Schimbare bruscă pe piața petrolului: evenimentul din weekend care a făcut prețurile să coboare

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere de aproximativ 4% luni, după ce Statele Unite și Iranul au oprit schimburile de atacuri din weekend, după două săptămâni de confruntări. Evoluția a alimentat așteptările privind posibilitatea unei soluții diplomatice care ar putea reduce tensiunile și ar permite reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au coborât cu 3,96 dolari, echivalentul unei scăderi de 4,1%, până la 92,82 dolari pe baril la ora 03:29 GMT. În timpul primei părți a ședinței de tranzacționare, prețul a coborât temporar sub pragul important de 90 de dolari pe baril.

Ambele contracte petroliere se tranzacționează la cele mai reduse niveluri din ultima săptămână, după o perioadă de creștere care a durat trei săptămâni. Prețul petrolului Brent ajunsese anterior la 100 de dolari pe baril, pe fondul conflictului care a afectat transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Situația s-a extins și către Marea Roșie, influențând rutele de export ale Arabiei Saudite, cel mai mare exportator mondial de petrol, către piețele asiatice prin strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a declarat pentru „Fox News Sunday” și alte publicații americane că președintele Donald Trump a decis suspendarea atacurilor americane pentru a oferi mai mult timp procesului diplomatic.

„Prețurile petrolului au scăzut brusc la începutul sesiunii de tranzacționare, deoarece SUA și Iranul s-au abținut de la noi acțiuni militare, oferind primele semne tangibile ale unei potențiale dezescaladări a tensiunilor”, au declarat analiștii ING într-o notă pentru clienți.

Deși atacurile au fost întrerupte, traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a rămas redus. Datele companiei Kpler arată că mai puțin de 10 nave comerciale au trecut zilnic prin această zonă în weekend.

„Orice revenire a fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz se va dovedi probabil lentă și parțială, deoarece mulți transportatori rămân precauți și vor dori o mai mare încredere în siguranța lor înainte de a aduce mai multe nave goale în strâmtoare”, a declarat analistul Saul Kavonic de la MST Marquee.

Traficul naval prin strâmtoarea Bab el-Mandeb a scăzut duminică, după atacurile lansate de houthiții yemeniți asupra unor instalații petroliere saudite de-a lungul coastei Mării Roșii. Totuși, un al treilea superpetrolier chinezesc a reușit să traverseze această rută maritimă.

Analiștii estimează că piețele ar putea rămâne influențate de riscurile asociate transporturilor de petrol din Orientul Mijlociu, dar și de conflictul dintre Rusia și Ucraina.

„Pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu s-a extins la Marea Roșie, iar dronele ucrainene au lovit navele și rafinăriile rusești… Întreruperea susținută (a aprovizionării) ar menține probabil prețurile petrolului ridicate și ar continua să prezinte riscuri în creștere pentru inflația globală”, au declarat analiștii UOB într-o notă.

Ucraina a transmis că a atacat mai multe obiective petroliere din Rusia în weekend, menținând presiunea asupra infrastructurii energetice implicate în conflict.