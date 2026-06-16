APIA deschide depunerea cererilor pentru sprijinul apicol 2026. Fermierii au timp până pe 31 iulie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că apicultorii și formele asociative din sectorul apicol pot depune, până la 31 iulie 2026, cereri de plată pentru sprijinul financiar din Planul Strategic 2023–2027, în valoare de peste 12,16 milioane de euro.

Apicultorii şi formele asociative din sectorul apicol pot depune până la 31 iulie 2026 cererile de plată pentru intervenţiile finanţate prin Planul Strategic 2023 – 2027, valoarea totală a sprijinului alocat pentru acest an fiind de peste 12,16 milioane de euro, a anunţat, marţi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

APIA a publicat pe site-ul propriu ghidul informativ „Sprijin financiar pentru intervenţiile aferente sectorului apicol din cadrul Planului Strategic 2023-2027” – ISA – PS 2026, care conţine regulile privind pregătirea documentelor şi depunerea cererilor de plată pentru obţinerea sprijinului financiar.

Solicitanţii pot depune o singură cerere de plată însoţită de documentele justificative la orice centru judeţean APIA sau al municipiului Bucureşti, direct ori prin intermediul unei persoane împuternicite notarial sau al reprezentantului legal, chiar dacă deţin exploataţii apicole în mai multe localităţi sau judeţe, susţin reprezentanţii instituţiei. Documentele depuse în copie trebuie să conţină menţiunea „conform cu originalul”, să fie datate şi semnate de solicitant.

Cheltuielile aferente intervenţiilor apicole eligibile pentru anul de cerere 2026 pot fi efectuate în perioada 1 ianuarie 2026 – data depunerii cererii de plată, inclusiv.

Pentru anul 2026, sprijinul financiar alocat sectorului apicol se ridică la 12,163 milioane de euro, din care 6,081 milioane de euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, iar aceeaşi sumă este asigurată de România, de la bugetul de stat.

Pentru plăţile aferente anului 2026, cursul de schimb utilizat este de 5,0968 lei/euro.

Plata sprijinului financiar va fi efectuată după finalizarea controalelor administrative şi la faţa locului, verificarea rezonabilităţii costurilor, centralizarea sumelor eligibile şi stabilirea valorii eligibile pentru fiecare cerere de plată.

În sprijinul beneficiarilor, APIA a publicat pe site şi formularele cererilor de plată, lista produselor medicinale veterinare autorizate în anul 2026, lista stupinelor de elită şi de multiplicare autorizate sau reautorizate, precum şi alte materiale necesare accesării finanţării.

Fermierii înscriși în Programul de susținere a producției de usturoi intră în perioada verificărilor în teren, după ce inspectorii Direcțiilor Agricole Județene și reprezentanții APIA au început controalele necesare pentru confirmarea respectării condițiilor de acordare a sprijinului financiar.

Programul dispune în acest an de un buget total de 60 de milioane de lei, iar plățile către beneficiari sunt programate să fie efectuate până la data de 22 decembrie 2026, după finalizarea tuturor verificărilor și procedurilor administrative.

Potrivit regulilor schemei de ajutor, subvenția se acordă pentru suprafețe cuprinse între minimum 3.000 de metri pătrați și maximum șase hectare pentru fiecare beneficiar, cu condiția obținerii unei producții minime de 3,5 tone la hectar.

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași a anunțat că inspectorii au demarat deja controalele în teren, urmărind evaluarea culturilor și respectarea cerințelor programului. Verificările sunt realizate de echipe mixte ale Direcțiilor Agricole Județene și ale APIA, care identifică suprafețele cultivate, confirmă existența culturii înainte de recoltare și stabilesc densitatea plantelor.

Conform calendarului stabilit, recoltarea și valorificarea producției pot avea loc după efectuarea verificărilor și cel târziu până la 23 noiembrie 2026, inclusiv, iar documentele justificative privind valorificarea trebuie depuse până la 24 noiembrie 2026.

După încheierea etapelor de control și verificare a documentelor, plata sprijinului financiar va fi efectuată până la 22 decembrie 2026. Schema de ajutor, cu un buget de 60 de milioane de lei, are ca scop susținerea producției autohtone de usturoi, într-un context marcat de costuri ridicate pentru fermieri.

Autoritățile consideră că acest sprijin poate contribui la echilibrarea veniturilor producătorilor agricoli, la menținerea activităților din mediul rural și la încurajarea tinerilor să se implice în agricultură.