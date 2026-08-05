Industria auto germană se zdruncină. O nouă companie celebră intră în lichidare

Industria auto din Germania se confruntă cu o nouă dificultate după ce producătorul de mașini electrice Next.e.GO Mobile și-a oprit definitiv activitatea. Compania cu sediul în Aachen, care în urmă cu câțiva ani era văzută drept un proiect important pentru dezvoltarea mobilității electrice germane, nu a mai reușit să atragă fondurile necesare pentru a-și continua operațiunile.

După mai multe luni de negocieri cu posibili investitori și încercări de salvare a afacerii, administratorul judiciar a anunțat că nu a fost identificată o soluție pentru menținerea companiei pe piață. În urma deciziei, aproximativ 200 de angajați urmează să își piardă locurile de muncă.

Next.e.GO Mobile a fost fondată în 2015, având la bază un proiect dezvoltat în jurul Universității RWTH Aachen. Compania și-a propus să producă automobile electrice compacte pentru oraș, folosind un model de fabricație bazat pe conceptul de „microfabrici”, considerat la acel moment o abordare flexibilă pentru industria auto, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Primul automobil electric produs de Next.e.GO Mobile a fost lansat pe piață în 2019 și a atras atenția datorită poziționării sale ca vehicul destinat deplasărilor urbane. Modelul a fost prezentat ca o soluție pentru mobilitatea electrică de zi cu zi, însă compania nu a reușit să transforme interesul inițial într-o dezvoltare sustenabilă din punct de vedere financiar.

Creșterea costurilor de producție și schimbările din piața automobilelor electrice au afectat evoluția producătorului german. Într-un sector în care presiunea asupra prețurilor și competiția au devenit tot mai puternice, Next.e.GO Mobile nu a reușit să atingă nivelul de rentabilitate necesar pentru continuarea activității.

Administratorul judiciar a precizat că negocierile purtate în ultimele luni cu mai mulți potențiali investitori nu au dus la un acord concret. În lipsa unei finanțări noi, compania a intrat în procedura de lichidare.

Situația financiară dificilă nu reprezintă o premieră pentru Next.e.GO Mobile. Compania a trecut printr-o primă procedură de insolvență în anul 2020, moment în care activitatea a fost reluată după implicarea unui nou investitor.

În martie 2024, producătorul a declarat o nouă insolvență, iar ulterior au început discuțiile pentru identificarea unui partener financiar care să permită dezvoltarea companiei și lansarea unor noi modele electrice.

Potrivit informațiilor relatate de T-online, negocierile purtate după deschiderea procedurii nu au condus la încheierea unui acord. În lipsa unei soluții financiare, activitatea companiei urmează să fie oprită definitiv.

Falimentul Next.e.GO Mobile apare într-o perioadă dificilă pentru industria auto din Germania. Producătorii se confruntă cu presiuni generate de costurile ridicate, modificările cererii pentru automobile electrice și concurența tot mai puternică din partea constructorilor asiatici.

Cu doar câțiva ani în urmă, compania avea planuri de extindere și anunța obiective privind producția de zeci de mii de automobile electrice anual. Evoluția ulterioară a pieței și dificultățile financiare au împiedicat însă realizarea acestor planuri.

Închiderea Next.e.GO Mobile afectează angajații companiei și marchează dispariția unui proiect german care urmărea să dezvolte o nouă abordare pentru producția de automobile electrice.