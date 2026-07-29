Mii de fermieri ajung la București pe 30 iulie. Ce revendicări îi scot în stradă pe crescătorii de oi și capre

Protestul național al crescătorilor de ovine și caprine a primit aviz oficial pentru desfășurare în București. Joi, 30 iulie 2026, mii de fermieri din mai multe regiuni ale țării sunt așteptați să participe la manifestația organizată pentru susținerea sectorului ovin.

Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Voiniceni, organizatorii protestului, au anunțat că Primăria Municipiului București a aprobat desfășurarea acțiunii prin Protocolul nr. 125211/28.07.2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991.

Protestul este programat joi, 30 iulie 2026, în intervalul 10:00-19:00, și va reuni crescători de ovine și caprine din toate zonele țării. Organizatorii au transmis că manifestația va respecta traseul și programul stabilite prin protocolul aprobat.

Potrivit organizatorilor, prima parte a acțiunii va avea loc între orele 10:00 și 13:00, când aproximativ 1.500 de fermieri sunt așteptați să protesteze în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Ulterior, între orele 13:00 și 14:00, participanții se vor deplasa organizat pe traseul Piața Presei Libere – Șoseaua București-Ploiești – Bulevardul Regele Mihai I – Arcul de Triumf – Șoseaua Pavel D. Kiseleff – Piața Victoriei.

În Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României, este anunțată participarea a aproximativ 5.000 de persoane, între orele 10:00 și 17:00. La ora 17:00 este prevăzută începerea defluirii participanților.

Organizatorii au precizat că o delegație a fermierilor va depune autorităților un memoriu oficial care include revendicările și solicitările crescătorilor de ovine și caprine, potrivit celor relatate de revistafermierului.ro.

Crescătorii de ovine susțin că sectorul se confruntă cu o criză majoră, provocată de restricțiile impuse după apariția Pestei Micilor Rumegătoare. Aceștia reclamă blocarea exporturilor, dificultăți economice pentru ferme și lipsa unor soluții din partea autorităților.

„Sectorul ovin românesc traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii. Mii de exploatații sunt afectate de restricțiile impuse în urma gestionării crizei generate de Pesta Micilor Rumegătoare, iar consecințele economice sunt devastatoare. Exporturile au fost blocate, fermele sunt în pragul falimentului, iar numeroși crescători riscă să renunțe definitiv la această activitate. În tot acest timp, fermierii au transmis numeroase adrese, propuneri și avertismente către autoritățile competente, fără ca problemele esențiale să fie soluționate”, susțin organizatorii protestului.

Crescătorii solicită deblocarea urgentă a exportului de ovine vii, stabilirea responsabilităților pentru modul de gestionare a crizei și acordarea unor despăgubiri fermierilor afectați.

Printre revendicări se mai află măsuri pentru relansarea sectorului ovin, păstrarea programelor de supraveghere sanitar-veterinară fundamentate științific, finanțarea din fonduri publice a costurilor pentru vaccinarea obligatorie împotriva antraxului și un dialog permanent între autorități și organizațiile reprezentative ale crescătorilor.

Asociațiile care au inițiat protestul au transmis un apel către organizațiile profesionale și către crescătorii de ovine și caprine să participe la acțiune.

„Adresăm un apel tuturor organizațiilor profesionale, crescătorilor de ovine și caprine și tuturor celor care cred în viitorul agriculturii românești să fie alături de noi. Acest protest este unul legal, autorizat și pașnic. Respectarea protocolului aprobat și a indicațiilor forțelor de ordine reprezintă o responsabilitate comună.

Pe 30 iulie nu protestăm doar pentru oieri. Protestăm pentru dreptul fermierilor români de a munci, de a produce și de a avea un viitor în propria țară. Când dispare oieritul, România pierde nu doar un sector economic, ci o parte din identitatea și tradiția sa”, transmit Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Voiniceni.