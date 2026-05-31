Țările care cumpără cetățeni bogați intră într-o competiție globală. Vizele premium și taxele reduse schimbă migrația economică

Țările care cumpără cetățeni bogați transformă imigrația într-un instrument economic strategic. Tot mai multe state încearcă să atragă investitori, antreprenori, specialiști în tehnologie și persoane cu averi mari prin programe de rezidență rapidă, fiscalitate redusă și condiții simplificate pentru relocare.

Fenomenul s-a accelerat după pandemie și s-a amplificat în contextul tensiunilor geopolitice, al războiului din Ucraina, al incertitudinilor fiscale din Europa și SUA și al dezvoltării muncii remote. În paralel, statele încearcă să compenseze încetinirea economică și presiunea demografică prin atragerea capitalului internațional.

Potrivit estimărilor privind migrația averilor globale, peste 134.000 de persoane ultra-bogate și-au schimbat țara de rezidență în 2024, iar numărul relocărilor este estimat să continue să crească și în 2025 și 2026. Printre principalele destinații se află Emiratele Arabe Unite, Portugalia, Italia, Singapore, Australia și Noua Zeelandă.

Mai multe state folosesc deja programe de tip „golden visa”, prin care investitorii pot obține rezidență sau chiar cetățenie în schimbul unor investiții directe în economie.

Printre cele mai cunoscute programe se află:

Grecia – rezidență prin investiții imobiliare de minimum 250.000 euro;

Emiratele Arabe Unite – Golden Visa pentru investiții de minimum 2 milioane dirhami;

Malta – regim fiscal avantajos și rezidență pentru investitori;

Portugalia – facilități fiscale și programe pentru rezidenți non-obișnuiți;

Noua Zeelandă – vize accelerate pentru investitori;

Arabia Saudită – rezidență premium pentru antreprenori și investitori;

Thailanda și Indonezia – vize pe termen lung pentru investitori și nomazi digitali.

Emiratele Arabe Unite au devenit unul dintre cele mai agresive centre globale pentru atragerea averilor. Dubaiul continuă să beneficieze de impozit pe venit de 0% pentru persoane fizice, lipsa taxei pe câștiguri de capital și programe extinse de rezidență pentru investitori și antreprenori.

Potrivit analizelor privind migrația persoanelor cu averi mari, Emiratele Arabe Unite au atras aproximativ 9.800 de persoane cu averi ridicate într-un singur an, cel mai mare flux global de acest tip.

În Europa, competiția pentru atragerea investitorilor și a specialiștilor s-a intensificat, mai ales după modificările fiscale din Marea Britanie și creșterea taxării în mai multe economii occidentale.

Grecia încearcă să se transforme într-un hub regional pentru investiții și tehnologie. Statul elen și-a extins programele pentru investitori, inclusiv prin facilități pentru startup-uri și investiții în companii inovatoare. Noile programe permit accesul la rezidență prin investiții în ecosistemul tehnologic local.

Datele oficiale arată că Grecia continuă să atragă interes major din partea investitorilor americani și asiatici, mai ales datorită combinației dintre costurile încă relativ reduse, accesul la spațiul european și climatul fiscal mai flexibil comparativ cu alte state din UE.

Portugalia rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru nomazi digitali și investitori internaționali. Regimul fiscal pentru rezidenții non-obișnuiți, taxarea redusă a unor venituri externe și climatul favorabil pentru antreprenori au contribuit la transformarea țării într-un centru important pentru relocarea capitalului internațional.

În paralel, Italia încearcă să atragă persoane foarte bogate prin sistemul de taxare fixă introdus pentru rezidenții străini. Regimul permite plata unei taxe anuale fixe pentru veniturile externe, măsură care a atras deja mii de rezidenți bogați în Milano și alte centre economice italiene.

Potrivit datelor publicate recent, prețurile proprietăților premium din Milano au crescut cu aproximativ 38% în ultimii cinci ani, pe fondul afluxului de investitori și rezidenți internaționali.

Mai multe state europene încearcă să echilibreze avantajele economice cu presiunile sociale generate de aceste programe. În Portugalia și Grecia au apărut deja critici privind creșterea accelerată a prețurilor imobiliare și dificultatea accesului localnicilor la locuințe.

Competiția globală nu se limitează doar la miliardari și investitori imobiliari. Tot mai multe state încearcă să atragă specialiști în inteligență artificială, programatori, antreprenori din tehnologie și lucrători remote cu venituri ridicate.

Țările din Golf investesc masiv în infrastructură digitală, centre financiare și ecosisteme tehnologice pentru a deveni huburi globale de business. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite dezvoltă programe speciale pentru antreprenori, startup-uri și profesioniști din domeniul tehnologic.

Arabia Saudită încearcă să reducă dependența de petrol și folosește proiectele Vision 2030 pentru a atrage talente internaționale și investiții private în tehnologie, turism și infrastructură.

În paralel, state precum Singapore, Malta sau Mauritius promovează regimuri fiscale competitive și programe rapide de rezidență pentru antreprenori și investitori. Mauritius a anunțat recent că urmărește atragerea a aproximativ 100 de persoane cu averi mari anual prin noul său program de tip „golden visa”, axat pe tehnologie și energie regenerabilă.

Mai multe state încearcă să profite de creșterea numărului de nomazi digitali. Potrivit estimărilor internaționale, zeci de milioane de persoane lucrează deja remote la nivel global, iar țările încearcă să transforme acest fenomen într-o sursă de consum intern și investiții.

Printre avantajele oferite de statele care concurează pentru rezidenți internaționali se află:

taxe reduse sau inexistente pe venit;

rezidență rapidă pentru investitori;

acces simplificat la conturi bancare și servicii financiare;

infrastructură digitală și internet de mare viteză;

programe pentru startup-uri;

regimuri fiscale speciale pentru veniturile externe;

acces la spațiul european sau la piețe regionale importante.

În paralel, competiția globală pentru atragerea capitalului și a specialiștilor începe să schimbe inclusiv politicile fiscale ale statelor dezvoltate. Tot mai multe economii occidentale încearcă să găsească un echilibru între taxarea averilor mari și riscul relocării rapide a capitalului către jurisdicții mai prietenoase fiscal.