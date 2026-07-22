Pașaportul românesc urcă printre cele mai puternice din lume. România câștigă teren în clasamentul global. Acces fără viză în 178 de destinații

Pașaportul românesc se menține printre cele mai puternice documente de călătorie din lume, potrivit celui mai recent clasament internațional Henley Passport Index. România ocupă locul 11 la nivel global, iar cetățenii români pot călători fără viză în 178 de destinații. Datele confirmă poziția favorabilă a țării în clasamentul mobilității internaționale și arată diferențele față de statele aflate în fruntea ierarhiei.

Pașaportul românesc se află pe locul 11 în cel mai recent raport publicat de Henley Passport Index, una dintre cele mai cunoscute analize privind libertatea de circulație la nivel mondial. Documentul permite cetățenilor români să intre în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză sau prin obținerea acesteia direct la sosire.

România împarte această poziție cu Bulgaria, ambele state înregistrând același nivel al mobilității internaționale. Clasarea confirmă consolidarea accesului românilor pe piețele internaționale și menține țara în prima parte a ierarhiei globale.

Totodată, România se află la mică distanță de state precum Islanda și Statele Unite, aflate pe locul 10, cu acces fără viză în 180 de destinații. În același timp, Ungaria și Polonia ocupă poziții superioare, fiecare oferind cetățenilor posibilitatea de a călători fără viză în 184 de state.

Clasamentul este condus și în această ediție de Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații din întreaga lume.

Pe locul al doilea se află Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de state, în timp ce Suedia ocupă singură poziția a treia, cu 187 de destinații.

Europa domină în continuare partea superioară a ierarhiei. Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Țările de Jos și Spania împart locul al patrulea, fiind urmate de Austria, Grecia, Malta, Portugalia și Elveția.

Primele 20 de poziții ale clasamentului includ, de asemenea, state precum Australia, Canada, Cehia, Noua Zeelandă, Croația, Estonia, Monaco, Cipru, Chile, Andorra, Argentina, Brazilia, Israel și Bahamas.

Top 20 pașapoarte:

Singapore – 192 de state Japonia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite – 188 de state Suedia – 187 de state Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Țările de Jos, Spania – 186 de state Austria, Grecia, Malta, Portugalia, Elveția – 185 de state Ungaria, Polonia, Regatul Unit – 184 de state Australia, Canada, Cehia, Letonia, Malaezia, Noua Zeelandă, Slovacia, Slovenia – 183 de state Croația, Estonia – 182 de state Liechtenstein, Lituania – 181 de state Islanda, SUA – 180 de state Bulgaria, România – 178 de state Monaco – 177 de state Cipru – 175 de state Chile, Hong Kong (regiune administrativă specială a Chinei) – 174 de state Andorra – 170 de state Argentina, Brazilia – 169 de state San Marino – 167 de state Israel – 166 de state Barbados, Brunei – 163 de state Bahamas – 158 de state

La polul opus al clasamentului se află Afganistanul, care rămâne statul cu cel mai slab pașaport din lume. Cetățenii afgani pot călători fără viză în doar 22 de destinații.

Printre statele aflate la coada clasamentului se regăsesc și Siria, Irak, Pakistan și Yemen, țări afectate de conflicte, instabilitate politică și relații diplomatice limitate, factori care restrâng semnificativ libertatea de circulație a cetățenilor.

Diferența dintre statele aflate în fruntea clasamentului și cele de la final evidențiază rolul relațiilor diplomatice și al acordurilor internaționale în facilitarea călătoriilor fără viză. Clasamentul Henley Passport Index arată că puterea unui pașaport rămâne unul dintre cei mai importanți indicatori ai mobilității globale și ai accesului facil peste granițe.