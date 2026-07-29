Mister în spatele unui atac cibernetic asupra rețelelor de apă din SUA. Peste 30 de sisteme, vizate

Potrivit informațiilor transmise de departamentul de IT al statului Minnesota și preluate de Reuters, mai mult de 30 de sisteme locale de furnizare a apei au fost vizate de un „atac cibernetic coordonat” în perioada 26-27 iulie.

Minnesota IT Services a transmis că, până în acest moment, nu are informații despre existența unor solicitări venite din partea orașelor afectate prin care locuitorii să fie sfătuiți să își reducă sau să își modifice consumul de apă potabilă.

Precizarea a fost făcută după ce presa locală a relatat că patru orașe din Minnesota au emis notificări privind atacuri cibernetice care au afectat rețelele lor.

Incidentele sunt analizate în contextul unui val mai larg de atacuri informatice care au vizat infrastructura de alimentare cu apă din Statele Unite.

În cazuri anterioare, autoritățile americane au atribuit unele dintre aceste acțiuni unor grupări de hackeri afiliate Iranului. Situațiile au atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuse serviciile publice locale care asigură furnizarea apei pentru comunități.

Emily Zimmer, purtătoare de cuvânt a agenției IT din Minnesota, a declarat pentru Reuters că investigația este în desfășurare și că nu există încă o atribuire oficială a responsabilității. Ea a precizat că anumite elemente ale incidentelor analizate seamănă cu alte atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice.

„Momentul producerii atacurilor, metodele de acces și infrastructura vizată prezintă caracteristici similare cu alte incidente cibernetice coordonate observate de partenerii noștri federali care au implicat infrastructură critică”, a declarat Emily Zimmer.

Autoritățile americane urmăresc de mai mult timp activitatea unor grupări care încearcă să obțină acces la sisteme informatice folosite pentru gestionarea infrastructurii esențiale. În acest sector sunt incluse și sistemele industriale care controlează procesele de tratare și distribuție a apei.

Un avertisment emis de Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii (CISA) la 7 aprilie indica faptul că hackeri afiliați Iranului au vizat controlere logice programabile (PLC) conectate la internet. Aceste dispozitive sunt utilizate pentru administrarea unor echipamente industriale și a unor rețele de infrastructură critică.

O actualizare publicată de CISA pe 22 iulie a extins lista echipamentelor vizate, incluzând produse fabricate de Schneider Electric, Siemens și, posibil, alți producători. Autoritățile au analizat aceste acțiuni în contextul unor tentative de acces neautorizat asupra unor sisteme importante pentru funcționarea serviciilor publice.

Joe Slowik, director de cercetare în domeniul amenințărilor și ingineriei cibernetice la compania Dataminr, a explicat într-un mesaj publicat pe blogul companiei la 27 iulie că actualizarea avertismentelor indică o extindere a activităților atribuite unor actori asociați Iranului.

„Raportarea actualizată a CISA indică o extindere îngrijorătoare a acțiunilor de vizare a infrastructurii critice din Statele Unite de către actori asociați Iranului”, a transmis Slowik.

El a adăugat că extinderea tipurilor de echipamente vizate și legătura acestora cu posibile modificări ale proceselor industriale pot crește riscul unor efecte asupra componentelor fizice ale infrastructurii.

Emily Zimmer a precizat că agenția nu poate oferi deocamdată detalii despre autorii atacurilor sau despre elementele tehnice specifice ale investigației. Ea a explicat că termenul „atac” a fost utilizat deoarece anchetatorii au identificat acces neautorizat cu intenții malițioase asupra sistemelor afectate.

„Anchetatorii au identificat un acces neautorizat, cu intenții malițioase, îndreptat împotriva acestor sisteme”, a declarat Zimmer referindu-se la motivul pentru care incidentul a fost descris drept atac.

FBI a anunțat că este informat despre situație și că menține legătura cu organizațiile afectate pentru gestionarea incidentelor. Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii nu a transmis un comentariu pentru Reuters cu privire la atacurile raportate.

Identitatea celor responsabili nu a fost stabilită public până în prezent. Autoritățile americane au menționat însă că grupări asociate Iranului au vizat în trecut sisteme de alimentare cu apă din Statele Unite, cu rezultate diferite de la un incident la altul.