BNR marchează împlinirea a patru decenii de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București prin lansarea unei emisiuni numismatice dedicate acestui moment istoric.

Banca centrală va introduce în circuitul numismatic două monede distincte: una din argint, cu valoarea nominală de 10 lei, și una din tombac cuprat, cu valoarea nominală de 1 leu. Lansarea este programată pentru data de 7 mai 2026.

Potrivit comunicatului oficial, inițiativa are rolul de a celebra una dintre cele mai importante performanțe sportive din istoria României, realizată în anul 1986 de Steaua București.

Această emisiune face parte din seria programelor numismatice ale BNR dedicate evenimentelor cu impact major în cultura și identitatea națională.

BNR a detaliat elementele grafice ale monedelor, subliniind că acestea au fost concepute pentru a reflecta simbolurile competiției și ale clubului.

Aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „10 LEI” și anul de emisiune „2026”.

Aversul monedei din tombac cuprat păstrează aceeași compoziție vizuală, adaptată valorii nominale de „1 LEU”, menținând aceleași elemente simbolice și anul de emisiune.

Reversul comun al ambelor monede redă sigla Steaua București, o minge de fotbal stilizată în fundal și inscripțiile „CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” și „1986”, marcând momentul istoric celebrat.

BNR a stabilit tiraje limitate pentru această emisiune, ceea ce conferă monedelor un caracter exclusivist și un interes crescut în rândul colecționarilor.

Tirajul maxim aprobat este de 4.000 de exemplare pentru moneda din argint și 4.000 de exemplare pentru moneda din tombac cuprat.

Prețul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.000 de lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate. Pentru moneda din tombac cuprat, prețul este de 260 de lei, de asemenea cu TVA inclus și certificat.

Monedele sunt ambalate în capsule din metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, purtând semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

BNR a precizat că monedele aniversare vor avea putere circulatorie pe teritoriul României, deși sunt destinate în principal circuitului numismatic.

Distribuția acestora se va realiza prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Prin această lansare, BNR continuă politica de promovare a patrimoniului național prin emisiuni numismatice tematice, dedicate unor repere istorice relevante.

Interesul pentru aceste monede este așteptat să fie ridicat, având în vedere atât semnificația sportivă, cât și tirajul limitat.

Tabel sinteză – Monede aniversare BNR dedicate Stelei București: