APIA a început plățile către crescătorii de animale. Peste 46 de milioane de lei ajung la fermieri

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat efectuarea plăților pentru ajutorul de stat destinat crescătorilor de animale. Suma totală depășește 46 de milioane de lei și vizează fermierii care au solicitat sprijin pentru activitățile de ameliorare a raselor de animale.

Potrivit informațiilor transmise de APIA, plata este realizată prin intermediul centrelor județene ale instituției și acoperă cererile aferente serviciilor prestate în luna martie și în primul trimestru al anului 2026.

Valoarea totală a sprijinului financiar acordat se ridică la 46.027.721,69 lei. Fondurile provin de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și sunt destinate beneficiarilor care au accesat schema de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor.

Ajutorul financiar este acordat crescătorilor de animale care au depus cereri de plată pentru serviciile de ameliorare a raselor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Schema funcționează în baza Ordonanței de Urgență nr. 61/2023 privind instituirea unui ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, act normativ modificat și completat ulterior.

Programul urmărește susținerea activităților de selecție și ameliorare genetică, considerate esențiale pentru creșterea performanțelor în zootehnie și pentru dezvoltarea fermelor românești.

Instituția subliniază că plățile sunt efectuate prin rețeaua centrelor județene, astfel încât beneficiarii eligibili să poată primi cât mai rapid sumele aprobate.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să sprijine crescătorii de animale și să asigure continuitatea programelor de ameliorare a raselor, un domeniu considerat important pentru competitivitatea sectorului zootehnic din România.

În paralel cu sprijinul acordat crescătorilor de animale, APIA derulează și schema de finanțare destinată sectorului apicol. Instituția a anunțat că apicultorii și formele asociative din domeniu, precum asociațiile și cooperativele, pot depune cereri de plată până la data de 31 iulie 2026 pentru intervențiile finanțate prin Planul Strategic PAC 2023-2027.

Bugetul total alocat pentru acest an depășește 12,16 milioane de euro, fondurile fiind asigurate în proporții egale de Uniunea Europeană și de bugetul de stat.

Spre deosebire de subvențiile acordate pe suprafață în agricultură, sprijinul pentru apicultori funcționează pe baza cheltuielilor efectiv realizate. Beneficiarii trebuie să prezinte documente justificative, iar APIA decontează o parte din costuri, în limita sumelor disponibile pentru fiecare intervenție.

Cheltuielile eligibile pot fi efectuate începând cu 1 ianuarie 2026 și până la data depunerii cererii de plată.

Printre măsurile pentru care apicultorii pot solicita finanțare se numără achiziția de medicamente veterinare pentru combaterea varoozei și nosemozei, cumpărarea de echipamente și accesorii necesare stupăritului pastoral, achiziția de mătci și familii de albine pentru repopularea stupilor, precum și efectuarea analizelor de calitate a mierii în laboratoare acreditate.

De asemenea, formele asociative pot obține sprijin pentru activități de promovare și marketing al produselor apicole, monitorizarea pieței sau investiții în echipamente pentru fabricarea fagurilor și ambalarea mierii.

Solicitanții pot depune o singură cerere de plată care să includă toate intervențiile accesate, indiferent de numărul exploatațiilor apicole deținute. Documentația poate fi depusă la orice centru județean APIA sau la centrul municipiului București, direct ori prin reprezentant legal sau împuternicit.

Plata sumelor aprobate va fi realizată după finalizarea verificărilor administrative, a controalelor în teren și a centralizării tuturor cererilor eligibile. Primele plăți sunt așteptate în toamna anului 2026.