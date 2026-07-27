BNR pune în circulație o nouă monedă din argint. Cine apare pe emisiunea care marchează 150 de ani de la nașterea sa
SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)
BNR lansează luni o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu. Noua emisiune numismatică va putea fi achiziționată prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României. Moneda este însoțită de certificat de autenticitate și are putere circulatorie pe teritoriul României.
BNR marchează aniversarea Hortensiei Papadat-Bengescu printr-o nouă emisiune numismatică
BNR adaugă în circuitul emisiunilor sale numismatice o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu, una dintre cele mai importante figuri ale literaturii române din perioada interbelică.
Noua monedă este lansată luni de Banca Națională a României și face parte din seria emisiunilor comemorative dedicate unor personalități care au contribuit la patrimoniul cultural și istoric al țării.
Pe reversul monedei este reprezentat portretul scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu, alături de numele acesteia și de anii între care a trăit, 1876-1955.
Cum sunt prezentate monedele și ce documente le însoțesc
Monedele din argint sunt livrate în capsule transparente, concepute pentru a le proteja și a le păstra în condiții optime, fiind destinate atât colecționarilor, cât și celor interesați de emisiunile comemorative ale Băncii Naționale.
Fiecare exemplar este însoțit de o broșură de prezentare și de un certificat de autenticitate.
Documentele sunt redactate în trei limbi – română, engleză și franceză – pentru a facilita accesul colecționarilor și cumpărătorilor din țară și din străinătate.
Unde poate fi cumpărată moneda lansată de BNR
Monedele din argint cu tema „Hortensia Papadat-Bengescu – 150 de ani de la naștere” au putere circulatorie pe teritoriul României.
Emisiunea numismatică va fi disponibilă prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.
Cine a fost Hortensia Papadat-Bengescu
Hortensia Papadat-Bengescu este considerată una dintre cele mai importante prozatoare române ale perioadei interbelice, având o contribuție majoră la dezvoltarea romanului românesc modern.
Opera sa este apreciată pentru analiza psihologică a personajelor și pentru modul în care surprinde transformările societății din prima jumătate a secolului al XX-lea.
Printre cele mai cunoscute volume semnate de scriitoare se numără „Concert din muzică de Bach”, „Fecioarele despletite” și „Drumul ascuns”, lucrări care continuă să ocupe un loc important în literatura română.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.