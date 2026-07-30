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Curs valutar joi, 30 iulie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

Curs valutar joi, 30 iulie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)

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Publicat de Leonard Bădilă la 30 iulie 2026, 13:15
Din cuprinsul articolului

Curs valutar joi, 30 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de joi, 30 iulie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 5,2439 lei, iar dolarul american la 4,5732 lei.

Curs valutar joi, 30 iulie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur

În același timp, francul elvețian a fost stabilit la 5,6187 lei, iar lira sterlină la 6,1207 lei. Cursul pentru dolarul australian este de 3,1899 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2556 lei. Dolarul neo-zeelandez valorează 2,6687 lei, dolarul singaporez 3,5468 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5830 lei.

Coroana cehă este cotată la 0,2169 lei, coroana daneză la 0,7015 lei, coroana norvegiană la 0,4779 lei, iar coroana suedeză la 0,4755 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a anunțat un curs de 3,6773 lei.

Zlotul polonez este cotat la 1,2173 lei, iar pentru 100 de forinți maghiari cursul este de 1,4493 lei, potrivit cifrelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Lira turcească este cotată la 0,0962 lei, lira egipteană la 0,0894 lei, iar leul moldovenesc la 0,2610 lei. Rubla rusească are un curs de 0,0573 lei, iar hryvna ucraineană este cotată la 0,1025 lei. Dinarul sârbesc valorează 0,0447 lei.

Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6770 lei, rupia indiană la 0,0478 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi cursul este de 2,8004 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a anunțat un curs de 0,3186 lei.

Peso-ul mexican este cotat la 0,2627 lei, realul brazilian la 0,8933 lei, ringgitul malaysian la 1,1182 lei, iar pesoul filipinez la 0,0743 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0254 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2452 lei, bahtul thailandez la 0,1361 lei, iar shekelul israelian la 1,4860 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2758 lei.

BNR a publicat și cotațiile pentru gramul de aur și pentru DST. Gramul de aur este evaluat la 598,6583 lei, iar DST (Drepturile Speciale de Tragere) este cotat la 6,2200 lei.

Monedă Curs BNR (30 iulie 2026)
Dolar australian (AUD) 3,1899
Dolar canadian (CAD) 3,2556
Franc elvețian (CHF) 5,6187
Coroană cehă (CZK) 0,2169
Coroană daneză (DKK) 0,7015
Liră egipteană (EGP) 0,0894
Euro (EUR) 5,2439
Liră sterlină (GBP) 6,1207
100 Forinți maghiari (HUF) 1,4493
100 Yeni japonezi (JPY) 2,8004
Leu moldovenesc (MDL) 0,2610
Coroană norvegiană (NOK) 0,4779
Zlot polonez (PLN) 1,2173
Rublă rusească (RUB) 0,0573
Coroană suedeză (SEK) 0,4755
Liră turcească (TRY) 0,0962
Dolar american (USD) 4,5732
Rand sud-african (ZAR) 0,2758
Real brazilian (BRL) 0,8933
Renminbi chinezesc (CNY) 0,6770
Rupie indiană (INR) 0,0478
100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3186
Peso mexican (MXN) 0,2627
Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6687
Dinar sârbesc (RSD) 0,0447
Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1025
Dirham EAU (AED) 1,2452
Baht thailandez (THB) 0,1361
Dolar Hong Kong (HKD) 0,5830
Shekel israelian (ILS) 1,4860
100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0254
Peso filipinez (PHP) 0,0743
100 Coroane islandeze (ISK) 3,6773
Ringgit malaysian (MYR) 1,1182
Dolar singaporez (SGD) 3,5468
Gramul de aur (XAU) 598,6583
DST (XDR) 6,2200

Ce valori au înregistrat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR în ziua de 30 iulie

Potrivit datelor publicate de BNR la ora 11:00, indicele ROBID pentru 30 iulie 2026 este de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,63% pentru 12 luni.

În ceea ce privește indicele ROBOR, valorile din 30 iulie 2026 sunt de 5,63% pentru scadențele O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.

Comparativ cu ziua precedentă, 29 iulie 2026, ROBID a înregistrat o ușoară creștere la scadențele O/N și T/N, de la 5,34% la 5,35%, în timp ce valoarea pentru 12 luni a scăzut de la 5,64% la 5,63%. Celelalte scadențe au rămas neschimbate. Indicele ROBOR a rămas identic pe toate scadențele față de valorile din 29 iulie 2026.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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