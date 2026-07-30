Curs valutar joi, 30 iulie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

Curs valutar joi, 30 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de joi, 30 iulie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 5,2439 lei, iar dolarul american la 4,5732 lei.

În același timp, francul elvețian a fost stabilit la 5,6187 lei, iar lira sterlină la 6,1207 lei. Cursul pentru dolarul australian este de 3,1899 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2556 lei. Dolarul neo-zeelandez valorează 2,6687 lei, dolarul singaporez 3,5468 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5830 lei.

Coroana cehă este cotată la 0,2169 lei, coroana daneză la 0,7015 lei, coroana norvegiană la 0,4779 lei, iar coroana suedeză la 0,4755 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a anunțat un curs de 3,6773 lei.

Zlotul polonez este cotat la 1,2173 lei, iar pentru 100 de forinți maghiari cursul este de 1,4493 lei, potrivit cifrelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Lira turcească este cotată la 0,0962 lei, lira egipteană la 0,0894 lei, iar leul moldovenesc la 0,2610 lei. Rubla rusească are un curs de 0,0573 lei, iar hryvna ucraineană este cotată la 0,1025 lei. Dinarul sârbesc valorează 0,0447 lei.

Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6770 lei, rupia indiană la 0,0478 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi cursul este de 2,8004 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a anunțat un curs de 0,3186 lei.

Peso-ul mexican este cotat la 0,2627 lei, realul brazilian la 0,8933 lei, ringgitul malaysian la 1,1182 lei, iar pesoul filipinez la 0,0743 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0254 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2452 lei, bahtul thailandez la 0,1361 lei, iar shekelul israelian la 1,4860 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2758 lei.

BNR a publicat și cotațiile pentru gramul de aur și pentru DST. Gramul de aur este evaluat la 598,6583 lei, iar DST (Drepturile Speciale de Tragere) este cotat la 6,2200 lei.

Monedă Curs BNR (30 iulie 2026) Dolar australian (AUD) 3,1899 Dolar canadian (CAD) 3,2556 Franc elvețian (CHF) 5,6187 Coroană cehă (CZK) 0,2169 Coroană daneză (DKK) 0,7015 Liră egipteană (EGP) 0,0894 Euro (EUR) 5,2439 Liră sterlină (GBP) 6,1207 100 Forinți maghiari (HUF) 1,4493 100 Yeni japonezi (JPY) 2,8004 Leu moldovenesc (MDL) 0,2610 Coroană norvegiană (NOK) 0,4779 Zlot polonez (PLN) 1,2173 Rublă rusească (RUB) 0,0573 Coroană suedeză (SEK) 0,4755 Liră turcească (TRY) 0,0962 Dolar american (USD) 4,5732 Rand sud-african (ZAR) 0,2758 Real brazilian (BRL) 0,8933 Renminbi chinezesc (CNY) 0,6770 Rupie indiană (INR) 0,0478 100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3186 Peso mexican (MXN) 0,2627 Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6687 Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1025 Dirham EAU (AED) 1,2452 Baht thailandez (THB) 0,1361 Dolar Hong Kong (HKD) 0,5830 Shekel israelian (ILS) 1,4860 100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0254 Peso filipinez (PHP) 0,0743 100 Coroane islandeze (ISK) 3,6773 Ringgit malaysian (MYR) 1,1182 Dolar singaporez (SGD) 3,5468 Gramul de aur (XAU) 598,6583 DST (XDR) 6,2200

Potrivit datelor publicate de BNR la ora 11:00, indicele ROBID pentru 30 iulie 2026 este de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,63% pentru 12 luni.

În ceea ce privește indicele ROBOR, valorile din 30 iulie 2026 sunt de 5,63% pentru scadențele O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.

Comparativ cu ziua precedentă, 29 iulie 2026, ROBID a înregistrat o ușoară creștere la scadențele O/N și T/N, de la 5,34% la 5,35%, în timp ce valoarea pentru 12 luni a scăzut de la 5,64% la 5,63%. Celelalte scadențe au rămas neschimbate. Indicele ROBOR a rămas identic pe toate scadențele față de valorile din 29 iulie 2026.