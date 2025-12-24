Banca Națională a României (BNR) lansează, începând cu data de 29 decembrie 2025, o nouă emisiune numismatică din aur, cu tema „Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara”, care va fi introdusă în circuitul numismatic național.

Tirajul maxim al emisiunii este de 1.000 de piese, iar prețul de vânzare pentru moneda din aur este de 1.500,00 lei, exclusiv TVA, sumă care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României.

Pentru rezervarea pieselor numismatice în vederea achiziționării, cei interesați pot utiliza formularul online, începând cu 29 decembrie 2025, ora 09:00, în limita stocului destinat rezervărilor online. În situația în care acest stoc se epuizează, monedele pot fi achiziționate direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără rezervare prealabilă, începând cu data lansării emisiunii.

Lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Informații suplimentare privind achiziția monedelor sunt disponibile pe site-ul BNR, în secțiunea Numismatică, la adresa web: https://www.bnr.ro/664-Numismatica.

Moneda este realizată din aur cu titlul de 999‰, are valoarea nominală de 10 lei, formă rotundă, diametrul de 13,92 mm, greutatea de 1,224 g, cant zimțat și este emisă în calitate proof.

Aversul monedei prezintă detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara), alături de valoarea nominală „10 LEI”, inscripția „ROMANIA”, stema României și anul de emisiune „2025”. Reversul redă un detaliu reprezentând-o pe zeița Diana la vânătoare, fiind completat de inscripțiile „PLACUTELE VOTIVE DE LA GERMISARA” și „ISTORIA AURULUI”, dispuse în arc de cerc.

Monedele din aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Certificatele de autenticitate poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.