Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a transmis că negocierile „avansează într-un mod constructiv și ordonat”, însă a subliniat că le-a cerut reprezentanților americani să nu se grăbească în procesul de negociere.

„Timpul este de partea noastră”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a reiterat că orice eventual acord cu Iranul trebuie să elimine posibilitatea dezvoltării unor capacități nucleare de către Teheran. Liderul american a criticat din nou acordul nuclear negociat în timpul administrației Barack Obama, susținând că înțelegerea de atunci a fost una „slabă”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică faptul că un acord referitor la programul nuclear al Iranului nu poate fi finalizat în doar „72 de ore”, în contextul în care oficiali americani și iranieni susțin că lucrează la finalizarea unei înțelegeri pentru oprirea războiului, relatează AFP.

„Negocierile cu privire la programul nuclear sunt chestiuni extrem de tehnice. Nu se poate rezolva o problemă nucleară în 72 de ore, pe colţul unei mese”, a declarat Rubio pentru New York Times la New Delhi.

Secretarul de stat american a cerut redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, blocată în prezent de Iran, afirmând că ulterior ar urma să înceapă negocieri „foarte serioase” privind îmbogățirea uraniului, stocurile de uraniu puternic îmbogățit și angajamentul Teheranului de a nu dezvolta arme nucleare.

Marco Rubio a menționat că discuțiile ar urma să se desfășoare pe parcursul a aproximativ 60 de zile și a precizat că această abordare beneficiază de sprijinul a „șapte sau opt țări din regiune”.

În timp ce oficialii americani se declară optimiști cu privire la semnarea unui acord în următoarele zile, aceștia recunosc că negocierile nu au fost încă finalizate și că procesul ar putea, în continuare, să eșueze.

„Suntem într-un punct foarte bun, dar există modalități prin care acordul poate fi compromis”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Acordul ar putea preveni o escaladare a conflictului și ar reduce presiunea asupra lanțurilor globale de aprovizionare cu petrol. Cu toate acestea, rămâne incert dacă acesta va conduce la o pace durabilă care să răspundă și cerințelor președintelui Donald Trump privind programul nuclear iranian.

Donald Trump a transmis pe Truth Social că le-a cerut reprezentanților săi „să nu se grăbească în încheierea unui acord” cu Iranul, subliniind că „ambele părți trebuie să își ia timpul necesar și să facă lucrurile corect”. El a adăugat că blocada navală americană „va rămâne în vigoare integral până când un acord va fi atins, certificat și semnat”.

În acest context, un oficial al administrației Trump a precizat că mai există detalii „care trebuie clarificate”, însă procesul decizional lent și opac din Iran ar putea întârzia finalizarea unui acord cu încă câteva zile.