BNR pune în circulație o nouă monedă din argint. Cine apare pe emisiunea care marchează 150 de ani de la nașterea sa

BNR lansează luni o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu. Noua emisiune numismatică va putea fi achiziționată prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României. Moneda este însoțită de certificat de autenticitate și are putere circulatorie pe teritoriul României.

BNR adaugă în circuitul emisiunilor sale numismatice o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu, una dintre cele mai importante figuri ale literaturii române din perioada interbelică.

Noua monedă este lansată luni de Banca Națională a României și face parte din seria emisiunilor comemorative dedicate unor personalități care au contribuit la patrimoniul cultural și istoric al țării.

Pe reversul monedei este reprezentat portretul scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu, alături de numele acesteia și de anii între care a trăit, 1876-1955.

Monedele din argint sunt livrate în capsule transparente, concepute pentru a le proteja și a le păstra în condiții optime, fiind destinate atât colecționarilor, cât și celor interesați de emisiunile comemorative ale Băncii Naționale.

Fiecare exemplar este însoțit de o broșură de prezentare și de un certificat de autenticitate.

Documentele sunt redactate în trei limbi – română, engleză și franceză – pentru a facilita accesul colecționarilor și cumpărătorilor din țară și din străinătate.

Monedele din argint cu tema „Hortensia Papadat-Bengescu – 150 de ani de la naștere” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Emisiunea numismatică va fi disponibilă prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Hortensia Papadat-Bengescu este considerată una dintre cele mai importante prozatoare române ale perioadei interbelice, având o contribuție majoră la dezvoltarea romanului românesc modern.

Opera sa este apreciată pentru analiza psihologică a personajelor și pentru modul în care surprinde transformările societății din prima jumătate a secolului al XX-lea.

Printre cele mai cunoscute volume semnate de scriitoare se numără „Concert din muzică de Bach”, „Fecioarele despletite” și „Drumul ascuns”, lucrări care continuă să ocupe un loc important în literatura română.