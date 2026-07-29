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Curs valutar miercuri, 29 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro, dolarul și gramul de aur

Curs valutar miercuri, 29 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro, dolarul și gramul de aur

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 29 iulie 2026, 13:20
Din cuprinsul articolului

Curs valutar miercuri, 29 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 29 iulie, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotațiile pentru gramul de aur și Drepturile Speciale de Tragere (DST).

Curs valutar miercuri, 29 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,2337 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5926 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,6047 lei, iar lira sterlină la 6,1088 lei. Dolarul canadian a fost evaluat la 3,2578 lei, iar dolarul australian la 3,1894 lei.

În cazul monedelor din regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2097 lei, coroana cehă la 0,2164 lei, coroana daneză la 0,7002 lei, coroana norvegiană la 0,4746 lei, iar coroana suedeză la 0,4734 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a afișat un curs de 1,4480 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi, 2,8074 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2604 lei, rubla rusească la 0,0578 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1023 lei.

Printre celelalte valute incluse în cursul oficial al BNR se numără lira turcească, cotată la 0,0968 lei, lira egipteană la 0,0907 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2505 lei, bahtul thailandez la 0,1371 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5856 lei și shekelul israelian la 1,5034 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost evaluat la 0,6789 lei, rupia indiană la 0,0480 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni cursul a fost stabilit la 0,3169 lei. De asemenea, peso-ul mexican a fost cotat la 0,2631 lei, peso-ul filipinez la 0,0748 lei, ringgitul malaysian la 1,1230 lei, dolarul singaporez la 3,5550 lei și dolarul neo-zeelandez la 2,6561 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, BNR a afișat un curs de 0,0254 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze, 3,6805 lei. Realul brazilian a fost cotat la 0,8954 lei, iar randul sud-african la 0,2746 lei.

Gramul de aur a fost cotat miercuri la 595,9415 lei, iar valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) a fost stabilită la 6,2293 lei.

Moneda Curs BNR (lei)
Dolar australian (AUD) 3,1894
Dolar canadian (CAD) 3,2578
Franc elvețian (CHF) 5,6047
Coroană cehă (CZK) 0,2164
Coroană daneză (DKK) 0,7002
Liră egipteană (EGP) 0,0907
Euro (EUR) 5,2337
Liră sterlină (GBP) 6,1088
100 Forinți maghiari (HUF) 1,4480
100 Yeni japonezi (JPY) 2,8074
Leu moldovenesc (MDL) 0,2604
Coroană norvegiană (NOK) 0,4746
Zlot polonez (PLN) 1,2097
Rublă rusească (RUB) 0,0578
Coroană suedeză (SEK) 0,4734
Liră turcească (TRY) 0,0968
Dolar american (USD) 4,5926
Rand sud-african (ZAR) 0,2746
Real brazilian (BRL) 0,8954
Renminbi chinezesc (CNY) 0,6789
Rupie indiană (INR) 0,0480
100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3169
Peso mexican (MXN) 0,2631
Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6561
Dinar sârbesc (RSD) 0,0446
Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1023
Dirham EAU (AED) 1,2505
Baht thailandez (THB) 0,1371
Dolar Hong Kong (HKD) 0,5856
Shekel israelian (ILS) 1,5034
100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0254
Peso filipinez (PHP) 0,0748
100 Coroane islandeze (ISK) 3,6805
Ringgit malaysian (MYR) 1,1230
Dolar singaporez (SGD) 3,5550
Gramul de aur (XAU) 595,9415
DST (XDR) 6,2293

Ce valori au înregistrat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR în ziua de 29 iulie

La ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR publicate pentru 29 iulie indică următoarele valori: ROBID este de 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1 săptămână, 5,45% pentru 1 lună, 5,54% pentru 3 luni, 5,59% pentru 6 luni și 5,64% pentru 12 luni. În același timp, ROBOR este cotat la 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1 săptămână, 5,74% pentru 1 lună, 5,84% pentru 3 luni, 5,92% pentru 6 luni și 5,97% pentru 12 luni.

Comparativ cu valorile din 28 iulie 2026, indicii ROBID pentru O/N și T/N au scăzut ușor de la 5,35% la 5,34%, iar ROBID la 12 luni a crescut de la 5,63% la 5,64%. Indicii ROBOR au rămas neschimbați pe toate scadențele.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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