

O mare parte a discursului a fost dedicată criticilor la adresa executivului condus de Péter Magyar, liderul partidului Tisza.

Viktor Orbán a acuzat noua putere de tendințe autoritare și a comparat actuala situație politică din Ungaria cu cea a unor regimuri sud-americane.

„Ungaria este noua Venezuela, doar fără bogăția petrolului”, a declarat liderul Fidesz.

Totodată, fostul premier a acuzat noua guvernare că practică o „guvernare prin Facebook”, susținând că executivul preferă comunicarea pe rețelele sociale în locul dezbaterii instituționale și politice.

Orbán a respins și acuzațiile formulate împotriva Fidesz în timpul campaniei electorale, inclusiv cele privind presupuse cazuri de pedofilie, pe care le-a catalogat drept „minciuni reușite”.

Fostul premier a criticat și schimbările produse la nivelul instituțiilor statului după schimbarea guvernării.

Acesta a susținut că înlăturarea fostului președinte Tamás Sulyok și reorganizarea unor instituții reprezintă dovezi ale degradării statului de drept.

„Doar comuniștii și Hitler au mai făcut asta înainte”, a afirmat Orbán.

În același context, liderul Fidesz a declarat că singurul lucru pentru care partidul său ar trebui să își ceară scuze este faptul că Péter Magyar a făcut parte, în trecut, din structurile apropiate fostei guvernări.

În discursul de la Băile Tușnad, Viktor Orbán a criticat și direcția adoptată de noul executiv în politica externă.

Acesta a susținut că Ungaria și-ar fi pierdut independența în relația cu Uniunea Europeană și că actuala conducere urmează orientările stabilite la Bruxelles.

Totodată, fostul premier s-a declarat împotriva adoptării monedei euro, afirmând că această măsură este susținută de instituții financiare și investitori interesați de promovarea unor politici de austeritate.

Liderul Fidesz a recunoscut că cele aproape 2,5 milioane de voturi obținute de formațiunea sa la alegerile parlamentare nu sunt suficiente pentru revenirea imediată la guvernare.

Cu toate acestea, Orbán s-a declarat convins că nemulțumirea față de actualul executiv va crește și va permite partidului să recâștige sprijinul electoratului.

El a invocat exemple din Slovenia, Polonia și Austria, unde formațiuni politice învinse au revenit ulterior la putere.

În viziunea sa, Fidesz trebuie să se transforme într-un „centru de servicii, incubator și pepinieră” pentru toate organizațiile și mișcările care promovează libertatea.

Înaintea discursului susținut de Viktor Orbán, fostul episcop reformat László Tőkés a vorbit despre autonomia comunității maghiare din România.

Acesta a afirmat că autonomia trebuie să rămână un obiectiv politic important și a pledat pentru consolidarea instituțiilor reprezentative ale comunității maghiare și pentru continuarea demersurilor privind autonomia în Transilvania și în Ținutul Secuiesc, apreciind că identitatea națională și drepturile colective sunt supuse unor presiuni tot mai mari.