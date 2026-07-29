Curs valutar miercuri, 29 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro, dolarul și gramul de aur
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar miercuri, 29 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 29 iulie, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotațiile pentru gramul de aur și Drepturile Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar miercuri, 29 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,2337 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5926 lei.
Francul elvețian a fost cotat la 5,6047 lei, iar lira sterlină la 6,1088 lei. Dolarul canadian a fost evaluat la 3,2578 lei, iar dolarul australian la 3,1894 lei.
În cazul monedelor din regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2097 lei, coroana cehă la 0,2164 lei, coroana daneză la 0,7002 lei, coroana norvegiană la 0,4746 lei, iar coroana suedeză la 0,4734 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a afișat un curs de 1,4480 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi, 2,8074 lei.
Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2604 lei, rubla rusească la 0,0578 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1023 lei.
Printre celelalte valute incluse în cursul oficial al BNR se numără lira turcească, cotată la 0,0968 lei, lira egipteană la 0,0907 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2505 lei, bahtul thailandez la 0,1371 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5856 lei și shekelul israelian la 1,5034 lei.
Renminbi-ul chinezesc a fost evaluat la 0,6789 lei, rupia indiană la 0,0480 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni cursul a fost stabilit la 0,3169 lei. De asemenea, peso-ul mexican a fost cotat la 0,2631 lei, peso-ul filipinez la 0,0748 lei, ringgitul malaysian la 1,1230 lei, dolarul singaporez la 3,5550 lei și dolarul neo-zeelandez la 2,6561 lei.
Pentru 100 de rupii indoneziene, BNR a afișat un curs de 0,0254 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze, 3,6805 lei. Realul brazilian a fost cotat la 0,8954 lei, iar randul sud-african la 0,2746 lei.
Gramul de aur a fost cotat miercuri la 595,9415 lei, iar valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) a fost stabilită la 6,2293 lei.
|Moneda
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian (AUD)
|3,1894
|Dolar canadian (CAD)
|3,2578
|Franc elvețian (CHF)
|5,6047
|Coroană cehă (CZK)
|0,2164
|Coroană daneză (DKK)
|0,7002
|Liră egipteană (EGP)
|0,0907
|Euro (EUR)
|5,2337
|Liră sterlină (GBP)
|6,1088
|100 Forinți maghiari (HUF)
|1,4480
|100 Yeni japonezi (JPY)
|2,8074
|Leu moldovenesc (MDL)
|0,2604
|Coroană norvegiană (NOK)
|0,4746
|Zlot polonez (PLN)
|1,2097
|Rublă rusească (RUB)
|0,0578
|Coroană suedeză (SEK)
|0,4734
|Liră turcească (TRY)
|0,0968
|Dolar american (USD)
|4,5926
|Rand sud-african (ZAR)
|0,2746
|Real brazilian (BRL)
|0,8954
|Renminbi chinezesc (CNY)
|0,6789
|Rupie indiană (INR)
|0,0480
|100 Woni sud-coreeni (KRW)
|0,3169
|Peso mexican (MXN)
|0,2631
|Dolar neo-zeelandez (NZD)
|2,6561
|Dinar sârbesc (RSD)
|0,0446
|Hryvnă ucraineană (UAH)
|0,1023
|Dirham EAU (AED)
|1,2505
|Baht thailandez (THB)
|0,1371
|Dolar Hong Kong (HKD)
|0,5856
|Shekel israelian (ILS)
|1,5034
|100 Rupii indoneziene (IDR)
|0,0254
|Peso filipinez (PHP)
|0,0748
|100 Coroane islandeze (ISK)
|3,6805
|Ringgit malaysian (MYR)
|1,1230
|Dolar singaporez (SGD)
|3,5550
|Gramul de aur (XAU)
|595,9415
|DST (XDR)
|6,2293
Ce valori au înregistrat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR în ziua de 29 iulie
La ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR publicate pentru 29 iulie indică următoarele valori: ROBID este de 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1 săptămână, 5,45% pentru 1 lună, 5,54% pentru 3 luni, 5,59% pentru 6 luni și 5,64% pentru 12 luni. În același timp, ROBOR este cotat la 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1 săptămână, 5,74% pentru 1 lună, 5,84% pentru 3 luni, 5,92% pentru 6 luni și 5,97% pentru 12 luni.
Comparativ cu valorile din 28 iulie 2026, indicii ROBID pentru O/N și T/N au scăzut ușor de la 5,35% la 5,34%, iar ROBID la 12 luni a crescut de la 5,63% la 5,64%. Indicii ROBOR au rămas neschimbați pe toate scadențele.
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.