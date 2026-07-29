Semnal de alarmă în HoReCa: ce arată datele despre restaurantele din România

Industria ospitalității traversează o perioadă cu presiuni financiare ridicate, potrivit unui studiu realizat de HORA în rândul membrilor organizației. Datele analizate pentru primele patru luni ale anului arată scăderi ale cifrei de afaceri și ale profitabilității pentru o parte importantă dintre companiile din sector, în paralel cu o creștere a numărului de cereri de insolvență.

Rezultatele cercetării au fost prezentate de Radu Tănase, director executiv al HORA, în emisiunea „Harta de Impact”. Potrivit studiului, 57% dintre respondenți au indicat o scădere a cifrei de afaceri, în timp ce 75% au declarat că profitabilitatea s-a redus.

Totodată, 98% dintre participanții la analiză au menționat creșterea costurilor operaționale, un factor care a influențat rezultatele financiare ale companiilor din domeniu.

Datele reflectă o evoluție dificilă pentru numeroase restaurante, care se confruntă cu cheltuieli mai mari și cu o presiune crescută asupra activității curente.

Reprezentanții HORA afirmă că în ultima perioadă au observat o creștere a numărului de afaceri din industrie scoase la vânzare. Radu Tănase a explicat că această situație poate fi legată de incertitudinile resimțite de antreprenori.

„Am văzut multe afaceri din industrie care au ieșit la vânzare. Poate că temerea că se întâmplă ceva rău i-a făcut pe unii să își vândă companiile”, a afirmat Radu Tănase.

În același timp, cererile de insolvență din sector au crescut cu aproximativ 50%. Directorul executiv al HORA a precizat că această evoluție poate fi privită și ca o etapă de selecție a pieței, în condițiile în care unele companii ar fi avut probleme financiare anterior.

„Foarte probabil ca acele companii să fi avut deja dinainte probleme foarte mari. Putem spune că e și o epurare a pieței. Poate sunt și unele companii care nu au avut încotro. Piața nu are nevoie de companii care să nu funcționeze. Aș lua-o ca pe un semn că ne curățăm de anumite lucruri. Se înțelege că nu oricine se naște antreprenor în industria ospitalității. Oricine deschide un restaurant trebuie să se documenteze înainte”, a mai completat Radu Tănase

Unul dintre factorii care influențează activitatea restaurantelor este creșterea cheltuielilor, inclusiv ca urmare a majorării salariului minim. Potrivit HORA, această evoluție determină companiile să reducă alte categorii de costuri pentru a menține activitatea.

Organizația atrage atenția și asupra deficitului de personal din HoReCa. Din acest motiv, restaurantele continuă să caute angajați din afara Uniunii Europene pentru a acoperi necesarul de forță de muncă.

Studiul realizat de HORA evidențiază schimbările prin care trec companiile din industria ospitalității, pe fondul scăderii unor indicatori financiari și al creșterii presiunilor operaționale.

Inflația din România ar putea intra pe o traiectorie descendentă după ce a atins un vârf de 10,9% în luna mai, estimările indicând o scădere spre 6% până la finalul anului, potrivit unei analize a Confederației Patronale Concordia. Efectele perioadei de creștere a prețurilor se resimt însă în continuare, prin reducerea puterii de cumpărare, încetinirea consumului și presiuni asupra sectoarelor dependente de cererea internă, arată HORA.