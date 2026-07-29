Curs valutar miercuri, 29 iulie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro, dolarul și gramul de aur

Curs valutar miercuri, 29 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 29 iulie, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotațiile pentru gramul de aur și Drepturile Speciale de Tragere (DST).

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,2337 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5926 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,6047 lei, iar lira sterlină la 6,1088 lei. Dolarul canadian a fost evaluat la 3,2578 lei, iar dolarul australian la 3,1894 lei.

În cazul monedelor din regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2097 lei, coroana cehă la 0,2164 lei, coroana daneză la 0,7002 lei, coroana norvegiană la 0,4746 lei, iar coroana suedeză la 0,4734 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a afișat un curs de 1,4480 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi, 2,8074 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2604 lei, rubla rusească la 0,0578 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1023 lei.

Printre celelalte valute incluse în cursul oficial al BNR se numără lira turcească, cotată la 0,0968 lei, lira egipteană la 0,0907 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2505 lei, bahtul thailandez la 0,1371 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5856 lei și shekelul israelian la 1,5034 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost evaluat la 0,6789 lei, rupia indiană la 0,0480 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni cursul a fost stabilit la 0,3169 lei. De asemenea, peso-ul mexican a fost cotat la 0,2631 lei, peso-ul filipinez la 0,0748 lei, ringgitul malaysian la 1,1230 lei, dolarul singaporez la 3,5550 lei și dolarul neo-zeelandez la 2,6561 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, BNR a afișat un curs de 0,0254 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze, 3,6805 lei. Realul brazilian a fost cotat la 0,8954 lei, iar randul sud-african la 0,2746 lei.

Gramul de aur a fost cotat miercuri la 595,9415 lei, iar valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) a fost stabilită la 6,2293 lei.

Moneda Curs BNR (lei) Dolar australian (AUD) 3,1894 Dolar canadian (CAD) 3,2578 Franc elvețian (CHF) 5,6047 Coroană cehă (CZK) 0,2164 Coroană daneză (DKK) 0,7002 Liră egipteană (EGP) 0,0907 Euro (EUR) 5,2337 Liră sterlină (GBP) 6,1088 100 Forinți maghiari (HUF) 1,4480 100 Yeni japonezi (JPY) 2,8074 Leu moldovenesc (MDL) 0,2604 Coroană norvegiană (NOK) 0,4746 Zlot polonez (PLN) 1,2097 Rublă rusească (RUB) 0,0578 Coroană suedeză (SEK) 0,4734 Liră turcească (TRY) 0,0968 Dolar american (USD) 4,5926 Rand sud-african (ZAR) 0,2746 Real brazilian (BRL) 0,8954 Renminbi chinezesc (CNY) 0,6789 Rupie indiană (INR) 0,0480 100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3169 Peso mexican (MXN) 0,2631 Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6561 Dinar sârbesc (RSD) 0,0446 Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1023 Dirham EAU (AED) 1,2505 Baht thailandez (THB) 0,1371 Dolar Hong Kong (HKD) 0,5856 Shekel israelian (ILS) 1,5034 100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0254 Peso filipinez (PHP) 0,0748 100 Coroane islandeze (ISK) 3,6805 Ringgit malaysian (MYR) 1,1230 Dolar singaporez (SGD) 3,5550 Gramul de aur (XAU) 595,9415 DST (XDR) 6,2293

La ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR publicate pentru 29 iulie indică următoarele valori: ROBID este de 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1 săptămână, 5,45% pentru 1 lună, 5,54% pentru 3 luni, 5,59% pentru 6 luni și 5,64% pentru 12 luni. În același timp, ROBOR este cotat la 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1 săptămână, 5,74% pentru 1 lună, 5,84% pentru 3 luni, 5,92% pentru 6 luni și 5,97% pentru 12 luni.

Comparativ cu valorile din 28 iulie 2026, indicii ROBID pentru O/N și T/N au scăzut ușor de la 5,35% la 5,34%, iar ROBID la 12 luni a crescut de la 5,63% la 5,64%. Indicii ROBOR au rămas neschimbați pe toate scadențele.