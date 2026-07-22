O demisie cu ecouri puternice la Budapesta. De ce a renunțat procurorul general la funcție

Procurorul general al Ungariei, Gábor Bálint Nagy, a demisionat pe fondul presiunilor politice tot mai mari din țară, într-un context marcat de încercările premierului Péter Magyar de a schimba oficiali considerați apropiați fostei administrații conduse de Viktor Orbán.

Demisia vine după mai multe critici privind activitatea procuraturii, inclusiv acuzații formulate de avocații unor cetățeni ucraineni reținuți într-un dosar privind confiscarea unor sume importante de bani și a unor cantități de aur transportate transfrontalier.

Gábor Bálint Nagy a declarat că decizia sa are ca scop protejarea independenței instituției pe care a condus-o și a criticat presiunile politice exercitate asupra procuraturii.

„Serviciul de procuratură nu trebuie să devină un instrument în luptele actorilor politici și nici nu poate fi o scenă pentru interese politice cotidiene sau jocuri de putere”, a declarat Nagy, adăugând că nu mai dorește să facă parte dintr-un conflict „construit pe premise false și care servește unor scopuri politice”.

Plecarea procurorului general a fost salutată de susținătorii schimbărilor politice promovate de Péter Magyar, unul dintre mesajele transmise public fiind: „Prin aceasta, țara s-a eliberat de o altă marionetă a lui Orbán”.

După victoria sa la alegerile din aprilie, Péter Magyar a cerut înlocuirea mai multor oficiali de rang înalt numiți în perioada în care Viktor Orbán s-a aflat la conducerea guvernului. În aceeași perioadă, președintele Tamás Sulyok a semnat un amendament constituțional care pune capăt propriului său mandat.

Gábor Bálint Nagy fusese numit într-o perioadă anterioară și a ajuns în centrul criticilor privind modul în care instituția a gestionat anumite anchete. Printre cei care au contestat activitatea sa s-au numărat și avocații care reprezintă un grup de curieri ucraineni implicați într-un dosar privind transportul de numerar și aur. Aceștia au susținut că ancheta ar fi fost influențată politic și au acuzat procuratura că nu a investigat toate persoanele implicate în operațiune.

La începutul lunii martie, două furgonete care transportau cantități mari de numerar și aur către sediul central al Oschadbank din Kiev au plecat din Viena. Vehiculele au fost oprite în apropiere de Budapesta, iar persoanele aflate la bord au fost reținute, interogate și ulterior expulzate din Ungaria. Banii și aurul transportat au fost confiscate.

Lóránt Horváth, avocatul care reprezintă Oschadbank și cei șapte cetățeni ucraineni reținuți, a declarat pentru Euronews că persoanele responsabile de operațiune ar fi trebuit să fie investigate penal.

„Procurorul-șef care supraveghează și conduce această anchetă a fost numit de guvernul anterior, așa că este posibil ca acesta să ofere sprijin politic sau o plasă de siguranță foștilor săi șefi într-un fel”, a declarat Horváth.

Reprezentanții parchetului au respins acuzațiile potrivit cărora operațiunea ar fi avut o motivație politică și au susținut că ancheta a fost desfășurată conform procedurilor legale.

Gábor Bálint Nagy a condus procuratura generală începând de anul trecut, iar demisia sa deschide calea unei noi numiri la conducerea instituției, într-o perioadă în care autoritățile ungare trec prin schimbări politice importante, potrivit celor relatate de euronews.com.