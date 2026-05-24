Potrivit unui oficial american citat de The New York Times, Iranul ar fi acceptat în principiu redeschiderea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și renunțarea la uraniul îmbogățit. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost semnat niciun acord final, iar detaliile rămân în negociere.

Statele Unite și Iran ar fi ajuns la un consens preliminar privind încheierea războiului din Orientul Mijlociu, însă oficialii celor două părți au oferit interpretări diferite asupra conținutului înțelegerii. Un înalt oficial american a precizat că acordul nu a fost încă finalizat și necesită aprobarea președintelui Donald Trump și a liderului suprem al Iranului, proces care ar putea dura câteva zile.

De asemenea, mecanismul prin care Iranul ar urma să renunțe la uraniul îmbogățit este încă în discuție, în timp ce, potrivit unor oficiali iranieni, dosarul nuclear ar urma să fie negociat într-un interval de 30 până la 60 de zile după semnarea unui eventual acord.

Președintele american Donald Trump a postat pe rețelele sociale o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care a atras atenția în contextul negocierilor sensibile dintre Statele Unite și Iran.

În imagine este ilustrată o dronă americană care distruge o navă militară iraniană, iar mesajul care însoțește postarea este unul scurt: „Adios”.

Gestul liderului de la Casa Albă vine într-un moment tensionat, în care Washingtonul și Teheranul discută posibilitatea unui acord menit să reducă tensiunile și să ducă la încetarea conflictului care durează de mai multe luni.

În paralel, apar informații privind un posibil armistițiu extins și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Potrivit The Times of Israel, Trump a distribuit duminică o imagine creată cu AI în care este reprezentat un atac al unei drone americane asupra unei nave iraniene.

Postarea nu a fost însoțită de explicații suplimentare, iar sursa citată notează că nu este clar mesajul transmis de președintele american în acest context diplomatic sensibil.

În presa internațională au apărut, de asemenea, informații potrivit cărora discuțiile SUA–Iran ar viza, într-o primă etapă, extinderea armistițiului existent cu încă 60 de zile.

În centrul negocierilor se află și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în prezent blocată, considerată o rută strategică esențială pentru transportul maritim internațional și exporturile de petrol din regiune.

Potrivit acelorași informații, discuțiile privind programul nuclear iranian ar urma să fie amânate pentru o etapă ulterioară a negocierilor. Totodată, în această fază, Iranului nu i-ar fi impusă obligația de a exporta stocul de uraniu puternic îmbogățit.