În mesajul publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că negocierile cu Republica Islamică Iran „merg bine”, însă a avertizat că soluția va trebui să fie una amplă, acceptată de toate statele implicate în noua arhitectură regională.

„Negocierile cu Republica Islamică Iran merg bine! Va fi doar un Mare Acord pentru toți sau niciun Acord – Înapoi pe front și la tragere, dar mai mare și mai puternic ca niciodată – Și nimeni nu își dorește asta!”, a scris Trump.

Președintele american a explicat că a discutat în ultimele zile cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Pakistanului, Turciei, Egiptului, Iordaniei și Bahrainului despre necesitatea extinderii Acordurilor Abraham, inițiativa diplomatică lansată în primul său mandat pentru normalizarea relațiilor dintre state arabe și Israel.

„În timpul discuțiilor mele de sâmbătă cu președintele Mohammed bin Salman Al Saud al Arabiei Saudite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan al Emiratelor Arabe Unite, emirul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani și ministrul Ali al-Thawadi al Qatarului, mareșalul Syed Asim Munir Ahmed Shah al Pakistanului, președintele Recep Tayyip Erdoğan al Turciei, președintele Abdel Fattah El-Sisi al Egiptului, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și regele Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului, am afirmat că, după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve acest puzzle foarte complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări, cel puțin simultan, să semneze Acordurile Abraham”, a transmis liderul american.

Donald Trump a insistat că majoritatea statelor implicate ar trebui să accepte acordul și să normalizeze relațiile cu Israelul, argumentând că actualii membri ai Acordurilor Abraham au beneficiat economic și politic de această formulă diplomatică.

„Acordurile Abraham s-au dovedit a fi, pentru țările implicate (Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc, Sudan și Kazahstan), un BOOM financiar, economic și social, chiar și în această perioadă de conflict și război, membrii actuali neavând niciodată ideea de a pleca sau de a lua măcar o pauză”, a afirmat Trump.

Liderul de la Casa Albă a prezentat viitoarea înțelegere drept un proiect cu impact istoric asupra Orientului Mijlociu și a afirmat că semnarea Acordurilor Abraham ar putea genera o perioadă de stabilitate fără precedent în regiune.

„Motivul este că Acordurile Abraham au fost minunate pentru ei și vor fi chiar mai bune pentru toată lumea și vor aduce adevărată Putere, Forță și Pace în Orientul Mijlociu pentru prima dată în 5.000 de ani”, a declarat Trump.

În același mesaj, Donald Trump a precizat că Arabia Saudită și Qatar ar trebui să fie primele state care să semneze noua formulă diplomatică, iar celelalte țări să urmeze exemplul acestora.

„Ar trebui să înceapă cu semnarea imediată de către Arabia Saudită și Qatar, iar toți ceilalți ar trebui să urmeze exemplul. Dacă nu o fac, nu ar trebui să facă parte din acest acord, deoarece demonstrează intenții rele”, a transmis liderul american.

Trump a mers și mai departe, sugerând că inclusiv Iranul ar putea deveni parte a Acordurilor Abraham după semnarea acordului cu Statele Unite.

„Discutând cu numeroși dintre Marii Lideri menționați mai sus, aceștia ar fi onorați, imediat ce Documentul nostru va fi semnat, să aibă Republica Islamică Iran ca parte a Acordurilor Abraham. Uau, asta ar fi ceva special! Acesta va fi cel mai important Acord pe care oricare dintre aceste Mari Țări, dar mereu în conflict, îl va semna vreodată”, a afirmat Trump.

Președintele SUA a mai declarat că a cerut echipei sale diplomatice să accelereze procesul și a anunțat că emisarii săi, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor continua negocierile în perioada următoare.

Propunerea lui Donald Trump a fost întâmpinată cu rezerve în Orientul Mijlociu, iar publicația Axios relatează că liderii regionali au reacționat cu tăcere în timpul convorbirii telefonice organizate de liderul american.

Potrivit unor oficiali americani citați de presa internațională, liderii din Arabia Saudită, Qatar și Pakistan au fost surprinși de solicitarea privind normalizarea relațiilor cu Israelul.

„S-a lăsat tăcerea la telefon, iar Trump a glumit și i-a întrebat dacă mai sunt acolo”, a declarat unul dintre oficialii americani.

În paralel, acordul aflat în negociere între Washington și Teheran provoacă îngrijorări în Israel. Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a criticat dur direcția negocierilor și l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că nu a reușit să influențeze obținerea unui acord mai favorabil pentru Israel.

„Acordul este rău pentru Israel, rău pentru regiune, rău pentru cetățenii Iranului”, a declarat Lapid reporterilor la Ierusalim.

Potrivit oficialilor regionali citați de presa americană, varianta discutată în prezent ar prevedea ca Iranul să renunțe la stocurile de uraniu puternic îmbogățit și să redeschidă strâmtoarea Hormuz, în schimbul ridicării blocadei americane asupra porturilor iraniene și al relaxării sancțiunilor economice.

Detaliile privind programul nuclear iranian ar urma să fie negociate separat, pe parcursul unei perioade de 60 de zile. În acest moment, nu este clar dacă viitorul acord va include și limitări privind programul de rachete al Iranului sau sprijinul acordat grupărilor armate din regiune.

Mai mulți lideri regionali, inclusiv președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, și-au exprimat susținerea pentru eforturile diplomatice ale administrației americane.

„Toți au spus: «Suntem de acord cu voi în această înțelegere. Și dacă nu funcționează, vom fi și noi de acord cu voi»”, a declarat un oficial american familiarizat cu discuțiile.

Principalele elemente ale acordului promovat de Donald Trump: